Рублев, Зверев и Дьере выиграли турниры ATP

В воскресенье, 18 октября, были сыграны финалы на трех турнирах ATP.



Любопытно, что на двух соревнованиях победили хозяева кортов, и только в Италии Марко Чеккинато не сумел завоевать титул.



ATP-500

Санкт-Петербург (Россия)

Андрей Рублев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6(5), 6:4

ATP-250

Кельн (Германия)

Александр Зверев (Германия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 6:3

Сардиния (Италия)

Ласло Дьере (Сербия) – Марко Чеккинато (Италия) – 7:6(3), 7:5