ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус состоится со зрителями на трибунах

Пресс-служба «Динамо» накануне старта команды в ЛЧ опубликовала заявление

  • 19.10.2020 21:35
  • 4519 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус состоится со зрителями на трибунах
© ФК Динамо Киев

Пресс-служба киевского «Динамо» накануне старта команды в Лиге чемпионов опубликовала официальное заявление, текст которого приводится ниже.

Во вторник, 20 октября, на НСК «Олимпийский» состоится стартовый матч киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21. В этот день в 19:55 «бело-синие» примут туринский «Ювентус».

Игра состоится со зрителями на трибунах. Для соблюдения всех условий карантина, во избежание очередей и скопления людей просим приходить на стадион заблаговременно. Доступ на трибуны «Олимпийского» будет открыт уже за два часа до стартового свистка.

Особые правила поведения во время пребывания на стадионе:

  • находясь на периметре стадиона, все время носите защитную маску, прикрывающую нос и рот;
  • соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 м;
  • пользуйтесь дезинфекторами и защитными перчатками;
  • не занимайте место кроме того, которое указано в билете;
  • воздержитесь от рукопожатий;
  • принимайте пищу и напитки только находясь на своем зрительском месте;
  • соблюдайте социальную дистанцию находясь в очередях;
  • следуйте всем инструкциям стюардов относительно санитарных и гигиенических ограничений!

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно необходимо иметь один из следующих документов, удостоверяющих личность:

  • паспорт гражданина Украины или другой страны;
  • заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;
  • водительское удостоверение;
  • именную банковскую карточку с фотографией;
  • иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Личные данные посетителя стадиона (ФИО) на билете должны совпадать с данными в документе, удостоверяющем личность.

Помните! Самое главное – это безопасность здоровья всех посетителей стадиона! Поэтому надеемся на добросовестность каждого, кто планирует прийти на матч. При входе на стадион каждый посетитель должен пройти скрининг температуры тела. В случае, если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен. Каждый обладатель билета на матч при входе на стадион получит индивидуальную защитную маску от ФК «Динамо» Киев.

Мы искренне рады возможности присутствия болельщиков на таком важном для нашего клуба матче! Надеемся на добросовестность каждого посетителя стадиона, чтобы команда и в будущем могла получить поддержку своего 12-го игрока, а зрители – присутствовать на матчах такого уровня. Ждем вас на «Олимпийском» 20 октября! До встречи на стадионе!

