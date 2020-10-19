Мирча ЛУЧЕСКУ: «Весь бюджет Динамо — половина зарплаты Роналду»

Наставник киевского «Динамо» рассказал о подготовке к матчу с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

  • 19.10.2020 17:25
  • 5259 просмотров
  • 24 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Весь бюджет Динамо — половина зарплаты Роналду»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

- Как вы оцените тренерский талант Андреа Пирло?
- Я уже неоднократно говорил, что быть игроком и тренером – разные вещи. Он совсем недавно начал работать. Он учится по ходу игр и тренировок. Но тренера судят по результату. У него все впереди.

Пирло для меня всегда будет 15-летним парнем, который дебютировал в турне по Англии. Он никогда не будет моим соперником. Он был моим игроком, таким он и останется. Он только в начале тренерского пути. Я желаю ему самого лучшего.

- Сейчас «Ювентус» перестраивается. Это плюс для вас, что команда еще не нашла свою модель игры?
- «Ювентус» может использовать разные схемы. У них много хороших опытных игроков. В конце концов, они обороняются схемой 4-4-2. Самое важное — не схема игры, а мотивация, дисциплина игроков и их самоотдача. На таком уровне тренер подстраивается под игроков. Именно они решают проблемы на поле.

- Завтра не будет играть Роналду. Но говорят, что без Роналду «Ювентус» выглядит даже сильнее. Согласны ли вы с этим утверждением? И не боитесь ли вы, что игроки «Динамо» могут перегореть?
- Роналду — выдающийся игрок. Он забивает голы. Он эгоист, но работает на команду. Если он не забивает — он не Роналду. На него всегда большое давление со стороны прессы и болельщиков. Он должен забивать в каждой игре. С Роналду «Ювентус» сильнее.

Это важная игра для наших молодых игроков. Они должны выдержать давление. Конечно, эмоции есть, это нормально. Для многих игроков нелегко так сильно вырасти за два месяца. Я уверен в них, я верю, что они могут преодолеть эти сложности и поднять свой уровень.

- Чему вы уделяете больше всего внимания при подготовке к «Ювентусу»?
- У «Ювентуса» высокий уровень. Наш бюджет — половина зарплаты Роналду. Я даю ребятам информацию об индивидуальных качествах соперников, чтобы они могли им противостоять. Завтра нужно внимательно следить за Бонуччи при стандартах. Я хочу, чтобы мы сыграли с «Ювентусом» так же качественно, как и «Шахтер» в свое время.

