В Барселоне опасаются вируса! Динамо с аэропорта отправляют в изоляцию

Руководство «Барселоны» обеспокоено вспышкой COVID-19 в киевском «Динамо» и принимает особые меры в отношении команды Мирчи Луческу накануне матча Лиги чемпионов, который должен пройти 4 ноября.

Днем ранее украинский клуб сообщил, что еще 6 игроков сдали положительные тесты на коронавирус, как и один из помощников главного тренера Эмиль Карас.

Испанцы связались с боссами киевского «Динамо» и выяснили, что зараженные игроки тренировались с остальной командой в воскресенье, 1 ноября, поэтому шансы заразить других товарищей по команде достаточно высоки.

Команда Мирчи Луческу в понедельник, 2 ноября, отправилась в Барселону. В состав делегации вошли лишь те, кто дал отрицательный результат теста. Но это не исключает риска их заражения.

Поэтому каталонские власти вместе с руководителями «Барселоны» решили, что украинцы должны войти в изоляцию с момента прибытия в аэропорт. А во вторник утром, 3 ноября, в 10 часов утра вся киевская делегация должна провести новый ПЦР-тест.

Тренировка киевлян, назначенная на вечер вторника, состоится только после объявления результатов тестирования. Если будут положительные результаты тестов, игру даже могут перенести. В то же время, в соответствии с протоколом УЕФА, футболисты «Блауграны» сдают тесты 2 ноября, в понедельник вечером.