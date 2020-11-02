Marca снова удивляет! Оказывается, киевское Динамо тренирует Шевченко

Известное испанское издание Marca снова потешило футбольную публику.

В статье-превью матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» журналисты Marca рассказали о заражениях гостей коронавирусом и неожиданно написали, что киевскую команду тренирует Андрей Шевченко (который на самом деле возглавляет национальную сборную Украины).

Ранее журналисты Marca исковеркали фамилии украинских игроков накануне матча Лиги наций Украина – Испания (1:0), за что им на футбольном поле красивейшим голом «отомстил» Виктор Цыганков, которого испанцы упоминали как «Цыников».

Скриншот из новой статьи испанского издания Marca.