- У вас много тренерского опыта, а у Пирло совсем мало… Вы с ним общаетесь?
- Да, это правда. Мы с ним общаемся время от времени. Я поздравил его, когда он стал тренером. Он — мой ученик. Но ни он, ни я не играем в футбол. Играют команды. Увидим.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:26
    +1
    mayakovskiy1, 19.10.2020 18:18
    В смысле отбеливать? Ты его хейтил все эти годы. Думаю если открыть новость про цыгана в Зените там ты на говно исходил. Зато теперь уважаемый Мистер)))
    покажи хоть раз где я его цыгана мистером назвал
    я же говорю , твою писанину ни изи разгромить можно , но не хватало мне еще за румына вписываться
    любо - дорого смотреть , как пауки друг друга в банке жалят
    Думаю он тоже потерпит еще месяцок другой, а потом пойдут еще ответочки , в его стиле
    вот тогда вообще ухахатываться буду
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 18:18
    -2
    JekFunny, 19.10.2020 18:03
    как смешно тебе жопу рвет
    спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
    легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
    В смысле отбеливать? Ты его хейтил все эти годы. Думаю если открыть новость про цыгана в Зените там ты на говно исходил. Зато теперь уважаемый Мистер)))
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:15
    -3
    На ставках спорах всё проиграл Жфани ?на вазелин хватит?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:13
    +2
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:12
    Ты шизофреник ,мне как то одного места что тебя унижает там Макс 777 или кто то ещё ,я ещё задаю вопрос тебе , ты вазелина докупил то завтра может не хватить?
    девчуля, ты от нервов слова глотать стала , успокойся , выдохни
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:12
    -3
    JekFunny, 19.10.2020 18:09
    МАКС ,перестань о себе в третьем лице говорить , ты унизить можешь только правила грамматики
    "балОбол".
    Ты шизофреник ,мне как то одного места что тебя унижает там Макс 777 или кто то ещё ,я ещё задаю вопрос тебе , ты вазелина докупил то завтра может не хватить?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:10
    +2
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:08
    Ты по методички работаешь?споры,ставки и говно только от тебя
    вы так и будете друг дружку неумело выгораживать ?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:09
    +2
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:06
    Ооо не последовательный балобол голубой нарисовался,так ты же сказал, что пошел горе заливать пойлом три семёрки после того как тебя Maks7777 унизил?
    МАКС ,перестань о себе в третьем лице говорить , ты унизить можешь только правила грамматики
    "балОбол".
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:08
    -3
    JekFunny, 19.10.2020 18:03
    как смешно тебе жопу рвет
    спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
    легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
    Ты по методички работаешь?споры,ставки и говно только от тебя
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:06
    -3
    JekFunny, 19.10.2020 18:03
    как смешно тебе жопу рвет
    спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
    легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
    Ооо не последовательный балобол голубой нарисовался,так ты же сказал, что пошел горе заливать пойлом три семёрки после того как тебя Maks7777 унизил?
    Ссылка
    Игорь Игнатьев
      Игорь Игнатьев, 19.10.2020 18:05
    0
    👍👍👍👍👍👍👍👍
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:03
    -1
    mayakovskiy1, 19.10.2020 17:59
    Лакатош бездарь, который никогда и ничего не выигрывал со средними игроками. Играли с Зорькой равный матч, с Десной равный матч. И это дома. То есть чуть команда выше дна и сразу грабли.
    Поэтому эта убогая цыганская принцесса сдуется и начнет ныть. Оно и в Рашке выиграло суперкубок, а потом началось пике
    как смешно тебе жопу рвет
    спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
    легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:01
    -7
    Sergey Gribov, 19.10.2020 17:58
    тебе будет радостно без Шахтёра в упл? знаешь что будет без шахты, без конкуренции дырка снизит требования к себе, а это выльется в постоянные пососы в еврокубках. желай дальше исчезновение Шахтёра, вы то любить минеты делать
    Без шахты они будут играть в чемпионате села и поигрывать Колосу с села и дальше
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 19.10.2020 18:01
    -4
    Юрий Карпенко, 19.10.2020 17:43
    Вот такой наш тренерський цех, дед в 75 лет лучше понимает футбол и умнее, чем некоторые наши тренеры в 40
    и что в этом удивительного, что дед в 75 понимает больше тех кто недавно ещё закончил мяч пинать по полю? хотел похвалить румуна, но сморозил какую-то ху..ню
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 17:59
    -4
    Лакатош бездарь, который никогда и ничего не выигрывал со средними игроками. Играли с Зорькой равный матч, с Десной равный матч. И это дома. То есть чуть команда выше дна и сразу грабли.
    Поэтому эта убогая цыганская принцесса сдуется и начнет ныть. Оно и в Рашке выиграло суперкубок, а потом началось пике
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 19.10.2020 17:58
    -4
    dnepryanin, 19.10.2020 17:45
    рыжая куйня вякает шото,скоро подохнет ваш ахмет ,а через годик --- два и ваша бомж команда бес места жительства
