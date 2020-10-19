Без Роналду. 19 игроков Ювентуса отправились в Киев на матч с Динамо

Завтра команды сыграют в первом туре Лиги чемпионов

  • 19.10.2020 17:19
  • 2069 просмотров
  • 1 комментарий
Без Роналду. 19 игроков Ювентуса отправились в Киев на матч с Динамо
© twitter.com/juventusfcen

Во вторник, 20 октября «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Динамо». Сегодня чемпионы Италии объявили имена 19 игроков, которые отправились в Киев на матч с «Динамо». Среди них не оказалось Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

Вратари: Шченсны, Буффон, Пинсольо

Защитники: Кьеллини, Данило, Куадрадо, Бонуччи, Демирал, Фработта

Полузащитники: Артур, Рэмзи, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулусевски

Нападающие: Мората, Дибала

Напомним, матч «Динамо» - «Ювентус» начнется во вторник, 20 октября, в 19:55.

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Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 17:29
    +1
    Kyiv правильно написало. Ріспект італійцям. Вивчили нарешті.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 19.10.2020 17:29
    +1
    Kyiv правильно написало. Ріспект італійцям. Вивчили нарешті.
    Ссылка
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