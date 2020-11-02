В Барселоне опасаются вируса! Динамо с аэропорта отправляют в изоляцию

В Каталонии приняты особые меры в отношении команды Мирчи Луческу

  • 02.11.2020 21:50
  • 2738 просмотров
  • 32 комментария
В Барселоне опасаются вируса! Динамо с аэропорта отправляют в изоляцию
© ФК Динамо Киев

Руководство «Барселоны» обеспокоено вспышкой COVID-19 в киевском «Динамо» и принимает особые меры в отношении команды Мирчи Луческу накануне матча Лиги чемпионов, который должен пройти 4 ноября.

Днем ранее украинский клуб сообщил, что еще 6 игроков сдали положительные тесты на коронавирус, как и один из помощников главного тренера Эмиль Карас.

Испанцы связались с боссами киевского «Динамо» и выяснили, что зараженные игроки тренировались с остальной командой в воскресенье, 1 ноября, поэтому шансы заразить других товарищей по команде достаточно высоки.

Команда Мирчи Луческу в понедельник, 2 ноября, отправилась в Барселону. В состав делегации вошли лишь те, кто дал отрицательный результат теста. Но это не исключает риска их заражения.

Поэтому каталонские власти вместе с руководителями «Барселоны» решили, что украинцы должны войти в изоляцию с момента прибытия в аэропорт. А во вторник утром, 3 ноября, в 10 часов утра вся киевская делегация должна провести новый ПЦР-тест.

Тренировка киевлян, назначенная на вечер вторника, состоится только после объявления результатов тестирования. Если будут положительные результаты тестов, игру даже могут перенести. В то же время, в соответствии с протоколом УЕФА, футболисты «Блауграны» сдают тесты 2 ноября, в понедельник вечером.

