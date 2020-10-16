COVID-19 в Александрии, премиальные для Динамо, серебро Падуна

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 октября.

1. ОФИЦИАЛЬНО. В Александрии 27 человек заболели коронавирусом. Пандемия COVID-19 набирает новых оборотов в украинском футболе.

2. SofaScore: Бущан – лучший вратарь 4-го тура Лиги наций. Украинец получил оценку 9,0 и попал в символическую сборную.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус смогут посетить более 20 тысяч фанов. Минздрав разрешил заполнить НСК «Олимпийский» до 30%.

4. У Шевченко появилась альтернатива Коноплянке – Александр Зубков. Полузащитник «Ференцвароша» заявил о себе с лучшей стороны.

5. Появился выбор. MEGOGO покажет все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первые матчи состоятся уже 20 октября.

6. Финишировал вторым. Прокол лишил украинца Падуна победы на этапе Джиро. Украинский велогонщик был близок к победе на этапе Джиро д’Италия.

7. Почему Аргентина больше не является поставщиком звезд? Времена Месси и Агуэро позади.

8. Баскетбольные матчи в Украине до конца года будут проходить без зрителей. Введены новые ограничения в связи с пандемией коронавируса.

9. Известна сумма премиальных, которую получат игроки Динамо за выход в ЛЧ. Президент столичного клуба оказался щедрым человеком.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Коркишко вернулся в Днепр-1. 30-летний хавбек покинул клуб два месяца назад.