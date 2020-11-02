Ворскла отказалась продавать Ризныка в Шахтер

Предложили деньги и вратаря Шевченко

  • 02.11.2020 19:45
  • 2805 просмотров
  • 39 комментариев
Ворскла отказалась продавать Ризныка в Шахтер
© vorskla.com.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» действительно интересуется вратарем «Ворсклы» Дмитрием Ризныком.

Действующий чемпион предложил за молодого кипера 1 миллион долларов и вратаря Алексея Шевченко, однако полтавский клуб ответил на это отказом.

«Ворскла» считает, что 21-летний Ризнык стоит больше, но готова продолжать переговоры.

Отметим, что сейчас основным стражем ворот «Шахтера» стал молодой Анатолий Трубин.

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Источник — Циганик LIVE

(17 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 20:45
    -1
    AleksDnipro87, 02.11.2020 20:31
    У Ворсклы проблем с финансированием нет, Жеваго со всеми договорился, один из богатейших если что в Украине.
    Да!? Ну ладно тогда))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 02.11.2020 20:45
    0
    Тут ще є один нюанс: умовні Герта, Хоффе легко можуть виплатити 4-5 лямів, але контракт такий як шахта, вони не запропонують. Тому такі як Різник ( талановиті гравці ), зазвичай йдуть по маршруту шахта - арендуполь.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 02.11.2020 20:38
    -2
    alzhovtyak, 02.11.2020 20:22
    А то, что у Ризныка контракт на 4 года с Ворсклой, подписанный месяц назад - это так, мелочи
    Я десь прогавив ту новину. Якщо не підпишуть Різника великої біди не буде!
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:31
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:06
    Да, походу Ворскла хочет просто денег.. на те же три ляма такому клубу можно вполне существовать сезон-полтора
    У Ворсклы проблем с финансированием нет, Жеваго со всеми договорился, один из богатейших если что в Украине.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 02.11.2020 20:25
    +1
    1 миллион долларов? Во нищеброды
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    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:25
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:21
    Ну да в принципе, ты прав
    И учти ск б шахта за любого из своих заломила бы?)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 20:23
    0
    ВВВ, 02.11.2020 20:13
    Якшо на 3 множити то влітку Шахта забере його задарма!!! Як вільного агента.А зекономлені гроші дадуть як підйомні Різнику!!!
    Старий тобі вже двоє написали, що він продовжив контракт до 2024 року
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 02.11.2020 20:22
    +2
    ВВВ, 02.11.2020 20:13
    Якшо на 3 множити то влітку Шахта забере його задарма!!! Як вільного агента.А зекономлені гроші дадуть як підйомні Різнику!!!
    А то, что у Ризныка контракт на 4 года с Ворсклой, подписанный месяц назад - это так, мелочи
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 02.11.2020 20:21
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 19:52
    Шесть дадут и разойдутся. Лимон как-то не солидно. Но, думаю таких денег сейчас у шахты нет, у ахметки есть, но сами понимаете, финансовый феер плей, из своего кармана не отстегнешь так просто, а бабки у них похоже сейчас положены на контракты высокие игрокам, по этому и покупок не было.
    Понятное дело что на первую предложенную цену соглашаться не будут, а будут цену набивать.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 20:21
    -2
    dd dent, 02.11.2020 20:18
    Так там скорее всего в адекватных пределах, в шахта шо то совсем экономно даёт, в конце концов они ж на третьем месте ща, а не из первой лиги берут воротника
    Ну да в принципе, ты прав
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:18
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:13
    Хорошая мысль
    А так , наверное Ворскла подумала, что в Шахтере совсем плохо с воротчиками, раз можно цену ломить
    Так там скорее всего в адекватных пределах, в шахта шо то совсем экономно даёт, в конце концов они ж на третьем месте ща, а не из первой лиги берут воротника
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 20:13
    -1
    dd dent, 02.11.2020 20:11
    А че? Оч удачно на самом деле и он с опытом пригодился бы, в той же ЛЕ если будут, в теории, а то видно шо нашим колхоз клубам зачастую не хватает опытных игроков нормального уровня
    Хорошая мысль
