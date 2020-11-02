УЕФА изучает вариант проведения Евро-2020 полностью в России

Французские СМИ сообщают сенсационную новость

  • 02.11.2020 20:15
  • 2774 просмотра
  • 28 комментариев
УЕФА изучает вариант проведения Евро-2020 полностью в России
© УЕФА

УЕФА изучает вариант проведения чемпионат Европы по футболу летом 2021 года в одной стране из-за роста заражений коронавирусом в странах-хозяйках.

Как сообщает французское издание Le Parisien, Россия является основным претендентом на проведение Евро-2020 (название турнира не менялось вследствие сдвигов сроков). В пользу такого варианта говорит успешное проведение чемпионата мира 2018 и сравнительно невысокие нынешние темпы заражения коронавирусом в стране.

Изначально турнир должен были пройти в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин не исключил сокращения числа хозяев Евро-2020 до одной или нескольких стран. Сообщалось, что первым городом под сокращение может попасть Баку из-за конфликта Азербайджана с Арменией.

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Источник — Le Parisien

(18 голосов)

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Комментарии
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 02.11.2020 20:48
    0
    Проведите турнир на PS5 и транслируйте на Netflix или Twich))))) если уж на то пошло))))
    Ссылка
    artuhvladimir
    online
      artuhvladimir, 02.11.2020 20:47
    0
    Идеальный вариант, отдать все чемпионаты в России, чтобы она вложила деньги на подготовку, а затем сделать всеобщий бойкот)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 20:47
    0
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 02.11.2020 20:46
    +2
    А с чего они взяли что в России с COVID19 все норм и под контролем? От пропогандонов? Или то что у них есть вакцина от коклюша 3штуки))))))
    Ссылка
    coba777
      coba777, 02.11.2020 20:46
    0
    Це фейк. Є достовірна інформація, що турнір пройде на Місяці. Там і короновіруса немає і воду недавно знайшли. Наче й усім командам підходить. До речі, Маск узяв усі витрати по транспортуванні на себе.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 20:45
    +1
    выбрали страну с самой гавнячей медициной и там где результаты по короновирусу и всему остальному надиктовывают из Кремля....мля..
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:43
    +3
    KARABAS55, 02.11.2020 20:31
    УЕФА смотрит туда, откуда деньгами пахнет. А Россия не жалеет на такие мероприятия денег. А вообще непонятно, что везде заболеваймость растёт, а у них всё нормально. Наверное как всегда только на бумаге.
    18 тысяч заболевших в рашке каждый день- это в десять раз меньше от истинного числа заболевших...
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 02.11.2020 20:41
    -1
    За все команди будет заявлен новичок
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 02.11.2020 20:39
    -2
    Не переможемо зовнішню Росію, доки не переможемо Росію в собі. Хтось щось сказав, журналіст щось почув, щось написав. І там прозвучало "Росія" . Стовідсотково, мова йшла ще про щось, але ж усе інше нам нецікаво! І почалося...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.11.2020 20:36
    +2
    Вы там про все ок с ковидом в Калужской области расскажите, успокойте людей..
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.11.2020 20:35
    -1
    ternow, 02.11.2020 20:33
    Интересно, сколько Путин заплатил Чеферину?))))
    Чем больше заплатил, тем лучше - меньше денег останется на бомбы.
    Ссылка
    Роман Пласконь
      Роман Пласконь, 02.11.2020 20:35
    +1
    Виблядки продажні
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:34
    +5
    Та лучше в Украине тогда, тут ситуация получше чем на раше
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.11.2020 20:34
    -1
    Проще было бы провести весь турнир в одном городе. Полей сейчас везде достаточно.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 20:34
    +2
    ВВВ, 02.11.2020 20:31
    Звісно що не поїдемо!Але скоріш за все це брехня! Мало хто поїде в країну де ситуація з ковідом така ж жахлива як у всій Европі,просто влада це замовчує!
    Хоч щось справді розумного написав, даже плюсону
    Ссылка
    ternow
      ternow, 02.11.2020 20:33
    +2
    Интересно, сколько Путин заплатил Чеферину?))))
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 02.11.2020 20:31
    +3
    Oles Khorungiy, 02.11.2020 20:26
    Проводить форум в стране, которая воюет по всему миру и травит оппозиционных политиков - это сильно. Интересно, что мы тогда. Поедем или нет. Звиздец
