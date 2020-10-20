Матч Динамо и Ювентуса состоится со зрителями, Роналду остался в Турине

Главные новости за 19 октября на Sport.ua

  • 20.10.2020 06:00
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Матч Динамо и Ювентуса состоится со зрителями, Роналду остался в Турине
© НСК Олимпийский

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 19 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус состоится со зрителями на трибунах. Пресс-служба «Динамо» накануне старта команды в ЛЧ опубликовала заявление.

2. Без Роналду. 19 игроков Ювентуса отправились в Киев на матч с Динамо. Завтра команды сыграют в первом туре Лиги чемпионов.

3. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Весь бюджет Динамо — половина зарплаты Роналду». Наставник киевского «Динамо» рассказал о подготовке к матчу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

4. Наші за кордоном: дебютні голи Філіппова і Макаренка, 1+1 від Яремчука. Слідкуємо за виступами українських футболістів у топ-20 європейських чемпіонатах.

5. САДОВОЙ: «Вася, если отворачиваешься от страны, она отворачивается от тебя». Городской глава Львова прокомментировал в соцсетях бой Ломаченко

6. Рейтинг WTA. Свитолина сохраняет место в топ-5. Познихиренко поднялась на 20 позиций.

7. Дайте больше денег! УЕФА хочет расширить Лигу чемпионов до 36 команд. Революционные изменения в еврокубках могут вступить в силу с сезона 2024/25.

8. Пас Цыганкова, разгром от Шахтера, героическая Ворскла, огненное дерби. Самые интересные события шестого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

9. Сергей РЕБРОВ: «В 1997 после 4:0 Фигу сказал, что мы их уничтожили». Наставник «Ференцвароша» вспомнил матчи против «Барселоны».

10. Суперлига. Будивельник возвращается, Запорожье штампует сенсации. Обзор второй игровой недели баскетбольной Суперлиги.

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Источник — Sport.ua

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