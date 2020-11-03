Что случилось? Месси может пропустить матч против Динамо

Аргентинский форвард Лионель Месси может пропустить матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и киевским «Динамо».

После двух побед в Лиге чемпионов и с учетом напряженного календаря матчей наставник сине-гранатовых Рональд Куман может дать Месси передышку, информирует испанская пресса.

Поединок состоится на «Камп Ноу» 4 ноября. Футболисты и персонал «Динамо» уже прибыли в Барселону.