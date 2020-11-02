Украинский форвард Баланюк перешел в Торпедо Москва

Игрок решил покинуть Украину

  • 02.11.2020 19:31
  • 1997 просмотров
  • 25 комментариев
Украинский форвард Баланюк перешел в Торпедо Москва
© olimpik.com.ua

Официальный сайт российского клуба «Торпедо» Москва объявил о подписании украинского форварда Дениса Баланюка.

23-летний игрок подписал контракт на 3 года.

Ранее Баланюк выступал за «Днепр», «Арсенал-Киев» и «Олимпик», а также играл в чемпионате Польши. Последним клубом в Украине был «Олимпик», который Баланюк покинул летом.

Торпедо выступает во втором по силе дивизионе.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 20:42
    0
    да нахрен вообще об это писать? кто его знал -кому он нужен? тут спортивный сайт или "Миротворец" ?
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:41
    0
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Странное у тебя мнение, «луганчанина». У многих жителей Луганска проукраинская позиция, или ты сомневаешься? Кто смог, уехал в Запорожье, Харьков, Днепр. Такая-же ситуация с донецкими, но там чуть похуже, большинство подумало мол: «Украина без нас погибнет». Только всё случилось наоборот.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.11.2020 20:41
    0
    Еще один кормилец. Прийдешь в бухгалтерию за зарплатой - не забудь попросить бочку варенья и корзину печенья
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:38
    +1
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    А если пишешь про "Свою позицию оставлю при себе" уже понятна какая позиция. А ты в Украине вообще? Или в рф? Просто если в Украине, то едь обратно со своей позицией, только раскол страны устраиваешь
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:34
    +2
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Слушай, ты луганчанин, можешь приехать в Луганск и встретиться со мной на ВМИ (знаешь где это?) или же на Дураковке.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:33
    +2
    romanchik.8400, 02.11.2020 20:16
    Ты смешной клоун 🤡..Кричали ,кто я с Харькова?)) Зато теперь ты 'патриот"))) Но Вот такие сказочники и кричали там ,а теперь здесь поете ,что у Вас родину забрали..
    Я писал то, что я жил в Харькове. Как только началась война, я поехал в Харьков. А в чем проблема?Или таким как ты не понять того, что люди могут переехать из-за войны? Ааа... я понял кто это пишет. Это же ты, Макс777 и Жесткий. Ты просто свои запятые ставишь близко к словам и многоточие очень много. Я просто думал, что это кто-то другой и поэтому пытался объяснить все объективно, но с тобой невозможно, у тебя же как заело. Но я напишу, да, я с Луганска, из-за войны уехал в Харьков. Там я учился и работал. Люблю свою страну и желаю только процветания моей стране. И конечно возвращения Донецка, Луганска и АР Крыма обратно. Тебе же желаю счастья и здоровья и уехать туда, где ты будешь счастлив. И покиньте территорию Украины, не надо делать войну и разделять людей Украины. Если ты малоросс (хотя ты хохол) - значения хохла знаешь? Тот кто хочет служить российскому царю и тот кто не любит свою страну. И если хочешь жить в Украине, прими правила Украины, не лезь сюда со своим уставом. Если ты не хочешь принимать этого, тогда едь в Раху. Украина же не лезет к Рахе со своим уставом и не говорит, чтобы в Воронеже или Белгороде учили украинский и в целом давали какой-то статус. Вообще выключи телевизор и начни читать)
    Ссылка
    romanchik.8399
      romanchik.8399, 02.11.2020 20:29
    -4
    Bandera, 02.11.2020 20:26
    Кацапе, ти працівник цирку? Спец по клоунам? Ну то поцілуй в сраку клоуна вову, ти ж за нього голосував?
    А чего не за жопоблоки?Чего только за Зе 🤡 Бандеровец ты скуден в своих догадках... Наверное кастрюля давит
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 02.11.2020 20:26
    +3
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Кацапе, ти працівник цирку? Спец по клоунам? Ну то поцілуй в сраку клоуна вову, ти ж за нього голосував?