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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 23:03
    0
    JekFumy, 19.10.2020 21:54
    Странно как то. На УПЛ нельзя а на ЛЧ можно.
    Корона-вирусу запретили приходить на стадион во время проведения матчей Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 22:56
    0
    mpa_dn, 19.10.2020 22:53
    Я то понял, а ты понял что сморозил? Люди могут решать что купить себе в магазине, а на счёт карантинных мер они ничего не решают, закон для всех одинаковый, а Киев с понедельника в "Оранжевой зоне", если шо.
    "В этой зоне запрещается работа ...развлекательных заведений, ресторанов в ночное время спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров... Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек..."
    Воообще-то, Киев уже несколько недель в оранжевой зоне. Никто ничего не закрывал. Все работает так как и работало.
    Ссылка
    mpa_dn
    online
      mpa_dn, 19.10.2020 22:53
    -1
    Артур Смайл, 19.10.2020 22:13
    Ты сам понял что сморозил? Люди сами решают идти им на стадион или нет, их туда Суркис лично не сгоняет.
    Я то понял, а ты понял что сморозил? Люди могут решать что купить себе в магазине, а на счёт карантинных мер они ничего не решают, закон для всех одинаковый, а Киев с понедельника в "Оранжевой зоне", если шо.
    "В этой зоне запрещается работа ...развлекательных заведений, ресторанов в ночное время спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров... Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек..."
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.10.2020 22:47
    0
    В Италии тоже проводили матчи со зрителями на трибунах во время пика пандемии...
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 19.10.2020 22:33
    +4
    Forever_young_13, 19.10.2020 21:50
    Особые правила поведения во время пребывания на стадионе:
    * перед входом на стадион приобрести баночку вазелина и на месте, перед просмотром матча, смазать соответствующее место
    Вазелін в дефіциті. Якісь бомжі скупили весь вазелін і полетіли до Іспанії
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.10.2020 22:30
    +4
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 22:16
    В 99 это в том веке??
    Да,а потім,через десяток років ти,щеня суче,висралося на цей світ, батьки твої,нажаль,аборт зробити не встигли
    Ссылка
    an mi
      an mi, 19.10.2020 22:25
    +3
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 21:57
    Что страного в стране клоуны у власти под руководством Ахметова,вот завтра Ахметов и хочет цирк устроить что бы люди посмеялись с динамо на стадионе!!
    Цирка не будет - брагина нет, ликвидаторы распылённые на атомы, сам себя взрывать напёрсточник не будет. Так что выпей бояры, загрызи семками "Уголёк" и иди учи уроки
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 22:21
    +3
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 22:16
    В 99 это в том веке??
    Да Максимка. Это через несколько лет после того, как ахметов грохнул Брагина
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 22:16
    -8
    Alex86 1, 19.10.2020 22:08
    Уже радует, еще б результат добыть положительный, а то даже при Лобановском и шикарном дк '99 не удавалось победить итальянцев ... посмотрим выйдет ли что-то при румыне, может тактически что задумал и получится, хотя и он обычно против них играет слабо
    В 99 это в том веке??
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 19.10.2020 22:13
    +4
    mpa_dn, 19.10.2020 22:06
    Понятно что Суркисня не хочет бабло терять, на людей им пох..
    Пандемия?! ...не, не слышали.
    Ты сам понял что сморозил? Люди сами решают идти им на стадион или нет, их туда Суркис лично не сгоняет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 22:08
    0
    Уже радует, еще б результат добыть положительный, а то даже при Лобановском и шикарном дк '99 не удавалось победить итальянцев ... посмотрим выйдет ли что-то при румыне, может тактически что задумал и получится, хотя и он обычно против них играет слабо
    Ссылка
    mpa_dn
    online
      mpa_dn, 19.10.2020 22:06
    -6
    Понятно что Суркисня не хочет бабло терять, на людей им пох..
    Пандемия?! ...не, не слышали.
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 21:57
    -12
    JekFumy, 19.10.2020 21:54
    Странно как то. На УПЛ нельзя а на ЛЧ можно.
    Что страного в стране клоуны у власти под руководством Ахметова,вот завтра Ахметов и хочет цирк устроить что бы люди посмеялись с динамо на стадионе!!
    Ссылка
    JekFumy
    online
      JekFumy, 19.10.2020 21:54
    +3
    Странно как то. На УПЛ нельзя а на ЛЧ можно.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 21:53
    -7
    Forever_young_13, 19.10.2020 21:50
    Особые правила поведения во время пребывания на стадионе:
    * перед входом на стадион приобрести баночку вазелина и на месте, перед просмотром матча, смазать соответствующее место
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 21:50
    -11
    Особые правила поведения во время пребывания на стадионе:
    * перед входом на стадион приобрести баночку вазелина и на месте, перед просмотром матча, смазать соответствующее место
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 21:47
    -12
    Ого, столько людей увидят вживую тотальный позор кипрского клюба.
    Ссылка
    Prokop
    online
      Prokop, 19.10.2020 22:33
    +4
    Forever_young_13, 19.10.2020 21:50
    Особые правила поведения во время пребывания на стадионе:
    * перед входом на стадион приобрести баночку вазелина и на месте, перед просмотром матча, смазать соответствующее место
    Вазелін в дефіциті. Якісь бомжі скупили весь вазелін і полетіли до Іспанії
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.10.2020 22:30
    +4
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 22:16
    В 99 это в том веке??
    Да,а потім,через десяток років ти,щеня суче,висралося на цей світ, батьки твої,нажаль,аборт зробити не встигли
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 19.10.2020 22:13
    +4
    mpa_dn, 19.10.2020 22:06
    Понятно что Суркисня не хочет бабло терять, на людей им пох..
    Пандемия?! ...не, не слышали.
    Ты сам понял что сморозил? Люди сами решают идти им на стадион или нет, их туда Суркис лично не сгоняет.
    Ссылка
    an mi
      an mi, 19.10.2020 22:25
    +3
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 21:57
    Что страного в стране клоуны у власти под руководством Ахметова,вот завтра Ахметов и хочет цирк устроить что бы люди посмеялись с динамо на стадионе!!
    Цирка не будет - брагина нет, ликвидаторы распылённые на атомы, сам себя взрывать напёрсточник не будет. Так что выпей бояры, загрызи семками "Уголёк" и иди учи уроки
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 22:21
    +3
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 22:16
    В 99 это в том веке??
    Да Максимка. Это через несколько лет после того, как ахметов грохнул Брагина
    Ссылка
    JekFumy
    online
      JekFumy, 19.10.2020 21:54
    +3
    Странно как то. На УПЛ нельзя а на ЛЧ можно.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 23:03
    0
    JekFumy, 19.10.2020 21:54
    Странно как то. На УПЛ нельзя а на ЛЧ можно.
    Корона-вирусу запретили приходить на стадион во время проведения матчей Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 22:56
    0
    mpa_dn, 19.10.2020 22:53
    Я то понял, а ты понял что сморозил? Люди могут решать что купить себе в магазине, а на счёт карантинных мер они ничего не решают, закон для всех одинаковый, а Киев с понедельника в "Оранжевой зоне", если шо.
    "В этой зоне запрещается работа ...развлекательных заведений, ресторанов в ночное время спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров... Также, по обновленному протоколу, запрещаются массовые мероприятия при участии более 20 человек..."
    Воообще-то, Киев уже несколько недель в оранжевой зоне. Никто ничего не закрывал. Все работает так как и работало.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.10.2020 22:47
    0
    В Италии тоже проводили матчи со зрителями на трибунах во время пика пандемии...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.10.2020 22:08
    0
    Уже радует, еще б результат добыть положительный, а то даже при Лобановском и шикарном дк '99 не удавалось победить итальянцев ... посмотрим выйдет ли что-то при румыне, может тактически что задумал и получится, хотя и он обычно против них играет слабо
    Ссылка
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