Дайте больше денег! УЕФА хочет расширить Лигу чемпионов до 36 команд

Революционные изменения в еврокубках могут вступить в силу с сезона 2024/25

  • 19.10.2020 22:45
  • 673 просмотра
  • 12 комментариев
Дайте больше денег! УЕФА хочет расширить Лигу чемпионов до 36 команд
© УЕФА

УЕФА собирается рассмотреть планы по увеличению численности Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов начиная с сезона 2024/25.

Радикальные предложения рассматриваются как способ удовлетворить требования крупнейших клубов Европы.

Предложение предусматривает, что каждая команда сыграет по 10 групповых матчей. Предполагается, что идея получит поддержку среди клубов со всей Европы, включая представителей крупнейших лиг.

Рассматривается два варианта расширения группового раунда ЛЧ.

Вариант 1. 36 команд будут поделены на 6 групп по 6 коллективов в каждой. Каждый клуб сыграет 10 матчей против 5 соперников (по 5 игр дома и в гостях).

Вариант 2. Каждая из 36 команд сыграет 10 матчей с разными соперниками, которые будет выбраны по специальной схеме. Структура будет похожа с так называемой «швейцарской системой» (которая применяется в шахматах и спортивных лигах США).

Считается, что швейцарская система пользуется все большей поддержкой, поскольку существует мнение, что нынешняя модель, используемая на групповых этапах Лиги чемпионов, когда команды дважды играют со своими тремя соперниками, стала устаревшей. Предлагаемая швейцарская система позволит проводить больше встреч между ведущими клубами на групповых этапах и, таким образом, окажется более привлекательной для телевещателей.

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Источник — The Telegraph

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.10.2020 23:06
    0
    alefteev77, 19.10.2020 23:00
    Чего не сделаешь ради ̶ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег
    =
    Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
    Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
    =
    Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
    Всю жизнь мечтал посмотреть матчи чемпионов Румынии с Польшей (нет). Пусть играют в Лиге Европы.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.10.2020 23:05
    0
    Хрень какая-то. Насытить осень до отказа или переносить групповой на весну?
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 23:04
    +1
    Alex86 1, 19.10.2020 23:03
    Главное $, а остальное уже давно их не волнует
    Да Динамо надо выгнать из лч оно не чемпион ,и наверно лет 20 ещё как минимум не будет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 23:03
    0
    BekXan, 19.10.2020 22:57
    Это не лига чемпионов ,а клоунада.
    В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
    Главное $, а остальное уже давно их не волнует
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 23:00
    -2
    heImsman, 19.10.2020 22:59
    Каждый с каждым, дома и в гостях. Это нормально и честно. Зачем что-то выдумывать.
    Вы любите и в гостях и дома глотать ,вам Не привыкать дырявые
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 23:00
    0
    Чего не сделаешь ради ̶ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег
    =
    Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
    Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
    =
    Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 19.10.2020 23:00
    0
    Виберуть 2 варіант. Після чого і далі будуть збільшувати кількість клубів. 36 буде 2-3 сезини. Гроші не пахнуть. Заохочення вийде хитре. Збільшать кількість допустимих клубів з топових чемпіонатів і можливості меншим
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.10.2020 22:59
    0
    Норм. Скоро и в Коваливку Юве с Роналду приедит
    Ссылка
    heImsman
      heImsman, 19.10.2020 22:59
    0
    Каждый с каждым, дома и в гостях. Это нормально и честно. Зачем что-то выдумывать.
    Ссылка
    Oleg Savluk
      Oleg Savluk, 19.10.2020 22:59
    0
    BekXan, 19.10.2020 22:57
    Это не лига чемпионов ,а клоунада.
    В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
    Скоро футбол будет только онлайн)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.10.2020 22:57
    +4
    Это не лига чемпионов ,а клоунада.
    В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 22:54
    +5
    А этим все $ мало, уже не знают что вы чудить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 22:54
    +5
    А этим все $ мало, уже не знают что вы чудить
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.10.2020 22:57
    +4
    Это не лига чемпионов ,а клоунада.
    В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 23:04
    +1
    Alex86 1, 19.10.2020 23:03
    Главное $, а остальное уже давно их не волнует
    Да Динамо надо выгнать из лч оно не чемпион ,и наверно лет 20 ещё как минимум не будет
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.10.2020 23:06
    0
    alefteev77, 19.10.2020 23:00
    Чего не сделаешь ради ̶ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег
    =
    Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
    Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
    =
    Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
    Всю жизнь мечтал посмотреть матчи чемпионов Румынии с Польшей (нет). Пусть играют в Лиге Европы.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 19.10.2020 23:05
    0
    Хрень какая-то. Насытить осень до отказа или переносить групповой на весну?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 23:03
    0
    BekXan, 19.10.2020 22:57
    Это не лига чемпионов ,а клоунада.
    В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
    Главное $, а остальное уже давно их не волнует
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 23:00
    0
    Чего не сделаешь ради ̶ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег
    =
    Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
    Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
    =
    Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 19.10.2020 23:00
    0
    Виберуть 2 варіант. Після чого і далі будуть збільшувати кількість клубів. 36 буде 2-3 сезини. Гроші не пахнуть. Заохочення вийде хитре. Збільшать кількість допустимих клубів з топових чемпіонатів і можливості меншим
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.10.2020 22:59
    0
    Норм. Скоро и в Коваливку Юве с Роналду приедит
    Ссылка
    heImsman
      heImsman, 19.10.2020 22:59
    0
    Каждый с каждым, дома и в гостях. Это нормально и честно. Зачем что-то выдумывать.
    Ссылка
    Oleg Savluk
      Oleg Savluk, 19.10.2020 22:59
    0
    BekXan, 19.10.2020 22:57
    Это не лига чемпионов ,а клоунада.
    В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
    Скоро футбол будет только онлайн)
    Ссылка
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