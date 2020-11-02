Ворскла отказалась продавать Ризныка в Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» действительно интересуется вратарем «Ворсклы» Дмитрием Ризныком.
Действующий чемпион предложил за молодого кипера 1 миллион долларов и вратаря Алексея Шевченко, однако полтавский клуб ответил на это отказом.
«Ворскла» считает, что 21-летний Ризнык стоит больше, но готова продолжать переговоры.
Отметим, что сейчас основным стражем ворот «Шахтера» стал молодой Анатолий Трубин.
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Источник — Циганик LIVE
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А так , наверное Ворскла подумала, что в Шахтере совсем плохо с воротчиками, раз можно цену ломить
А так , наверное Ворскла подумала, что в Шахтере совсем плохо с воротчиками, раз можно цену ломить
А так , наверное Ворскла подумала, что в Шахтере совсем плохо с воротчиками, раз можно цену ломить
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