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 02.11.2020 20:24
    +2
    S t e p a n , 02.11.2020 19:42
    А хто це?
    Я про нього не чув.
    Але його перехід на росію, підказує, що звичайний кормілєц (малорос-)(уйльониш)
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 02.11.2020 20:21
    +1
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Ссылка
    coba777
      coba777, 02.11.2020 20:19
    +5
    Оце втрата для українського футболу. Не знаю, як усі переживуть цей перехід. Дуже посередній гравець перейшов в дуже посередній чемпіонат. Вони знайшли один одного. Хай так і буде.
    Ссылка
    romanchik.8400
      romanchik.8400, 02.11.2020 20:16
    -2
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:09
    Оу, пошли оскорбления. Это очень интересно и аргументировано. А где я переобулся? Просто я не помню, чтобы я что-то писал? И где мое лицемерие? Я просто не понимаю тебя. "до хера наших граждан в стране с которой Война, на заработках" Ты про тех, кто с Луганска и Донецка? Ну да, их много, так как работы нет в их городах, приходится ездить туда. И я их не осуждаю, они просто хотят выжить, просто в раху проще выехать (это конечно проблема Украины, могла бы облегчить выезд и в целом как-то дать помощь гражданам, которые готовы жить на подконтрольной территории, то есть дать работу, дать какое-то временно жилье, сделать маленькие субсидии, чтобы они могли легко остаться и жить, про это можно долго говорить) но не Украина начала все то, что происходит там. Не Украина пришла с войной (как Украина могла прийти на свои территории, если это Украина). А я видел таких как ты, которые с пеной у рта орали про "кормим Украину, мы руские" (здесь с одной "с", так как они были не очень грамотны) ох, еще, орали то, что придут правосеки и всех вырежут, о том что отменят 9 мая и на 9 мая буду ЛГБТ парады. И еще про дешевые поездки на автобусе и поезде в раху на заработки (меньше платить за проезд) Но вернемся к лицемерию и переобуванию. Где я это сделал?
    Ты смешной клоун 🤡..Кричали ,кто я с Харькова?)) Зато теперь ты 'патриот"))) Но Вот такие сказочники и кричали там ,а теперь здесь поете ,что у Вас родину забрали..
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:09
    -4
    romanchik.8400, 02.11.2020 20:00
    Если быть объективным ,то это его личное право.А подгорает у других... Товарооборот Украины с Рашкой на август месяц 4,3 млрд...Это твои проблемы,что ты с Луганска.. лицемерие не лучшее качество... Когда до сих пор до хера наших граждан в стране с которой Война, на заработках..Мышебратья))) Клоун переобутый ты
    Оу, пошли оскорбления. Это очень интересно и аргументировано. А где я переобулся? Просто я не помню, чтобы я что-то писал? И где мое лицемерие? Я просто не понимаю тебя. "до хера наших граждан в стране с которой Война, на заработках" Ты про тех, кто с Луганска и Донецка? Ну да, их много, так как работы нет в их городах, приходится ездить туда. И я их не осуждаю, они просто хотят выжить, просто в раху проще выехать (это конечно проблема Украины, могла бы облегчить выезд и в целом как-то дать помощь гражданам, которые готовы жить на подконтрольной территории, то есть дать работу, дать какое-то временно жилье, сделать маленькие субсидии, чтобы они могли легко остаться и жить, про это можно долго говорить) но не Украина начала все то, что происходит там. Не Украина пришла с войной (как Украина могла прийти на свои территории, если это Украина). А я видел таких как ты, которые с пеной у рта орали про "кормим Украину, мы руские" (здесь с одной "с", так как они были не очень грамотны) ох, еще, орали то, что придут правосеки и всех вырежут, о том что отменят 9 мая и на 9 мая буду ЛГБТ парады. И еще про дешевые поездки на автобусе и поезде в раху на заработки (меньше платить за проезд) Но вернемся к лицемерию и переобуванию. Где я это сделал?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 02.11.2020 20:09
    +7
    S t e p a n , 02.11.2020 19:42
    А хто це?
