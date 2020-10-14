Цыников или Цыганков? Marca сумела выучить, как зовут украинского хавбека

Виктор отомстил испанцам на футбольном поле, забив единственный гол в матче

  • 14.10.2020 04:48
  • 1473 просмотра
  • 1 комментарий
Цыников или Цыганков? Marca сумела выучить, как зовут украинского хавбека
© УЕФА. Цыганков передает привет испанским журналистам

Авторитетное испанское издание Marca сумело выучить, как зовут украинского футболиста Виктора Цыганкова.

На 76-й минуте в быстрой контратаке Цыганков поверг в шок испанцев после передачи Андрея Ярмоленко. Гол оказался единственным в матче Лиги наций Украины против Испании (1:0).

Ранее в превью матча с ориентировочными стартовыми составами в команде Андрея Шевченко испанские журналисты указали некого Цыникова. Заметка содержала и уйму других ошибок в написании украинских футболистов.

ФОТО. В публикации отчета о матче Marca указала правильную фамилию Цыганкова

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Источник — Marca

(9 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 06:06
    0
    Та тут вже всіх правильно написали. Але Цинікова вони точно запам'ятають
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.10.2020 06:06
    0
    Та тут вже всіх правильно написали. Але Цинікова вони точно запам'ятають
    Ссылка
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