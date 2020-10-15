SofaScore: Бущан – лучший вратарь 4-го тура Лиги наций

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины сенсационно обыграла команду Испании со счетом 1:0, а героем поединка стал наш голкипер Георгий Бущан, который сделал множество сейвов.
Игра 26-летнего стража ворот не осталась незамеченной, авторитетный портал SofaScore поставил ему оценку 9,0, что позволило Бущану войти в символическую сборную тура.
Также отметим, что у Бущана третья оценка среди всех игроков. Больше получили только израильтянин Эран Захави (10,0), сделавший хет-трик в ворота Словакии (3:2), а также хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,5), который оформил дубль и отдал результативный пас в матче со Швецией (3:0).
Источник — SofaScore
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З того часу вони додали в грі а ти гівном був і гівном залишився.
ПАПРІГАЙ!
ХА-ха
З того часу вони додали в грі а ти гівном був і гівном залишився.
ПАПРІГАЙ!
ХА-ха
марить уже.
назло таким сикунам , як Maks7777 .
назло таким сикунам , як Maks7777 .
Ха-ха.
Ха-ха.
назло таким сикунам , як Maks7777 .
Ха-ха.
З того часу вони додали в грі а ти гівном був і гівном залишився.
ПАПРІГАЙ!
ХА-ха
марить уже.
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