    Звісно що не поїдемо!Але скоріш за все це брехня! Мало хто поїде в країну де ситуація з ковідом така ж жахлива як у всій Европі,просто влада це замовчує!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 02.11.2020 20:31
    +6
    УЕФА смотрит туда, откуда деньгами пахнет. А Россия не жалеет на такие мероприятия денег. А вообще непонятно, что везде заболеваймость растёт, а у них всё нормально. Наверное как всегда только на бумаге.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 02.11.2020 20:30
    -5
    dd dent, 02.11.2020 20:23
    Них че. Ск ж они занесли им?
    Лучше выясни сколько Порошенко вынес ....
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.11.2020 20:30
    +1
    Oles Khorungiy, 02.11.2020 20:26
    Проводить форум в стране, которая воюет по всему миру и травит оппозиционных политиков - это сильно. Интересно, что мы тогда. Поедем или нет. Звиздец
    Конечно же нет.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 20:17
    +7
    Пока только : ахахахахах
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 02.11.2020 20:31
    +6
    УЕФА смотрит туда, откуда деньгами пахнет. А Россия не жалеет на такие мероприятия денег. А вообще непонятно, что везде заболеваймость растёт, а у них всё нормально. Наверное как всегда только на бумаге.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:23
    +6
    Них че. Ск ж они занесли им?
    Ссылка
    rus
      rus, 02.11.2020 20:23
    +6
    А ЧМ2022 слабо!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 20:18
    +6
    Тут хрен пойми, что будет через неделю, а они уже за Евро думают
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:34
    +5
    Та лучше в Украине тогда, тут ситуация получше чем на раше
    Ссылка
    rus
      rus, 02.11.2020 20:21
    +4
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:43
    +3
    KARABAS55, 02.11.2020 20:31
    УЕФА смотрит туда, откуда деньгами пахнет. А Россия не жалеет на такие мероприятия денег. А вообще непонятно, что везде заболеваймость растёт, а у них всё нормально. Наверное как всегда только на бумаге.
    18 тысяч заболевших в рашке каждый день- это в десять раз меньше от истинного числа заболевших...
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 02.11.2020 20:31
    +3
    Oles Khorungiy, 02.11.2020 20:26
    Проводить форум в стране, которая воюет по всему миру и травит оппозиционных политиков - это сильно. Интересно, что мы тогда. Поедем или нет. Звиздец
    Звісно що не поїдемо!Але скоріш за все це брехня! Мало хто поїде в країну де ситуація з ковідом така ж жахлива як у всій Европі,просто влада це замовчує!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 02.11.2020 20:46
    +2
    А с чего они взяли что в России с COVID19 все норм и под контролем? От пропогандонов? Или то что у них есть вакцина от коклюша 3штуки))))))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.11.2020 20:36
    +2
    Вы там про все ок с ковидом в Калужской области расскажите, успокойте людей..
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 20:34
    +2
    ВВВ, 02.11.2020 20:31
    Звісно що не поїдемо!Але скоріш за все це брехня! Мало хто поїде в країну де ситуація з ковідом така ж жахлива як у всій Европі,просто влада це замовчує!
    Хоч щось справді розумного написав, даже плюсону
    Ссылка
    ternow
      ternow, 02.11.2020 20:33
    +2
    Интересно, сколько Путин заплатил Чеферину?))))
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:29
    +2
    Ху@ло забашлял!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 20:45
    +1
    выбрали страну с самой гавнячей медициной и там где результаты по короновирусу и всему остальному надиктовывают из Кремля....мля..
    Ссылка
    Роман Пласконь
      Роман Пласконь, 02.11.2020 20:35
    +1
    Виблядки продажні
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 02.11.2020 20:30
    +1
    Oles Khorungiy, 02.11.2020 20:26
    Проводить форум в стране, которая воюет по всему миру и травит оппозиционных политиков - это сильно. Интересно, что мы тогда. Поедем или нет. Звиздец
    Конечно же нет.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 02.11.2020 20:48
    0
    Проведите турнир на PS5 и транслируйте на Netflix или Twich))))) если уж на то пошло))))
    Ссылка
    artuhvladimir
    online
      artuhvladimir, 02.11.2020 20:47
    0
    Идеальный вариант, отдать все чемпионаты в России, чтобы она вложила деньги на подготовку, а затем сделать всеобщий бойкот)))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 20:47
    0
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