Сергей РЕБРОВ: «В 1997 после 4:0 Фигу сказал, что мы их уничтожили»

Завтра, 20 октября «Ференцварош» Сергея Реброва в первом туре Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной». Украинский тренер вспомнил свои противостояния с каталонцами во время своей карьеры игрока «Динамо»:

«Очень горжусь своей командой, ведь играть против «Барселоны» – это прекрасно. 25 лет назад и со мной случилось подобное, это опыт на всю жизнь. В этом году нам еще предстоят матчи с «Ювентусом», как у меня в бытность игроком. Это воспоминания, которые останутся с нами навсегда, ими нужно насладиться в полной мере.

В 1993 мы обыграли великую «Барселону» со счетом 3:1, а потом они нас победили 4:1 в ответом матче. Для нас все это было новым. Когда мы приехали на «Камп Ноу», то не поверили размерам. Играть тогда было непросто.

Потом в сезоне-1997/98 все было по-другому. Мы были более опытными и уверенными. Мы выиграли 4:0. После игры я говорил с Фигу, и он мне сказал, что мы их уничтожили. Мы не давали им контролировать мяч, создавали момент за моментом. Это был отличный момент для «Динамо» и всего украинского футбола.

Наш дует с Шевченко? Мы здорово ладили и это было видно на поле. Мы наслаждались игрой друг с другом и вместе пережили непростые времена. Тогда мы хотели прогрессировать каждый день и реализовать себя. В этом и был секрет успеха».