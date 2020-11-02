Ворскла отказалась продавать Ризныка в Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Шахтер» действительно интересуется вратарем «Ворсклы» Дмитрием Ризныком.

Действующий чемпион предложил за молодого кипера 1 миллион долларов и вратаря Алексея Шевченко, однако полтавский клуб ответил на это отказом.

«Ворскла» считает, что 21-летний Ризнык стоит больше, но готова продолжать переговоры.

Отметим, что сейчас основным стражем ворот «Шахтера» стал молодой Анатолий Трубин.