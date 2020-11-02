Украинский форвард Баланюк перешел в Торпедо Москва

Официальный сайт российского клуба «Торпедо» Москва объявил о подписании украинского форварда Дениса Баланюка.
23-летний игрок подписал контракт на 3 года.
Ранее Баланюк выступал за «Днепр», «Арсенал-Киев» и «Олимпик», а также играл в чемпионате Польши. Последним клубом в Украине был «Олимпик», который Баланюк покинул летом.
Торпедо выступает во втором по силе дивизионе.
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Источник — Sport.ua
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Але його перехід на росію, підказує, що звичайний кормілєц (малорос-)(уйльониш)
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