Цыников или Цыганков? Marca сумела выучить, как зовут украинского хавбека

Авторитетное испанское издание Marca сумело выучить, как зовут украинского футболиста Виктора Цыганкова.
На 76-й минуте в быстрой контратаке Цыганков поверг в шок испанцев после передачи Андрея Ярмоленко. Гол оказался единственным в матче Лиги наций Украины против Испании (1:0).
Ранее в превью матча с ориентировочными стартовыми составами в команде Андрея Шевченко испанские журналисты указали некого Цыникова. Заметка содержала и уйму других ошибок в написании украинских футболистов.
ФОТО. В публикации отчета о матче Marca указала правильную фамилию Цыганкова
Источник — Marca
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