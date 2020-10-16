Стадионов будет меньше. УЕФА может забрать у Санкт-Петербурга Евро-2020

УЕФА рассматривает возможность изменения формата Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Количество городов-хозяев турнира может быть сокращено.

Задача стоит – уменьшить количество поездок в условия пандемии коронавируса. Первым городом под сокращение может попасть Баку, поскольку Азербайджан сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта с Арменией.

Кроме того, могут забрать Евро-2020 и у Санкт-Петербурга. Возможен вариант, при котором турнир будет проходить только в одной стране с использованием четырех стадионов.

Евро-2020 из-за пандемии коронавируса состоится летом 2021 года, но название официально оставлено прежним. Планировалось, что турнир пройдет в 12 городах – Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Дублин, Санкт-Перербург, Баку.