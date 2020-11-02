ФОТО. В ожидании теста. Футболисты и персонал Динамо прибыли в Барселону

3 ноября утром делегация киевлян будет сдавать тесты на коронавирус

  • 02.11.2020 23:59
  • 1688 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. В ожидании теста. Футболисты и персонал Динамо прибыли в Барселону
© El Mundo Deportivo

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Каталонию на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Барселоны».

Самолет с динамовцами на борту поднялся в небо из аэропорта «Борисполь» в 15:25 и за 3 часа и 5 минут приземлился в аэропорту Барселоны «El-Prat».

После этого «бело-синие» преодолели менее 20 км на автобусе и расположились в отеле W Barcelona. Динамовцев на входе в отель встретила многочисленная группа из представителей СМИ.

3 ноября утром, уже непосредственно в Испании, футболисты и персонал киевского «Динамо» будут сдавать очередные тесты на COVID-19.

В 19:30 в рамках предматчевой пресс конференции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу и один из игроков киевлян будут отвечать на вопросы представителей СМИ, после чего футболисты опробуют газон стадиона «Camp Nou».

Напомним, что матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    barsch.
      barsch., 03.11.2020 00:59
    0
    У нас тоже.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.11.2020 00:52
    0
    Нос нельзя высовывать - в Европе за это штраф 50 евро.
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 03.11.2020 00:59
    0
    У нас тоже.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.11.2020 00:52
    0
    Нос нельзя высовывать - в Европе за это штраф 50 евро.
    Ссылка
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