Дайте больше денег! УЕФА хочет расширить Лигу чемпионов до 36 команд

УЕФА собирается рассмотреть планы по увеличению численности Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов начиная с сезона 2024/25.

Радикальные предложения рассматриваются как способ удовлетворить требования крупнейших клубов Европы.

Предложение предусматривает, что каждая команда сыграет по 10 групповых матчей. Предполагается, что идея получит поддержку среди клубов со всей Европы, включая представителей крупнейших лиг.

Рассматривается два варианта расширения группового раунда ЛЧ.

Вариант 1. 36 команд будут поделены на 6 групп по 6 коллективов в каждой. Каждый клуб сыграет 10 матчей против 5 соперников (по 5 игр дома и в гостях).

Вариант 2. Каждая из 36 команд сыграет 10 матчей с разными соперниками, которые будет выбраны по специальной схеме. Структура будет похожа с так называемой «швейцарской системой» (которая применяется в шахматах и спортивных лигах США).

Считается, что швейцарская система пользуется все большей поддержкой, поскольку существует мнение, что нынешняя модель, используемая на групповых этапах Лиги чемпионов, когда команды дважды играют со своими тремя соперниками, стала устаревшей. Предлагаемая швейцарская система позволит проводить больше встреч между ведущими клубами на групповых этапах и, таким образом, окажется более привлекательной для телевещателей.