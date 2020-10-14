Цыников или Цыганков? Marca сумела выучить, как зовут украинского хавбека

Авторитетное испанское издание Marca сумело выучить, как зовут украинского футболиста Виктора Цыганкова.

На 76-й минуте в быстрой контратаке Цыганков поверг в шок испанцев после передачи Андрея Ярмоленко. Гол оказался единственным в матче Лиги наций Украины против Испании (1:0).

Ранее в превью матча с ориентировочными стартовыми составами в команде Андрея Шевченко испанские журналисты указали некого Цыникова. Заметка содержала и уйму других ошибок в написании украинских футболистов.

ФОТО. В публикации отчета о матче Marca указала правильную фамилию Цыганкова