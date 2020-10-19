Сергей РЕБРОВ: «В 1997 после 4:0 Фигу сказал, что мы их уничтожили»

Наставник «Ференцвароша» вспомнил матчи против «Барселоны»

  • 19.10.2020 21:13
  • 1555 просмотров
  • 3 комментария
Сергей РЕБРОВ: «В 1997 после 4:0 Фигу сказал, что мы их уничтожили»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Завтра, 20 октября «Ференцварош» Сергея Реброва в первом туре Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной». Украинский тренер вспомнил свои противостояния с каталонцами во время своей карьеры игрока «Динамо»:

«Очень горжусь своей командой, ведь играть против «Барселоны» – это прекрасно. 25 лет назад и со мной случилось подобное, это опыт на всю жизнь. В этом году нам еще предстоят матчи с «Ювентусом», как у меня в бытность игроком. Это воспоминания, которые останутся с нами навсегда, ими нужно насладиться в полной мере.

В 1993 мы обыграли великую «Барселону» со счетом 3:1, а потом они нас победили 4:1 в ответом матче. Для нас все это было новым. Когда мы приехали на «Камп Ноу», то не поверили размерам. Играть тогда было непросто.

Потом в сезоне-1997/98 все было по-другому. Мы были более опытными и уверенными. Мы выиграли 4:0. После игры я говорил с Фигу, и он мне сказал, что мы их уничтожили. Мы не давали им контролировать мяч, создавали момент за моментом. Это был отличный момент для «Динамо» и всего украинского футбола.

Наш дует с Шевченко? Мы здорово ладили и это было видно на поле. Мы наслаждались игрой друг с другом и вместе пережили непростые времена. Тогда мы хотели прогрессировать каждый день и реализовать себя. В этом и был секрет успеха».

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Источник — AS

(19 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 19.10.2020 21:32
    -1
    Желаю выскочить с 3го места в ЛЕ!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 19.10.2020 21:22
    +2
    Серёга удачи вам и вашей команде! Только не в играх с Динамо..
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    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 21:20
    +2
    Серьога, дарма ти нагадуєш Куману про ті 4:0... Щоб завтра не було більше...
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 19.10.2020 21:22
    +2
    Серёга удачи вам и вашей команде! Только не в играх с Динамо..
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 21:20
    +2
    Серьога, дарма ти нагадуєш Куману про ті 4:0... Щоб завтра не було більше...
    Ссылка
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