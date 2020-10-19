Без Роналду. 19 игроков Ювентуса отправились в Киев на матч с Динамо

Во вторник, 20 октября «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Динамо». Сегодня чемпионы Италии объявили имена 19 игроков, которые отправились в Киев на матч с «Динамо». Среди них не оказалось Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

Вратари: Шченсны, Буффон, Пинсольо

Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта

Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевски

Нападающие: Мората, Дибала

Напомним, матч «Динамо» - «Ювентус» начнется во вторник, 20 октября, в 19:55.