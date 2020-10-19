Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко продолжают терять позиции

Скоро в топ-200 наших представителей может и не остаться

  • 19.10.2020 09:32
  • 169 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг ATP. Стаховский и Марченко продолжают терять позиции
© ATP. Александр Зверев

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира ATP. Победитель соревнований в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублев в новой редакции установил личный рекорд, поднявшись на восьмую позицию.
 
Представитель Сербии Ласло Дьере, который выиграл турнир на Сардинии, улучшил свое положение на 21 позицию и теперь занимает 53-е место. А финалист этих же соревнований Марко Чеккинато снова вернулся в топ-100 (77-е место).
 
Еще один турнир выиграл немец Александр Зверев, но это не повлияло на его рейтинговую позицию.

Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то кардинальных изменений нет. Наши первый ракетки не играли и улучшить свое положение не могли.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке пока что вакантны два места. Но не факт, что все, кто уже отобрались, поедут в Лондон.

Чемпионская гонка ATP

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    maverik
      maverik, 19.10.2020 09:44
    0
    А кто это ? Давно пора завязывать с теннисом .
    Ссылка
    maverik
      maverik, 19.10.2020 09:44
    0
    А кто это ? Давно пора завязывать с теннисом .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности