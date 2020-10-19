Рейтинг WTA. Свитолина сохраняет место в топ-5

Женский календарь турниров не такой насыщенный, как у мужчин, поэтому на прошлой недели соревнований WTA не было. Если какие-то изменения и случились, то начиная лишь четвертой сотней и ниже.



Первая десятка продолжает выглядеть так:

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Анне Познихиренко пришли 10 очков за победу на 15-тысячнике ITF, она поднялась на 20 позиции. Это основное изменение за неделю.

Украинки в рейтинге WTA





Напомним, что женский Итоговый турнир в этом году проводится не будет из-за отмены турниров в Китае, но очки за прошлый год снимать будут.