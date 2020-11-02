Marca снова удивляет! Оказывается, киевское Динамо тренирует Шевченко

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» состоится 4 ноября

  • 02.11.2020 20:50
  • 5879 просмотров
  • 18 комментариев
Marca снова удивляет! Оказывается, киевское Динамо тренирует Шевченко
© Instagram. Андрей Шевченко успевает везде

Известное испанское издание Marca снова потешило футбольную публику.

В статье-превью матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» журналисты Marca рассказали о заражениях гостей коронавирусом и неожиданно написали, что киевскую команду тренирует Андрей Шевченко (который на самом деле возглавляет национальную сборную Украины).

Ранее журналисты Marca исковеркали фамилии украинских игроков накануне матча Лиги наций Украина – Испания (1:0), за что им на футбольном поле красивейшим голом «отомстил» Виктор Цыганков, которого испанцы упоминали как «Цыников».

Скриншот из новой статьи испанского издания Marca.

 
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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 22:02
    +2
    Я понял, почему они так решили. В победном матче сборной Украины против Испании, на поле игру делали Киевские Динамовцы
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.11.2020 21:44
    +3
    Странный этот журнал Марта..
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 21:38
    -3
    Саша Яковенко, 02.11.2020 21:34
    Гегемония в футболе помрачает разум.
    Даже, если они так прикалываются, надеюсь им недолго осталось находится на вершине рейтингов.
    Какие приколы? У нас в Киеве на улице молодежь не может ответить про религию евреев, столицу Молдовы и кто воевал против Гитлера.
    Там в редакции такая же молодь.
    А в США сегодня при опросе кто то сказал, что Украина это остров.
    100 лет мы им нужны...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.11.2020 21:34
    +1
    Гегемония в футболе помрачает разум.
    Даже, если они так прикалываются, надеюсь им недолго осталось находится на вершине рейтингов.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 02.11.2020 21:33
    +1
    Та нехай! Адже ці "ляпи" іспанських журналістів-невігласів скоро стануть доброю переможною традицією для українських команд.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 21:33
    0
    Он - духовный наставник!
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 02.11.2020 21:32
    +1
    надеюсь фамилия Цыникова зажжется на их табло дважды, чтобы запомнили фамилию надолго!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 21:25
    +2
    После того, как они обозвали Цыганкова Цыниковым, то от этого "Цыникова" и влетели. Теперь знают как правильно пишется фамилия . Боюсь после матча им придется учить фамилию Луческу.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.11.2020 21:24
    -2
    Тот случай, когда украинцы не смогут проучить "Марку"
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.11.2020 21:18
    +1
    13.10
    На думку іспанських журналістів, в складі команди Андрія Шевченка на поле вийдуть Циніков, Шарапенко, Кобаленко і Караве. В запасі української команди залишаться Микайліченхо і Мараменко.
    Також відзначимо, що в числі запасних присутній травмований Євген Коноплянка, який не буде грати ще кілька місяців. Зате немає Юхима Коноплі.
    https://sport.ua/uk/news/507702-foto-dnya-kak-marca-poizdevalas-nad-familiy
    ami-igrokov-sbornoy-ukrainy
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 02.11.2020 21:12
    +3
    Шарашкіна кантора, а не видання.теж мені...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 02.11.2020 21:05
    +4
    может мы не все знаем? мирча асистент, а руковоид шева)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 21:01
    +4
    Надеюсь Цинникова они запомнили хоть?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:58
    -1
    А мы ещё равняемся на Европу кому за косяком
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 02.11.2020 20:57
    +11
    це свідчить про рівень журналістів які там працюють, ніби відоме видання а дозволяє собі такі ляпи, в сучасному світі інтернету можна знайти будь яку інформацію, тим більше про команди які грають в лізі чемпіонів, варіант два - роблять це спеціально щоб привернути більше уваги
    Ссылка
    predominator
      predominator, 02.11.2020 20:54
    +9
    Испанцы опять за свое)) Может в третий раз накажем их?))
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 02.11.2020 20:53
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    а на воротах сашо в защите Лужный
    Ссылка
    serg
      serg, 02.11.2020 20:52
    +6
    ну конечно, в Украине все команды, впрочем, как и сборную, тренирует Шева. Других вариантов по их мнению и быть не может. Пусть трепещат и бояцца!
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 02.11.2020 20:57
    +11
    це свідчить про рівень журналістів які там працюють, ніби відоме видання а дозволяє собі такі ляпи, в сучасному світі інтернету можна знайти будь яку інформацію, тим більше про команди які грають в лізі чемпіонів, варіант два - роблять це спеціально щоб привернути більше уваги
    Ссылка
    predominator
      predominator, 02.11.2020 20:54
    +9
    Испанцы опять за свое)) Может в третий раз накажем их?))
    Ссылка
    serg
      serg, 02.11.2020 20:52
    +6
    ну конечно, в Украине все команды, впрочем, как и сборную, тренирует Шева. Других вариантов по их мнению и быть не может. Пусть трепещат и бояцца!
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 02.11.2020 21:05
    +4
    может мы не все знаем? мирча асистент, а руковоид шева)))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 21:01
    +4
    Надеюсь Цинникова они запомнили хоть?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.11.2020 21:44
    +3
    Странный этот журнал Марта..
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 02.11.2020 21:12
    +3
    Шарашкіна кантора, а не видання.теж мені...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 22:02
    +2
    Я понял, почему они так решили. В победном матче сборной Украины против Испании, на поле игру делали Киевские Динамовцы
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.11.2020 21:25
    +2
    После того, как они обозвали Цыганкова Цыниковым, то от этого "Цыникова" и влетели. Теперь знают как правильно пишется фамилия . Боюсь после матча им придется учить фамилию Луческу.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 02.11.2020 21:34
    +1
    Гегемония в футболе помрачает разум.
    Даже, если они так прикалываются, надеюсь им недолго осталось находится на вершине рейтингов.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 02.11.2020 21:33
    +1
    Та нехай! Адже ці "ляпи" іспанських журналістів-невігласів скоро стануть доброю переможною традицією для українських команд.
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 02.11.2020 21:32
    +1
    надеюсь фамилия Цыникова зажжется на их табло дважды, чтобы запомнили фамилию надолго!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.11.2020 21:18
    +1
    13.10
    На думку іспанських журналістів, в складі команди Андрія Шевченка на поле вийдуть Циніков, Шарапенко, Кобаленко і Караве. В запасі української команди залишаться Микайліченхо і Мараменко.
    Також відзначимо, що в числі запасних присутній травмований Євген Коноплянка, який не буде грати ще кілька місяців. Зате немає Юхима Коноплі.
    https://sport.ua/uk/news/507702-foto-dnya-kak-marca-poizdevalas-nad-familiy
    ami-igrokov-sbornoy-ukrainy
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 21:33
    0
    Он - духовный наставник!
    Ссылка
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