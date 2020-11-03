Источник: Минай сделал предложение Милевскому

Клуб УПЛ «Минай» заинтересован в услугах 35-летнего украинского форварда Артема Милевского.

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче Циганик LIVE сообщил, что закарпатский клуб ведет переговоры и сделал предложение игроку через его агента:

«Мы стимулирует определенные процессы в украинском футболе, потому что после прошлой программы, в которой я сказал, что Милевский хочет завершить карьеру в Украине, ему поступило предложение от команды УПЛ.

Знаю точно, что «Минай» заинтересовался услугами экс-нападающего киевского «Динамо». Клуб вышел на контакт с агентом футболиста. Что будет с переговорами? Это вопрос! Но то, что Милевский имеет предложение из Украины – это факт!»

Напомним, контракт Милевского с брестским «Динамо» истекает в конце 2020 года.