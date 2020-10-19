Мирча ЛУЧЕСКУ: «Весь бюджет Динамо — половина зарплаты Роналду»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

- Как вы оцените тренерский талант Андреа Пирло?

- Я уже неоднократно говорил, что быть игроком и тренером – разные вещи. Он совсем недавно начал работать. Он учится по ходу игр и тренировок. Но тренера судят по результату. У него все впереди.

Пирло для меня всегда будет 15-летним парнем, который дебютировал в турне по Англии. Он никогда не будет моим соперником. Он был моим игроком, таким он и останется. Он только в начале тренерского пути. Я желаю ему самого лучшего.

- Сейчас «Ювентус» перестраивается. Это плюс для вас, что команда еще не нашла свою модель игры?

- «Ювентус» может использовать разные схемы. У них много хороших опытных игроков. В конце концов, они обороняются схемой 4-4-2. Самое важное — не схема игры, а мотивация, дисциплина игроков и их самоотдача. На таком уровне тренер подстраивается под игроков. Именно они решают проблемы на поле.

- Завтра не будет играть Роналду. Но говорят, что без Роналду «Ювентус» выглядит даже сильнее. Согласны ли вы с этим утверждением? И не боитесь ли вы, что игроки «Динамо» могут перегореть?

- Роналду — выдающийся игрок. Он забивает голы. Он эгоист, но работает на команду. Если он не забивает — он не Роналду. На него всегда большое давление со стороны прессы и болельщиков. Он должен забивать в каждой игре. С Роналду «Ювентус» сильнее.

Это важная игра для наших молодых игроков. Они должны выдержать давление. Конечно, эмоции есть, это нормально. Для многих игроков нелегко так сильно вырасти за два месяца. Я уверен в них, я верю, что они могут преодолеть эти сложности и поднять свой уровень.

- Чему вы уделяете больше всего внимания при подготовке к «Ювентусу»?

- У «Ювентуса» высокий уровень. Наш бюджет — половина зарплаты Роналду. Я даю ребятам информацию об индивидуальных качествах соперников, чтобы они могли им противостоять. Завтра нужно внимательно следить за Бонуччи при стандартах. Я хочу, чтобы мы сыграли с «Ювентусом» так же качественно, как и «Шахтер» в свое время.

- У вас много тренерского опыта, а у Пирло совсем мало… Вы с ним общаетесь?

- Да, это правда. Мы с ним общаемся время от времени. Я поздравил его, когда он стал тренером. Он — мой ученик. Но ни он, ни я не играем в футбол. Играют команды. Увидим.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.