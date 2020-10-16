Президент УЕФА не исключил, что у некоторых стран могут отобрать Евро

Президент УЕФА Александер Чеферин не исключает, что Евро-2020 может состояться в меньшем количестве стран, чем планировалось ранее. По плану турнир должен пройти в 12 странах по всей Европе.

«Мы постоянно наблюдаем за ситуацией с коронавирусом, но могу сказать точно, что чемпионат Европы состоится. Но вместо 12 стран он может пройти в 11, 8, 5 или даже 1 стране. Сейчас сложно сказать», - отметил Чеферин.

Кроме того, УЕФА все еще не знает, будут ли допущены болельщики на стадионы, а если будут, то в каком количестве.

Ранее английские СМИ сообщили, что первыми Евро могут отобрать у России и Азербайджана.