Источник: Минай сделал предложение Милевскому

По словам Цыганыка, закарпатский клуб ведет переговоры о трансфере

  • 03.11.2020 00:35
  • 618 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Минай сделал предложение Милевскому
© Intagram. Артем Милевский

Клуб УПЛ «Минай» заинтересован в услугах 35-летнего украинского форварда Артема Милевского.

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче Циганик LIVE сообщил, что закарпатский клуб ведет переговоры и сделал предложение игроку через его агента:

«Мы стимулирует определенные процессы в украинском футболе, потому что после прошлой программы, в которой я сказал, что Милевский хочет завершить карьеру в Украине, ему поступило предложение от команды УПЛ.

Знаю точно, что «Минай» заинтересовался услугами экс-нападающего киевского «Динамо». Клуб вышел на контакт с агентом футболиста. Что будет с переговорами? Это вопрос! Но то, что Милевский имеет предложение из Украины – это факт!»

Напомним, контракт Милевского с брестским «Динамо» истекает в конце 2020 года.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 03.11.2020 00:46
    -7
    Минай та вы гоните, нах вам этот пенсионер. Вы же приличная команда. Коно ещё можно взять, но не этого нулячего.
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    Sentinel
      Sentinel, 03.11.2020 00:43
    +5
    Хотелось бы увидеть Милю в чукре. С его позитивным подходом к жизни может навести еще шороху.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 00:43
    +5
    Хотелось бы увидеть Милю в чукре. С его позитивным подходом к жизни может навести еще шороху.
    Ссылка
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