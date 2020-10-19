Мирча ЛУЧЕСКУ: «Весь бюджет Динамо — половина зарплаты Роналду»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».
- Как вы оцените тренерский талант Андреа Пирло?
- Я уже неоднократно говорил, что быть игроком и тренером – разные вещи. Он совсем недавно начал работать. Он учится по ходу игр и тренировок. Но тренера судят по результату. У него все впереди.
Пирло для меня всегда будет 15-летним парнем, который дебютировал в турне по Англии. Он никогда не будет моим соперником. Он был моим игроком, таким он и останется. Он только в начале тренерского пути. Я желаю ему самого лучшего.
- Сейчас «Ювентус» перестраивается. Это плюс для вас, что команда еще не нашла свою модель игры?
- «Ювентус» может использовать разные схемы. У них много хороших опытных игроков. В конце концов, они обороняются схемой 4-4-2. Самое важное — не схема игры, а мотивация, дисциплина игроков и их самоотдача. На таком уровне тренер подстраивается под игроков. Именно они решают проблемы на поле.
- Завтра не будет играть Роналду. Но говорят, что без Роналду «Ювентус» выглядит даже сильнее. Согласны ли вы с этим утверждением? И не боитесь ли вы, что игроки «Динамо» могут перегореть?
- Роналду — выдающийся игрок. Он забивает голы. Он эгоист, но работает на команду. Если он не забивает — он не Роналду. На него всегда большое давление со стороны прессы и болельщиков. Он должен забивать в каждой игре. С Роналду «Ювентус» сильнее.
Это важная игра для наших молодых игроков. Они должны выдержать давление. Конечно, эмоции есть, это нормально. Для многих игроков нелегко так сильно вырасти за два месяца. Я уверен в них, я верю, что они могут преодолеть эти сложности и поднять свой уровень.
- Чему вы уделяете больше всего внимания при подготовке к «Ювентусу»?
- У «Ювентуса» высокий уровень. Наш бюджет — половина зарплаты Роналду. Я даю ребятам информацию об индивидуальных качествах соперников, чтобы они могли им противостоять. Завтра нужно внимательно следить за Бонуччи при стандартах. Я хочу, чтобы мы сыграли с «Ювентусом» так же качественно, как и «Шахтер» в свое время.
- У вас много тренерского опыта, а у Пирло совсем мало… Вы с ним общаетесь?
- Да, это правда. Мы с ним общаемся время от времени. Я поздравил его, когда он стал тренером. Он — мой ученик. Но ни он, ни я не играем в футбол. Играют команды. Увидим.
Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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я же говорю , твою писанину ни изи разгромить можно , но не хватало мне еще за румына вписываться
любо - дорого смотреть , как пауки друг друга в банке жалят
Думаю он тоже потерпит еще месяцок другой, а потом пойдут еще ответочки , в его стиле
вот тогда вообще ухахатываться буду
спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
"балОбол".
"балОбол".
спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
Поэтому эта убогая цыганская принцесса сдуется и начнет ныть. Оно и в Рашке выиграло суперкубок, а потом началось пике
спорим если мы сейчас рандомно откроем любых 20 веток , начиная от 2016 года и раньше, ни одного подобного комментария мы от тебя не найдем
легко доказать что ты галиматью несешь, но не хватало мне еще румына отбеливать.
Поэтому эта убогая цыганская принцесса сдуется и начнет ныть. Оно и в Рашке выиграло суперкубок, а потом началось пике
Не то шо физруки ни бе ни ме
=
Я когда увидел как Семененко дерзко разговаривал с Блохиным - офигел. Кто такой Семененко и кто такой Блохин. В Динамо Киев большинство сотрудников - это комсомольцы, как партия и вождь сказали - так и нужно говорить. Нам собственное мнение не приветствует.
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А Луческу человек со стороны, с именем в Европе, поэтому может себе позволить свободно высказываться.
=
Тот же Ребров стал значительно интереснее и увереннее как человек когда поехал тренировать за рубеж.
Не то шо физруки ни бе ни ме
Не то шо физруки ни бе ни ме
"балОбол".
Не то шо физруки ни бе ни ме
я же говорю , твою писанину ни изи разгромить можно , но не хватало мне еще за румына вписываться
любо - дорого смотреть , как пауки друг друга в банке жалят
Думаю он тоже потерпит еще месяцок другой, а потом пойдут еще ответочки , в его стиле
вот тогда вообще ухахатываться буду
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