    Колись разом з Довбиком вважався дуже перспективним, навіть до головної збірної їх викликали. Далі, на жаль, ні в одного, ні в іншого не склалося.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 02.11.2020 20:05
    -2
    В Олімпіку голодував, схуд за час дії контракту, тому засуджувати його не варто.
    P.s.: бачив схожих на нього діточок на Дарниці, по вагонах з баяном ходили, боюся, що все те через невигідний з Олімпіком трудовий договір
    Ссылка
    romanchik.8400
      romanchik.8400, 02.11.2020 20:00
    -3
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 19:51
    Ну давай быть объективными. Хорошо? Смотри, я если что из Луганска и у меня много объективности. Так вот, этот футболист переехал к тому, кто развязал войну у меня в городе, оккупировал и аннексировал территории моей страны. Теперь, давай посмотрим это с твоей стороны, ты же явный любитель "мышебратьев". Есть совок и есть 3й рейх, кто-то из артистов совка едет туда, и поет для всего 3го рейха. А у них война друг с другом. (Я не взял футболистов, так как кажется тогда футбол был остановлен) Что бы ты думал?
    Если быть объективным ,то это его личное право.А подгорает у других... Товарооборот Украины с Рашкой на август месяц 4,3 млрд...Это твои проблемы,что ты с Луганска.. лицемерие не лучшее качество... Когда до сих пор до хера наших граждан в стране с которой Война, на заработках..Мышебратья))) Клоун переобутый ты
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 19:51
    -1
    romanchik.8400, 02.11.2020 19:44
    Ще б пак🤫😉Але більше це попкорн та читати коментарі "спеціалістів"
    Ну давай быть объективными. Хорошо? Смотри, я если что из Луганска и у меня много объективности. Так вот, этот футболист переехал к тому, кто развязал войну у меня в городе, оккупировал и аннексировал территории моей страны. Теперь, давай посмотрим это с твоей стороны, ты же явный любитель "мышебратьев". Есть совок и есть 3й рейх, кто-то из артистов совка едет туда, и поет для всего 3го рейха. А у них война друг с другом. (Я не взял футболистов, так как кажется тогда футбол был остановлен) Что бы ты думал?
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 02.11.2020 19:49
    +1
    Ще одно чухонство голодне.Та щоб вони подавилися всі.Чмирі.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 19:49
    0
    romanchik.8400, 02.11.2020 19:38
    Ну вот и новость!) Давайте пацаны сжечь ведьму..
    Вообще всё равно на этого малороса, а у тебя (такого-же малороса) прям оргазм от этой новости?
    Ссылка
    romanchik.8400
      romanchik.8400, 02.11.2020 19:44
    +4
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 19:40
    Мне кажется, только тебя эта новость волновала больше всего, раз писал об этом в другой тему и теперь здесь дал комментарий.
    Ще б пак🤫😉Але більше це попкорн та читати коментарі "спеціалістів"
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 02.11.2020 20:09
    +7
    S t e p a n , 02.11.2020 19:42
    А хто це?
    Колись разом з Довбиком вважався дуже перспективним, навіть до головної збірної їх викликали. Далі, на жаль, ні в одного, ні в іншого не склалося.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 19:42
    +7
    А хто це?
    Ссылка
    coba777
      coba777, 02.11.2020 20:19
    +5
    Оце втрата для українського футболу. Не знаю, як усі переживуть цей перехід. Дуже посередній гравець перейшов в дуже посередній чемпіонат. Вони знайшли один одного. Хай так і буде.
    Ссылка
    romanchik.8400
      romanchik.8400, 02.11.2020 19:44
    +4
    Vitalii_13UA, 02.11.2020 19:40
    Мне кажется, только тебя эта новость волновала больше всего, раз писал об этом в другой тему и теперь здесь дал комментарий.
    Ще б пак🤫😉Але більше це попкорн та читати коментарі "спеціалістів"
    Ссылка
    romanchik.8400
      romanchik.8400, 02.11.2020 19:38
    +4
    Ну вот и новость!) Давайте пацаны сжечь ведьму..