    А так , наверное Ворскла подумала, что в Шахтере совсем плохо с воротчиками, раз можно цену ломить
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 02.11.2020 20:13
    -5
    AleksDnipro87, 02.11.2020 20:06
    Ворскла не отдаст Рызника за 1,5 млн, недооценивешь запросы полтавчан... Умножай на 3
    Якшо на 3 множити то влітку Шахта забере його задарма!!! Як вільного агента.А зекономлені гроші дадуть як підйомні Різнику!!!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 20:12
    -1
    movkli, 02.11.2020 20:11
    БУ не предлагать
    Не бита не крашена, один хозяин
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 02.11.2020 20:11
    +1
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:07
    вернуть, так сказать спустя 13 лет
    БУ не предлагать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:11
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:07
    вернуть, так сказать спустя 13 лет
    А че? Оч удачно на самом деле и он с опытом пригодился бы, в той же ЛЕ если будут, в теории, а то видно шо нашим колхоз клубам зачастую не хватает опытных игроков нормального уровня
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:10
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:06
    Да, походу Ворскла хочет просто денег.. на те же три ляма такому клубу можно вполне существовать сезон-полтора
    Ну так вы ж удачно там воротниками тарились да и они знают шо имеются $, то че не содрать больше, тем более страдают от этого игроки только как прикол с шведом был, что если в Европу то за копейки, а если в дк в два три раза больше, в итоге торба пока ему
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 20:07
    -1
    dd dent, 02.11.2020 20:06
    Вам пятова надо было предложить + доплата, он как раз попылить там мог бы на старости лет пока здоровье позволяет )
    вернуть, так сказать спустя 13 лет
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 20:06
    -2
    ВВВ, 02.11.2020 20:02
    І ключ від квартири .....! Якщо Шахта заплатить більше то вже без Шевченка.Можливо Ворскла просто хоче грошей без додатку у вигляді воротаря.Тоді Шахта додасть ще півляма.
    Да, походу Ворскла хочет просто денег.. на те же три ляма такому клубу можно вполне существовать сезон-полтора
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:06
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 19:56
    надеюсь
    Вам пятова надо было предложить + доплата, он как раз попылить там мог бы на старости лет пока здоровье позволяет )
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:06
    +4
    ВВВ, 02.11.2020 20:02
    І ключ від квартири .....! Якщо Шахта заплатить більше то вже без Шевченка.Можливо Ворскла просто хоче грошей без додатку у вигляді воротаря.Тоді Шахта додасть ще півляма.
    Ворскла не отдаст Рызника за 1,5 млн, недооценивешь запросы полтавчан... Умножай на 3
    Ссылка
    Анатолий Маковський
    online
      Анатолий Маковський, 02.11.2020 19:52
    +3
    ВВВ, 02.11.2020 19:49
    Оце менежмент!Знають що після 2021 року в команді буде лише Трубін шукають собі другого воротаря для конкуренції. Гадаю що Різник взимку підпише попередній контракт з Шахтарем бо в 2021 році у нього закінчується контракт з Ворсклою.
    У Різника контракт з Ворсклою до 2024 року , месяц назад подписали
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:48
    +3
    шо то шахта за своих дерет в три дорога, а как сами так за лимон на века воротника хотят опять взять
    Ссылка
    alzhovtyak
      alzhovtyak, 02.11.2020 20:22
    +2
    ВВВ, 02.11.2020 20:13
    Якшо на 3 множити то влітку Шахта забере його задарма!!! Як вільного агента.А зекономлені гроші дадуть як підйомні Різнику!!!
    А то, что у Ризныка контракт на 4 года с Ворсклой, подписанный месяц назад - это так, мелочи
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 02.11.2020 20:25
    +1
    1 миллион долларов? Во нищеброды
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 02.11.2020 20:21
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 19:52
    Шесть дадут и разойдутся. Лимон как-то не солидно. Но, думаю таких денег сейчас у шахты нет, у ахметки есть, но сами понимаете, финансовый феер плей, из своего кармана не отстегнешь так просто, а бабки у них похоже сейчас положены на контракты высокие игрокам, по этому и покупок не было.
    Понятное дело что на первую предложенную цену соглашаться не будут, а будут цену набивать.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 02.11.2020 20:11
    +1