    тебе будет радостно без Шахтёра в упл? знаешь что будет без шахты, без конкуренции дырка снизит требования к себе, а это выльется в постоянные пососы в еврокубках. желай дальше исчезновение Шахтёра, вы то любить минеты делать
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 19.10.2020 17:53
    0
    Аргумент только как способ формирования команды. С другой стороны предложите Сидорчуку пробежать 100 метров за 10 сек. за 1 млн. евро - он не сможет.....Вопрос денег - это проблема создавать команду, но зарплата Роналду условно соответствует его результатам и его услугами пользуются те, кто имеет соответствующие финансовые возможности. а вот предложите Роналду за большие деньги поиграть за Динамо - его ответ будет риторический......
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 17:49
    -7
    dnepryanin, 19.10.2020 17:45
    рыжая куйня вякает шото,скоро подохнет ваш ахмет ,а через годик --- два и ваша бомж команда бес места жительства
    Днепрянин Днепр то уже сдох ,а коломойский жив
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 17:46
    -3
    umnuy2, 19.10.2020 17:31
    Классные ответы у Луческу.
    Не то шо физруки ни бе ни ме
    Физруки обычно запуганные и перепуганные в Динамо Киев. Так как они боятся высказать свое мнение, потому что оно может не понравится Суркису.
    =
    Я когда увидел как Семененко дерзко разговаривал с Блохиным - офигел. Кто такой Семененко и кто такой Блохин. В Динамо Киев большинство сотрудников - это комсомольцы, как партия и вождь сказали - так и нужно говорить. Нам собственное мнение не приветствует.
    =
    А Луческу человек со стороны, с именем в Европе, поэтому может себе позволить свободно высказываться.
    =
    Тот же Ребров стал значительно интереснее и увереннее как человек когда поехал тренировать за рубеж.
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 19.10.2020 17:45
    0
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 17:32
    У «Ювентуса» высокий уровень. Наш бюджет — половина зарплаты Роналдо ,ну попросите у него в кредит ,может ещё пару доходяг в аренду возьмёте
    рыжая куйня вякает шото,скоро подохнет ваш ахмет ,а через годик --- два и ваша бомж команда бес места жительства
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.10.2020 17:43
    +2
    umnuy2, 19.10.2020 17:31
    Классные ответы у Луческу.
    Не то шо физруки ни бе ни ме
    Вот такой наш тренерський цех, дед в 75 лет лучше понимает футбол и умнее, чем некоторые наши тренеры в 40
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.10.2020 17:31
    +11
    Классные ответы у Луческу.
    Не то шо физруки ни бе ни ме
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:13
    +2
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:12
    Ты шизофреник ,мне как то одного места что тебя унижает там Макс 777 или кто то ещё ,я ещё задаю вопрос тебе , ты вазелина докупил то завтра может не хватить?
    девчуля, ты от нервов слова глотать стала , успокойся , выдохни
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:10
    +2
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:08
    Ты по методички работаешь?споры,ставки и говно только от тебя
    вы так и будете друг дружку неумело выгораживать ?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:09
    +2
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:06
    Ооо не последовательный балобол голубой нарисовался,так ты же сказал, что пошел горе заливать пойлом три семёрки после того как тебя Maks7777 унизил?
    МАКС ,перестань о себе в третьем лице говорить , ты унизить можешь только правила грамматики
    "балОбол".
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 19.10.2020 17:43
    +2
    umnuy2, 19.10.2020 17:31
    Классные ответы у Луческу.
    Не то шо физруки ни бе ни ме
    Вот такой наш тренерський цех, дед в 75 лет лучше понимает футбол и умнее, чем некоторые наши тренеры в 40
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 18:26
    +1
    mayakovskiy1, 19.10.2020 18:18
    В смысле отбеливать? Ты его хейтил все эти годы. Думаю если открыть новость про цыгана в Зените там ты на говно исходил. Зато теперь уважаемый Мистер)))
    покажи хоть раз где я его цыгана мистером назвал
    я же говорю , твою писанину ни изи разгромить можно , но не хватало мне еще за румына вписываться
    любо - дорого смотреть , как пауки друг друга в банке жалят
    Думаю он тоже потерпит еще месяцок другой, а потом пойдут еще ответочки , в его стиле
    вот тогда вообще ухахатываться буду
    Ссылка
    Игорь Игнатьев
      Игорь Игнатьев, 19.10.2020 18:05
    0
    👍👍👍👍👍👍👍👍
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 19.10.2020 17:53
    0
    Аргумент только как способ формирования команды. С другой стороны предложите Сидорчуку пробежать 100 метров за 10 сек. за 1 млн. евро - он не сможет.....Вопрос денег - это проблема создавать команду, но зарплата Роналду условно соответствует его результатам и его услугами пользуются те, кто имеет соответствующие финансовые возможности. а вот предложите Роналду за большие деньги поиграть за Динамо - его ответ будет риторический......
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 19.10.2020 17:45
    0
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 17:32
    У «Ювентуса» высокий уровень. Наш бюджет — половина зарплаты Роналдо ,ну попросите у него в кредит ,может ещё пару доходяг в аренду возьмёте
    рыжая куйня вякает шото,скоро подохнет ваш ахмет ,а через годик --- два и ваша бомж команда бес места жительства
    Ссылка
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