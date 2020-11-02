ФОТО. В ожидании теста. Футболисты и персонал Динамо прибыли в Барселону

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Каталонию на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Барселоны».

Самолет с динамовцами на борту поднялся в небо из аэропорта «Борисполь» в 15:25 и за 3 часа и 5 минут приземлился в аэропорту Барселоны «El-Prat».

После этого «бело-синие» преодолели менее 20 км на автобусе и расположились в отеле W Barcelona. Динамовцев на входе в отель встретила многочисленная группа из представителей СМИ.

3 ноября утром, уже непосредственно в Испании, футболисты и персонал киевского «Динамо» будут сдавать очередные тесты на COVID-19.

В 19:30 в рамках предматчевой пресс конференции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу и один из игроков киевлян будут отвечать на вопросы представителей СМИ, после чего футболисты опробуют газон стадиона «Camp Nou».

Напомним, что матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября, начало – в 22:00 по киевскому времени.