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:07
    вернуть, так сказать спустя 13 лет
    БУ не предлагать
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 19:58
    +1
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:47
    О да, сейчас бы верить этому Ынсайдеру. Если Шахтёр реально захочет подписать этого игрока, Шахтёр подпишет его.
    5 миллионов и он ваш
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 02.11.2020 19:53
    +1
    ВВВ, 02.11.2020 19:49
    Оце менежмент!Знають що після 2021 року в команді буде лише Трубін шукають собі другого воротаря для конкуренції. Гадаю що Різник взимку підпише попередній контракт з Шахтарем бо в 2021 році у нього закінчується контракт з Ворсклою.
    У него контракт до 2024 года
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 19:52
    +1
    Александр Шевченко, 02.11.2020 19:52
    Шесть дадут и разойдутся. Лимон как-то не солидно. Но, думаю таких денег сейчас у шахты нет, у ахметки есть, но сами понимаете, финансовый феер плей, из своего кармана не отстегнешь так просто, а бабки у них похоже сейчас положены на контракты высокие игрокам, по этому и покупок не было.
    Шесть много, 2,5 максимум
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 02.11.2020 20:45
    0
    Тут ще є один нюанс: умовні Герта, Хоффе легко можуть виплатити 4-5 лямів, але контракт такий як шахта, вони не запропонують. Тому такі як Різник ( талановиті гравці ), зазвичай йдуть по маршруту шахта - арендуполь.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 02.11.2020 20:31
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:06
    Да, походу Ворскла хочет просто денег.. на те же три ляма такому клубу можно вполне существовать сезон-полтора
    У Ворсклы проблем с финансированием нет, Жеваго со всеми договорился, один из богатейших если что в Украине.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:25
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:21
    Ну да в принципе, ты прав
    И учти ск б шахта за любого из своих заломила бы?)
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 20:23
    0
    ВВВ, 02.11.2020 20:13
    Якшо на 3 множити то влітку Шахта забере його задарма!!! Як вільного агента.А зекономлені гроші дадуть як підйомні Різнику!!!
    Старий тобі вже двоє написали, що він продовжив контракт до 2024 року
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:18
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:13
    Хорошая мысль
    А так , наверное Ворскла подумала, что в Шахтере совсем плохо с воротчиками, раз можно цену ломить
    Так там скорее всего в адекватных пределах, в шахта шо то совсем экономно даёт, в конце концов они ж на третьем месте ща, а не из первой лиги берут воротника
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:11
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:07
    вернуть, так сказать спустя 13 лет
    А че? Оч удачно на самом деле и он с опытом пригодился бы, в той же ЛЕ если будут, в теории, а то видно шо нашим колхоз клубам зачастую не хватает опытных игроков нормального уровня
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:10
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 20:06
    Да, походу Ворскла хочет просто денег.. на те же три ляма такому клубу можно вполне существовать сезон-полтора
    Ну так вы ж удачно там воротниками тарились да и они знают шо имеются $, то че не содрать больше, тем более страдают от этого игроки только как прикол с шведом был, что если в Европу то за копейки, а если в дк в два три раза больше, в итоге торба пока ему
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.11.2020 20:06
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 19:56
    надеюсь
    Вам пятова надо было предложить + доплата, он как раз попылить там мог бы на старости лет пока здоровье позволяет )
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 20:00
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 19:56
    надеюсь
    Все к этому и идет, пятов подсдох резко, трубин, не знают чего отмечают что не плох, но пока б дублером подержал еще, так выпуская от случая к случаю, а этот как раз оч даже ниче, вообще классно Лунина было перехватить в свое время, но эт уже история, а так был бы на века топ наш
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 19:55
    0
    AdvocatusDei, 02.11.2020 19:52
    Та да.. чо жмотиться, хороший ведь вратарь
    Вполне допускают что дадут до 3-х млн и будет # 1 у вас вскоре
    Ссылка
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