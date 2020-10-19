Пас Цыганкова, разгром от Шахтера, героическая Ворскла, огненное дерби

После двухнедельной паузы, связанной с матчами сборной, возобновился чемпионат Украины. Шестой тур получился зрелищным, хоть и прошел практически без зрителей. В туре забито сразу 21 мяч, зафиксировано лишь одну ничью – в Запорожье, где встретились «Заря» и «Колос». Вверху турнирной таблицы – снова двоевластие: нога в ногу с «Динамо» продолжает идти «Ворскла». Собственно, в подвале таблицы тоже почти единодушие. Львовское.

Пенальти тура

В матче прошлого тура в ворота «Мариуполя» в игре с «Колосом» был поставлен левейший пенальти в компенсированное к второму тайму время. Приазовцы в итоге проиграли, а их главный тренер Остап Маркевич отказался после игры комментировать тот эпизод – мол, если скажу правду, судьи нас потом уничтожат. Оказалось, не уничтожили. А скорее наоборот – в игре против «Миная» уже в пользу «Мариуполя» в компенсированное время был поставлен спорный пенальти. Наверное, сработал закон сохранения материи: если где-то потерял, то наверняка где-то найдешь. Только «Минаю» от этого вряд ли легче.

Царь тура

После того, как истекло основное время игры, был поставлен пенальти и в матче «Заря» - «Колос». На 90+3 минуте арбитр Абдула назначил одиннадцатиметровый в ворота команды Скрипника. Но в этом эпизоде, похоже, арбитр оказался прав: мяч в штрафной площади угодил в руку полузащитнику «Зари» Юрченко. Судейский приговор хладнокровно реализовал Селезнев. Это первый гол «Царя» после возвращения в УПЛ из длительных заграничных странствий.

Передача тура

«Будет бой»: таким уже традиционным девизом «Рух» встречал поединок против еще одного отечественного гранда – «Динамо». С «Шахтером» львовяне не только бились, но и смогли отобрать очки. Против динамовцев получилось иначе: бой таки дали, но уступили. Хотя с точки зрения сугубо игры претензий к команде Федыка быть не должно: они делали все, что могли. Просто индивидуальный уровень гостей оказался выше. Победный (первый) гол был забит Де Пеной после шикарной передачи Цыганкова: правой вырезал так, что мяч обогнул всю защиту «Руха» и лег точно на ногу уругвайцу, которому оставалось лишь не промазать, с чем Карлос без проблем справился.

Эксперимент тура

Из-за вспышки коронавируса в «Шахтере» главный тренер команды Луиш Каштру был вынужден выпускать на игру против «Львова» экспериментальный состав. В центре защиты – Хочолава и Бондарь, в опорной зоне – Майкон и Маркос Антонио, на острие атаки – Дентиньо. Вряд ли когда-то еще «горняки» сыграют таким составом. Тем не менее, даже далекий от оптимального состав «Шахтера» без проблем справился со «Львовом», отгрузив сопернику пять мячей, а пропустив лишь однажды.

Футболки тура

На матч против «Львова» футболисты «Шахтера» вышли в футболках с надписью «Легенда навсегда». Таким способом дончане почтили память ушедшего в лучший мир бывшего известного форварда «горняков» Сергея Ателькина.

Травма тура

Победа «горняков» над командой Цецадзе была омрачена травмой одного из ведущих на данный момент игроков донецкой команды – Виктора Коваленко. В моменте со своим вторым забитым мячом полузащитник травмировался. И вскоре был заменен. У него диагностирована мышечная травма бедра.

Слова тура

После игры со «Львовом» наставник «Шахтера» Каштру поделился своими переживаниями относительно эпидемии коронавируса, свалившей полкоманды: «Сейчас мы живем в атмосфере страха. Для футбольной команды внезапно остаться без десятка игроков – ночной кошмар. Вначале тренировались с шестью футболистами, затем взяли некоторых ребят из дубля. Старались построить команду, чтобы играть против «Львова». Слава богу, у нас достаточно больших профессионалов, которые полностью отдаются ежедневной работе. Это позволило нам играть – не скажу, что полностью спокойно, но с уверенностью. Мы правильно подошли к матчу и смогли показать достойную игр».

