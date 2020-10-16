Стадионов будет меньше. УЕФА может забрать у Санкт-Петербурга Евро-2020

Первым городом под сокращение может попасть Баку из-за конфликта с Арменией

  • 16.10.2020 12:55
  • 189 просмотров
  • 3 комментария
Стадионов будет меньше. УЕФА может забрать у Санкт-Петербурга Евро-2020
© УЕФА

УЕФА рассматривает возможность изменения формата Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Количество городов-хозяев турнира может быть сокращено.

Задача стоит – уменьшить количество поездок в условия пандемии коронавируса. Первым городом под сокращение может попасть Баку, поскольку Азербайджан сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта с Арменией.

Кроме того, могут забрать Евро-2020 и у Санкт-Петербурга. Возможен вариант, при котором турнир будет проходить только в одной стране с использованием четырех стадионов.

Евро-2020 из-за пандемии коронавируса состоится летом 2021 года, но название официально оставлено прежним. Планировалось, что турнир пройдет в 12 городах – Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Дублин, Санкт-Перербург, Баку.

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Источник — The Sun

(4 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 16.10.2020 13:02
    0
    Ага, Росія ж не воює. Тому може заберемо, а може й ні.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 13:00
    0
    На параше и не нужно было изначально проводить ЧЕ, так что забрать дело такое.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 16.10.2020 12:58
    -2
    Сейчас упоротые прискачут начнут гавкать и прыгать
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 16.10.2020 13:02
    0
    Ага, Росія ж не воює. Тому може заберемо, а може й ні.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 13:00
    0
    На параше и не нужно было изначально проводить ЧЕ, так что забрать дело такое.
    Ссылка
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