Что случилось? Месси может пропустить матч против Динамо

Аргентинский форвард Лионель Месси может пропустить матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо».
После двух побед в Лиге чемпионов и с учетом напряженного календаря матчей наставник сине-гранатовых Рональд Куман может дать Месси передышку, информирует испанская пресса.
Поединок состоится на «Камп Ноу» 4 ноября. Футболисты и персонал «Динамо» уже прибыли в Барселону.
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Источник — Sport.ua
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