Президент УЕФА не исключил, что у некоторых стран могут отобрать Евро

Александер Чеферин подтвердил, что у некоторых стран могут забрать право провести турнир

  • 16.10.2020 13:45
  • 940 просмотров
  • 0 комментариев
Президент УЕФА не исключил, что у некоторых стран могут отобрать Евро
© AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин не исключает, что Евро-2020 может состояться в меньшем количестве стран, чем планировалось ранее. По плану турнир должен пройти в 12 странах по всей Европе.

«Мы постоянно наблюдаем за ситуацией с коронавирусом, но могу сказать точно, что чемпионат Европы состоится. Но вместо 12 стран он может пройти в 11, 8, 5 или даже 1 стране. Сейчас сложно сказать», - отметил Чеферин.

Кроме того, УЕФА все еще не знает, будут ли допущены болельщики на стадионы, а если будут, то в каком количестве.

Ранее английские СМИ сообщили, что первыми Евро могут отобрать у России и Азербайджана.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ESPN

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности