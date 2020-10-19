Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко продолжают терять позиции

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP. Победитель соревнований в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублев в новой редакции установил личный рекорд, поднявшись на восьмую позицию.
Представитель Сербии Ласло Дьере, который выиграл турнир на Сардинии, улучшил свое положение на 21 позицию и теперь занимает 53-е место. А финалист этих же соревнований Марко Чеккинато снова вернулся в топ-100 (77-е место).
Еще один турнир выиграл немец Александр Зверев, но это не повлияло на его рейтинговую позицию.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то кардинальных изменений нет. Наши первый ракетки не играли и улучшить свое положение не могли.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке пока что вакантны два места. Но не факт, что все, кто уже отобрались, поедут в Лондон.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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