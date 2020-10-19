Дайте больше денег! УЕФА хочет расширить Лигу чемпионов до 36 команд

УЕФА собирается рассмотреть планы по увеличению численности Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов начиная с сезона 2024/25.
Радикальные предложения рассматриваются как способ удовлетворить требования крупнейших клубов Европы.
Предложение предусматривает, что каждая команда сыграет по 10 групповых матчей. Предполагается, что идея получит поддержку среди клубов со всей Европы, включая представителей крупнейших лиг.
Рассматривается два варианта расширения группового раунда ЛЧ.
Вариант 1. 36 команд будут поделены на 6 групп по 6 коллективов в каждой. Каждый клуб сыграет 10 матчей против 5 соперников (по 5 игр дома и в гостях).
Вариант 2. Каждая из 36 команд сыграет 10 матчей с разными соперниками, которые будет выбраны по специальной схеме. Структура будет похожа с так называемой «швейцарской системой» (которая применяется в шахматах и спортивных лигах США).
Считается, что швейцарская система пользуется все большей поддержкой, поскольку существует мнение, что нынешняя модель, используемая на групповых этапах Лиги чемпионов, когда команды дважды играют со своими тремя соперниками, стала устаревшей. Предлагаемая швейцарская система позволит проводить больше встреч между ведущими клубами на групповых этапах и, таким образом, окажется более привлекательной для телевещателей.
Источник — The Telegraph
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Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
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Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
=
Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
=
Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
=
Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
=
Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
=
Если что-то и требует изменений, так это то, что многие чемпионы своих стран никогда не попадут в Лигу Чемпионов десятилетиями.
Считаю, что чемпионы Польши, Румынии, Беларуси, Норвегии, Исландии должны играть в турнире, набираться опыта. Они имеют на это полное право так, как они реальные и настоящие чемпионы своих стран.
=
Надо менять название - Лига Шейхов, Лига Олигархов, Лига Миллионеров.... но это уже давно не Лига Чемпионов.
В лиге чемпионов должны играть только чемпионы своих стран.А это какая то ересь !
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