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Источник — Digisport.ro

(17 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:17
    -1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:16
    Тебя спрашивать, не будут есть протоколы, технаря не будет. А про сборную, игроки ДК не косят и шахты не косили, но про шлак не грех было подумать про то, что они косили, все помнят рахита вашего, который косил от сборной, а потом сразу играл за клуб. Реноме поганое у вас, дамбасы по жизни
    Ты же сам писал что « Вангую, игроки шлака выздоровеют чудесным образом на следующий день, после того, как Украина сыграет с Испанией. Чудеса кротовской медицины будет»
    Или не твои слова?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:17
    0
    Maks7777, 02.11.2020 22:13
    Не больная обьзьяна вам больше подходит чем лев,львом вы не когда не были и не будите нытики
    Знаешь поговорку про кротов, рожденный ползать, летать не будет, это про вас шлак, слопатоед
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:16
    -2
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:02
    Тебя спрашивать никто не будет, есть протоколы уефа для этого, есть заявки игроков на еврокубки список а и список б, если ты не знал. Если игрок не наберется с двух списков, то перенос
    Ах да, еще вроде бы ты говорил, что за то что Шахтер с инфицированными игроками играл, вроде, против Александрии, то им тоже должны влепить технарь?) Ситуация зеркальная с матчем дыки и Днепра, что скажешь, технарь полагается, или двойные стандарты и слив?)
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 22:16
    -1
    Maks7777, 02.11.2020 22:11
    Нытики,уже выти хромые не обыгрывайте нас,а как подгорело у немощных,таким в спорте не Место ,Шахтёр пионерским составом реал обыграл,а вы ноете ещё не играя,фу опущенные нытики
    опущенные - это обитатели оккупированной лугандонии. Сами позвали оккупанта, теперь ждите бояру с дошираком
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:16
    0
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:12
    Ну вот если не состоится, то технарь) А что на счет сборной, косят? Так же ты говорил про Шахтер?
    Тебя спрашивать, не будут есть протоколы, технаря не будет. А про сборную, игроки ДК не косят и шахты не косили, но про шлак не грех было подумать про то, что они косили, все помнят рахита вашего, который косил от сборной, а потом сразу играл за клуб. Реноме поганое у вас, дамбасы по жизни
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 22:14
    -2
    Конечно всем мы желаем завтра негативных тестов у игроков Динамо. Главное здоровье! И чтобы не было этих ненужных переносов. Будем держать кулаки за негативные тесты завтра
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 22:13
    -4
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:04
    Нит, ну я думал, что победить лучше сильного льва, чем больную обезьяну, от такой победы куда больше удовлетворения нормальные люди получают, ну если тебе нравиться бить хромого, то пожалуйста.
    Не больная обьзьяна вам больше подходит чем лев,львом вы не когда не были и не будите нытики
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:12
    -2
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:10
    Потому что заявка составляется до начала ЕВРОКУБКОВ, а не во время. И команда уже отправилась на матч это раз, два власти Испании, а именно Каталонии требуют еще один тест по прилету в их страну, к тому, который обязан был сделан для уефа, в Германии, например, тест не нужен. По этому, если еще наберется несколько больных в Испании, то матч не состоится
    Ну вот если не состоится, то технарь) А что на счет сборной, косят? Так же ты говорил про Шахтер?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:11
    -1
    mayakovskiy2, 02.11.2020 22:08
    Падажи, ну ты же ссался от счастья, когда ШД с кучей заболевших потерял очки с Ворсклой. Или тут тема про сильного льва не работает?))) Динама должно играть только норм составом, а кроты пускай с 3-мя пацанами по 18 лет в запасе играют?
    куча заболевших уже была на скамейке запасных к матчу с Ворсклой, даун.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 22:11
    -1
    J0e777, 02.11.2020 22:07
    А с Рухом почему матч перенесли?
    Нытики,уже выти хромые не обыгрывайте нас,а как подгорело у немощных,таким в спорте не Место ,Шахтёр пионерским составом реал обыграл,а вы ноете ещё не играя,фу опущенные нытики
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 02.11.2020 22:11
    +1
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:01
    Никаких переносов! Шахтер играл резервом и ниче, а этих переносят! Неявка - технарь 3-0 и свободны!
    Вот как ты решил, так и сделают в Уефа. Ты ж авторитет
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 22:10
    +3
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:01
    Никаких переносов! Шахтер играл резервом и ниче, а этих переносят! Неявка - технарь 3-0 и свободны!
    Я так і думав що цей кіпіш відбувся зі сторони Барси... а недолугі хай далі херню всяку несуть!!! Всім здоров’я!!! Якщо регламент дозволить зіграти - удачі... якщо ні то почекаємо коли можна буде!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:10
    -1
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:05
    Что значит не наберется? Шахтер смог набрать, имея больше инфицированных, а эти, якобы с лучшей академией в стране не могут? Почему одни играли а вторым переносят? Это я еще молчу про заговор что от сборной косят, не так ли в случае с Шахтером было?
    Потому что заявка составляется до начала ЕВРОКУБКОВ, а не во время. И команда уже отправилась на матч это раз, два власти Испании, а именно Каталонии требуют еще один тест по прилету в их страну, к тому, который обязан был сделан для уефа, в Германии, например, тест не нужен. По этому, если еще наберется несколько больных в Испании, то матч не состоится
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 22:09
    0
    J0e777, 02.11.2020 22:07
    А с Рухом почему матч перенесли?
    ахаха))) Кто перенес? Перенесли по просьбе Руха. После чего было принято решение, что такого больше не будет. И та же Александрия играла теми кто есть
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 22:08
    -1
    Как же донбасосы бесятся. Вам о другом нужно думать, а не о футболе
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 22:08
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:04
    Нит, ну я думал, что победить лучше сильного льва, чем больную обезьяну, от такой победы куда больше удовлетворения нормальные люди получают, ну если тебе нравиться бить хромого, то пожалуйста.