Победа тура

Во всех своих домашних матчах против «Ворсклы» «Олимпик» неизменно забивал в ворота полтавчан. И в этом матче донецкая команда считалась фаворитом. Прежде всего потому, что команда Максимова попала под перекрестный огонь коронавируса, из-за которого на игру в Киев не приехал ни сам главный тренер ворсклян, ни два его ближайших помощника. Действиями полтавчан в этой встрече руководил тренер вратарей Сергей Долганский. Матч не обиловал опасными моментами. Тем не менее, больше угроз у чужих ворот создали хозяева. Но выиграла «Ворскла». Гости наглядно продемонстрировали, как нужно уметь терпеть и ждать своего шанса. В одной из контратак Кулач сумел пробить Кичака. Правда, в том эпизоде не обошлось без рикошета от защитника. «Олимпик» пытался изменить ситуацию, но соперник был против. Эта победа позволила «Ворскле» и дальше делить с «Динамо» лидерство в турнирной таблице.

Дерби тура

Кировоградское дерби уже до матча стало горячим. В «Александрии» из-за положительных тестов на коронавирус временно вне игры оказались сразу 27 человек (и футболистов, и работников клуба). Главный тренер команды Владимир Шаран обратился с просьбой к «Ингульцу» о переносе матча, но президент петровского клуба Поворознюк был категорически против. В итоге матч состоялся. И стал в некотором роде украшением тура, потому что в нем было практически все, что свойственно настоящему футбольному шоу: куча забитых мячей, вратарские сейвы и ляпы, пенальти, разноцветные карточки, причем не только игрокам и, конечно же, эмоции. Поначалу казалось, что хозяева добудут легкую победу – 4:0 уже на 41 минуте игры. Но гости нашли в себе силы отыграть три мяча. На большее их не хватило.

Грубость тура

В матче «Александрия» - «Ингулец» арбитр Бойко дважды доставал из кармана красные карточки. И оба раза по делу. Лучкевич был удален за два «горчичника», а вот Павлов получил прямую красную. Причем краснее не бывает. Защитник «Ингульца», проиграв позицию, пошел прямой ногой на соперника – Устименко, и Денис получил серьезное повреждение, из-за которого покинул поле.

Гол тура

Уже на первой минуте встречи в Днепре полузащитник хозяев Назаренко открыл счет в матче с «Десной». Причем сделал это Александр очень красиво: ему удался обводящий удар «щечкой» из-за пределов штрафной площади в верхний угол ворот. Как ни пытался голкипер гостей Паст достать этот мяч, ему это сделать не удалось – уж по очень замысловатой траектории был пущен мяч.

Дебют тура

Первый поединок в футболке «Днепра-1» провел принадлежащий «Шахтеру» Пихаленок. Дебют Александра можно считать удачным. Его новая команда добыла победу над серьезным оппонентом – «Десной», сам же полузащитник отметился сразу несколькими эффективными действиями. В частности, после одного из его навесов «днепряне» могли забить третий гол. А еще в одном из эпизодов мяч после мощного дальнего удара Пихаленка угодил в штангу.

Сейв тура

Нет, в этой номинации победил не голкипер, а защитник «Днепра-1» Дуглас. В средине второго тайма бразильский защитник парировал сильнейший удар от Тотовицкого. Сарнавский в том моменте уже ничем не мог помочь своим партнерам, а вот Дуглас смог – в падении то ли головой, то ли рукой отбил мяч. Арбитр встречи Монзуль долго проверяла «сейв» днепровского защитника на предмет нарушения правил (то есть пенальти), но в итоге криминала в действиях 22-го номера «Днепра-1» не нашла.

Сборная тура

Ризнык – Караваев, Дуглас, Чеснаков, Корниенко - Маркос Антонио, Пихаленок - Цыганков, Назаренко, Коваленко – Кулач.