УЕФА изучает вариант проведения Евро-2020 полностью в России

УЕФА изучает вариант проведения чемпионат Европы по футболу летом 2021 года в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в странах-хозяйках.

Как сообщает французское издание Le Parisien, Россия является основным претендентом на проведение Евро-2020 (название турнира не менялось вследствие сдвигов сроков). В пользу такого варианта говорит успешное проведение чемпионата мира 2018 и сравнительно невысокие нынешние темпы заражения коронавирусом в стране.

Изначально турнир должен были пройти в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин не исключил сокращения числа хозяев Евро-2020 до одной или нескольких стран. Сообщалось, что первым городом под сокращение может попасть Баку из-за конфликта Азербайджана с Арменией.