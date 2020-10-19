Рейтинг WTA. Свитолина сохраняет место в топ-5

Познихиренко поднялась на 20 позиций

  • 19.10.2020 09:55
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Рейтинг WTA. Свитолина сохраняет место в топ-5
© WTA. Элина Свитолина

Женский календарь турниров не такой насыщенный, как у мужчин, поэтому на прошлой недели соревнований WTA не было. Если какие-то изменения и случились, то начиная лишь четвертой сотней и ниже.
 
Первая десятка продолжает выглядеть так:

Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Анне Познихиренко пришли 10 очков за победу на 15-тысячнике ITF, она поднялась на 20 позиции. Это основное изменение за неделю.

Украинки в рейтинге WTA


 
Напомним, что женский Итоговый турнир в этом году проводится не будет из-за отмены турниров в Китае, но очки за прошлый год снимать будут.

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Источник — Sport.ua

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