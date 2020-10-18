Рублев, Зверев и Дьере выиграли турниры ATP

В воскресенье, 18 октября, были сыграны финалы на трех турнирах ATP.
Любопытно, что на двух соревнованиях победили хозяева кортов, и только в Италии Марко Чеккинато не сумел завоевать титул.
ATP-500
Санкт-Петербург (Россия)
Андрей Рублев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6(5), 6:4
ATP-250
Кельн (Германия)
Александр Зверев (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:3
Сардиния (Италия)
Ласло Дьере (Сербия) – Марко Чеккинато (Италия) – 7:6(3), 7:5
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Источник — Sport.ua
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