    Падажи, ну ты же ссался от счастья, когда ШД с кучей заболевших потерял очки с Ворсклой. Или тут тема про сильного льва не работает?))) Динама должно играть только норм составом, а кроты пускай с 3-мя пацанами по 18 лет в запасе играют?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 22:07
    -1
    mayakovskiy2, 02.11.2020 22:04
    Здоровье игроков это правильно. В заявке 31 человек, убираем 12 заболевших и играем теми кто есть.
    Шахта по сути 1 составом играла с Реалом, Интером и Ворсклой. И никого не волновали проблемы. Динама должна выходить и с Барсой и с ШД
    А с Рухом почему матч перенесли?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 02.11.2020 22:06
    -1
    Penal, 02.11.2020 21:53
    В Барселоне понимают, что три очка никуда не уйдут, а вот участие игроков в чемпионате Испании и их здоровье важнее......
    да они просто боятся Динамо, страшно наверное как вспомнят 98й ))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:05
    -4
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:02
    Тебя спрашивать никто не будет, есть протоколы уефа для этого, есть заявки игроков на еврокубки список а и список б, если ты не знал. Если игрок не наберется с двух списков, то перенос
    Что значит не наберется? Шахтер смог набрать, имея больше инфицированных, а эти, якобы с лучшей академией в стране не могут? Почему одни играли а вторым переносят? Это я еще молчу про заговор что от сборной косят, не так ли в случае с Шахтером было?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 22:04
    +1
    Чует мое сердце, что УЕФА доиграется с этими матчами ЛЧ и ЛЕ. Скоро в командах игроки будут пачками подхватывать этот вирус, потому, что многие футболисты просто не верят в то, что вокруг происходит, продолжают шляться по кабакам и ресторанам, отмечать победы и поражения в окружении потенциальных переносчиков этой заразы. А может вспышка заболеваемости в Динамо произошла после матча с Ювентусом? Тогда на стадионе было более 20 тысяч болельщиков, которые плевали на средства защиты? Как бы завтра утров у киевлян не обнаружилось еще несколько человек с вирусов....
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 21:59
    +5
    Да, нужно отменять ближайшие матчи ДК по ходу, которые запланированные до матчей сборных, потом сыграем и с Барсой и с Шахтой. Ну, а че игру Шахты с Рухом переносили и это должны, если фыфыу не продажная, конечно
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:02
    +4
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:01
    Никаких переносов! Шахтер играл резервом и ниче, а этих переносят! Неявка - технарь 3-0 и свободны!
    Тебя спрашивать никто не будет, есть протоколы уефа для этого, есть заявки игроков на еврокубки список а и список б, если ты не знал. Если игрок не наберется с двух списков, то перенос
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 22:10
    +3
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:01
    Никаких переносов! Шахтер играл резервом и ниче, а этих переносят! Неявка - технарь 3-0 и свободны!
    Я так і думав що цей кіпіш відбувся зі сторони Барси... а недолугі хай далі херню всяку несуть!!! Всім здоров’я!!! Якщо регламент дозволить зіграти - удачі... якщо ні то почекаємо коли можна буде!!!
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 02.11.2020 22:02
    +3
    Однозначно, здоровье игроков должно быть на 1 месте. А высеры ржавых здесь мало кого волнуют
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 02.11.2020 22:11
    +1
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:01
    Никаких переносов! Шахтер играл резервом и ниче, а этих переносят! Неявка - технарь 3-0 и свободны!
    Вот как ты решил, так и сделают в Уефа. Ты ж авторитет
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 22:08
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 22:04
    Нит, ну я думал, что победить лучше сильного льва, чем больную обезьяну, от такой победы куда больше удовлетворения нормальные люди получают, ну если тебе нравиться бить хромого, то пожалуйста.
    Падажи, ну ты же ссался от счастья, когда ШД с кучей заболевших потерял очки с Ворсклой. Или тут тема про сильного льва не работает?))) Динама должно играть только норм составом, а кроты пускай с 3-мя пацанами по 18 лет в запасе играют?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.11.2020 22:04
    +1
    Чует мое сердце, что УЕФА доиграется с этими матчами ЛЧ и ЛЕ. Скоро в командах игроки будут пачками подхватывать этот вирус, потому, что многие футболисты просто не верят в то, что вокруг происходит, продолжают шляться по кабакам и ресторанам, отмечать победы и поражения в окружении потенциальных переносчиков этой заразы. А может вспышка заболеваемости в Динамо произошла после матча с Ювентусом? Тогда на стадионе было более 20 тысяч болельщиков, которые плевали на средства защиты? Как бы завтра утров у киевлян не обнаружилось еще несколько человек с вирусов....
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 02.11.2020 22:03
    +1
    Penal, 02.11.2020 21:53
    В Барселоне понимают, что три очка никуда не уйдут, а вот участие игроков в чемпионате Испании и их здоровье важнее......
    более глупого комментария я не мог и представить
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 02.11.2020 22:00
    +1
    То нехай не виходять на поле)))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 02.11.2020 21:57
    +1
    Хорошо хоть, не сразу в морг, как в анекдоте
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:17
    0
    Maks7777, 02.11.2020 22:13
    Не больная обьзьяна вам больше подходит чем лев,львом вы не когда не были и не будите нытики
    Знаешь поговорку про кротов, рожденный ползать, летать не будет, это про вас шлак, слопатоед
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 22:16
    0
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 22:12
    Ну вот если не состоится, то технарь) А что на счет сборной, косят? Так же ты говорил про Шахтер?
    Тебя спрашивать, не будут есть протоколы, технаря не будет. А про сборную, игроки ДК не косят и шахты не косили, но про шлак не грех было подумать про то, что они косили, все помнят рахита вашего, который косил от сборной, а потом сразу играл за клуб. Реноме поганое у вас, дамбасы по жизни
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 02.11.2020 22:09
    0
    J0e777, 02.11.2020 22:07
    А с Рухом почему матч перенесли?
    ахаха))) Кто перенес? Перенесли по просьбе Руха. После чего было принято решение, что такого больше не будет. И та же Александрия играла теми кто есть
    Ссылка
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