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 02.11.2020 20:26
    +3
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Кацапе, ти працівник цирку? Спец по клоунам? Ну то поцілуй в сраку клоуна вову, ти ж за нього голосував?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:34
    +2
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Слушай, ты луганчанин, можешь приехать в Луганск и встретиться со мной на ВМИ (знаешь где это?) или же на Дураковке.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:33
    +2
    romanchik.8400, 02.11.2020 20:16
    Ты смешной клоун 🤡..Кричали ,кто я с Харькова?)) Зато теперь ты 'патриот"))) Но Вот такие сказочники и кричали там ,а теперь здесь поете ,что у Вас родину забрали..
    Я писал то, что я жил в Харькове. Как только началась война, я поехал в Харьков. А в чем проблема?Или таким как ты не понять того, что люди могут переехать из-за войны? Ааа... я понял кто это пишет. Это же ты, Макс777 и Жесткий. Ты просто свои запятые ставишь близко к словам и многоточие очень много. Я просто думал, что это кто-то другой и поэтому пытался объяснить все объективно, но с тобой невозможно, у тебя же как заело. Но я напишу, да, я с Луганска, из-за войны уехал в Харьков. Там я учился и работал. Люблю свою страну и желаю только процветания моей стране. И конечно возвращения Донецка, Луганска и АР Крыма обратно. Тебе же желаю счастья и здоровья и уехать туда, где ты будешь счастлив. И покиньте территорию Украины, не надо делать войну и разделять людей Украины. Если ты малоросс (хотя ты хохол) - значения хохла знаешь? Тот кто хочет служить российскому царю и тот кто не любит свою страну. И если хочешь жить в Украине, прими правила Украины, не лезь сюда со своим уставом. Если ты не хочешь принимать этого, тогда едь в Раху. Украина же не лезет к Рахе со своим уставом и не говорит, чтобы в Воронеже или Белгороде учили украинский и в целом давали какой-то статус. Вообще выключи телевизор и начни читать)
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 02.11.2020 20:24
    +2
    S t e p a n , 02.11.2020 19:42
    А хто це?
    Я про нього не чув.
    Але його перехід на росію, підказує, що звичайний кормілєц (малорос-)(уйльониш)
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 02.11.2020 20:38
    +1
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    А если пишешь про "Свою позицию оставлю при себе" уже понятна какая позиция. А ты в Украине вообще? Или в рф? Просто если в Украине, то едь обратно со своей позицией, только раскол страны устраиваешь
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 02.11.2020 20:21
    +1
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 02.11.2020 19:49
    +1
    Ще одно чухонство голодне.Та щоб вони подавилися всі.Чмирі.
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 02.11.2020 19:41
    +1
    У торпедо наименее ватные ультрас
    Ссылка
    Орлов Михаил
      Орлов Михаил, 02.11.2020 19:41
    +1
    Поехал партизанить? Ну-ну, давай херой!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 20:42
    0
    да нахрен вообще об это писать? кто его знал -кому он нужен? тут спортивный сайт или "Миротворец" ?
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:41
    0
    Тролль, 02.11.2020 20:21
    Да Вы оба клоуны... Один прям супер "патриот",с флагом на аватаре)) Второй юморист хуе..в..Не начинайте цирк..И да я тоже приехал с Луганска в 2015.Свою позицию оставлю при себе,но сказочник ты " Луганский" тот ещё... Казанский это ты?
    Странное у тебя мнение, «луганчанина». У многих жителей Луганска проукраинская позиция, или ты сомневаешься? Кто смог, уехал в Запорожье, Харьков, Днепр. Такая-же ситуация с донецкими, но там чуть похуже, большинство подумало мол: «Украина без нас погибнет». Только всё случилось наоборот.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.11.2020 20:41
    0
    Еще один кормилец. Прийдешь в бухгалтерию за зарплатой - не забудь попросить бочку варенья и корзину печенья
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 19:49
    0
    romanchik.8400, 02.11.2020 19:38
    Ну вот и новость!) Давайте пацаны сжечь ведьму..
    Вообще всё равно на этого малороса, а у тебя (такого-же малороса) прям оргазм от этой новости?
    Ссылка
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