Без Роналду. 19 игроков Ювентуса отправились в Киев на матч с Динамо

Во вторник, 20 октября «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Динамо». Сегодня чемпионы Италии объявили имена 19 игроков, которые отправились в Киев на матч с «Динамо». Среди них не оказалось Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.
📋⭐️ 𝐎𝐮𝐫 #𝐉𝐮𝐯𝐞𝐔𝐂𝐋 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐊𝐲𝐢𝐯! 🇺🇦#DynamoJuve #ForzaJuve #UCL pic.twitter.com/fyH2SBs28X— JuventusFC (@juventusfcen) October 19, 2020
Вратари: Шченсны, Буффон, Пинсольо
Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта
Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевски
Нападающие: Мората, Дибала
Напомним, матч «Динамо» - «Ювентус» начнется во вторник, 20 октября, в 19:55.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.