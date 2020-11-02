Marca снова удивляет! Оказывается, киевское Динамо тренирует Шевченко

Известное испанское издание Marca снова потешило футбольную публику.
В статье-превью матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Динамо» журналисты Marca рассказали о заражениях гостей коронавирусом и неожиданно написали, что киевскую команду тренирует Андрей Шевченко (который на самом деле возглавляет национальную сборную Украины).
Ранее журналисты Marca исковеркали фамилии украинских игроков накануне матча Лиги наций Украина – Испания (1:0), за что им на футбольном поле красивейшим голом «отомстил» Виктор Цыганков, которого испанцы упоминали как «Цыников».
Скриншот из новой статьи испанского издания Marca.
Источник — Sport.ua
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Даже, если они так прикалываются, надеюсь им недолго осталось находится на вершине рейтингов.
Там в редакции такая же молодь.
А в США сегодня при опросе кто то сказал, что Украина это остров.
100 лет мы им нужны...
Даже, если они так прикалываются, надеюсь им недолго осталось находится на вершине рейтингов.
На думку іспанських журналістів, в складі команди Андрія Шевченка на поле вийдуть Циніков, Шарапенко, Кобаленко і Караве. В запасі української команди залишаться Микайліченхо і Мараменко.
Також відзначимо, що в числі запасних присутній травмований Євген Коноплянка, який не буде грати ще кілька місяців. Зате немає Юхима Коноплі.
https://sport.ua/uk/news/507702-foto-dnya-kak-marca-poizdevalas-nad-familiy
ami-igrokov-sbornoy-ukrainy
Даже, если они так прикалываются, надеюсь им недолго осталось находится на вершине рейтингов.
На думку іспанських журналістів, в складі команди Андрія Шевченка на поле вийдуть Циніков, Шарапенко, Кобаленко і Караве. В запасі української команди залишаться Микайліченхо і Мараменко.
Також відзначимо, що в числі запасних присутній травмований Євген Коноплянка, який не буде грати ще кілька місяців. Зате немає Юхима Коноплі.
https://sport.ua/uk/news/507702-foto-dnya-kak-marca-poizdevalas-nad-familiy
ami-igrokov-sbornoy-ukrainy
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