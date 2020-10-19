ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус состоится со зрителями на трибунах

Пресс-служба киевского «Динамо» накануне старта команды в Лиге чемпионов опубликовала официальное заявление, текст которого приводится ниже.

Во вторник, 20 октября, на НСК «Олимпийский» состоится стартовый матч киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21. В этот день в 19:55 «бело-синие» примут туринский «Ювентус».

Игра состоится со зрителями на трибунах. Для соблюдения всех условий карантина, во избежание очередей и скопления людей просим приходить на стадион заблаговременно. Доступ на трибуны «Олимпийского» будет открыт уже за два часа до стартового свистка.

Особые правила поведения во время пребывания на стадионе:

находясь на периметре стадиона, все время носите защитную маску, прикрывающую нос и рот;

соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 м;

пользуйтесь дезинфекторами и защитными перчатками;

не занимайте место кроме того, которое указано в билете;

воздержитесь от рукопожатий;

принимайте пищу и напитки только находясь на своем зрительском месте;

соблюдайте социальную дистанцию находясь в очередях;

следуйте всем инструкциям стюардов относительно санитарных и гигиенических ограничений!

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно необходимо иметь один из следующих документов, удостоверяющих личность:

паспорт гражданина Украины или другой страны;

заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;

водительское удостоверение;

именную банковскую карточку с фотографией;

иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Личные данные посетителя стадиона (ФИО) на билете должны совпадать с данными в документе, удостоверяющем личность.

Помните! Самое главное – это безопасность здоровья всех посетителей стадиона! Поэтому надеемся на добросовестность каждого, кто планирует прийти на матч. При входе на стадион каждый посетитель должен пройти скрининг температуры тела. В случае, если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен. Каждый обладатель билета на матч при входе на стадион получит индивидуальную защитную маску от ФК «Динамо» Киев.

Мы искренне рады возможности присутствия болельщиков на таком важном для нашего клуба матче! Надеемся на добросовестность каждого посетителя стадиона, чтобы команда и в будущем могла получить поддержку своего 12-го игрока, а зрители – присутствовать на матчах такого уровня. Ждем вас на «Олимпийском» 20 октября! До встречи на стадионе!