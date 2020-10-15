SofaScore: Бущан – лучший вратарь 4-го тура Лиги наций

Украинец получил оценку 9,0 и попал в символическую сборную

  • 15.10.2020 14:53
  • 1916 просмотров
  • 25 комментариев
SofaScore: Бущан – лучший вратарь 4-го тура Лиги наций
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины сенсационно обыграла команду Испании со счетом 1:0, а героем поединка стал наш голкипер Георгий Бущан, который сделал множество сейвов.

Игра 26-летнего стража ворот не осталась незамеченной, авторитетный портал SofaScore поставил ему оценку 9,0, что позволило Бущану войти в символическую сборную тура.

Также отметим, что у Бущана третья оценка среди всех игроков. Больше получили только израильтянин Эран Захави (10,0), сделавший хет-трик в ворота Словакии (3:2), а также хавбек сборной Португалии Диогу Жота (9,5), который оформил дубль и отдал результативный пас в матче со Швецией (3:0).

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Источник — SofaScore

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 15:44
    0
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:40
    Макаки - опять отвязались ? В клетку - срочно ! Бананы сегодня дают.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 15:43
    0
    Maks7777, 15.10.2020 15:11
    А защита сссынков киевских ,которая давала колотить по нашим воротам как по Берлину в 45 на последнем?
    Да , первый матч при донецкой защите - это мрак -4:0 ... А вратарь - вообще... Представляю , что с ними было бы в Киеве!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:40
    -1
    Maks7777, 15.10.2020 15:38
    Овчарку снова костями покормили присскакал брёвна и сссынков отбеливать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:39
    -1
    Alex323, 15.10.2020 15:38
    Ніяк не може забути, ображений майданом ,перший матч.
    З того часу вони додали в грі а ти гівном був і гівном залишився.
    ПАПРІГАЙ!
    ХА-ха
    Мало тебе беркута по лысой бошке твоей тупой настучали попрыгун...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:38
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:37
    Скакун позорный, ставку на 5 грн сделало тело вонючее?
    Овчарку снова костями покормили присскакал брёвна и сссынков отбеливать
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:38
    +1
    Ніяк не може забути, ображений майданом ,перший матч.
    З того часу вони додали в грі а ти гівном був і гівном залишився.
    ПАПРІГАЙ!
    ХА-ха
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:37
    -2
    sahka1981, 15.10.2020 15:35
    А 0-6 или 0-7???
    Село на нск унизило вас ))))книга рекородов Гиннеса уже приехала на матч с юве
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:37
    -3
    Андрей Овчаренко, 15.10.2020 15:35
    Офигеть, уже целый портал ссыт в рот форева тимовафлеючке и дауну7777
    Скакун позорный, ставку на 5 грн сделало тело вонючее?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:36
    -4
    Андрей Овчаренко, 15.10.2020 15:35
    Офигеть, уже целый портал ссыт в рот форева тимовафлеючке и дауну7777
    Овчарка ты снова гавкаешь,ты даже на простой вопрос ответить не смог вчера смылся как ссссыкливый пёссс
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 15.10.2020 15:35
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 15:34
    Да прыгун 7-1 это нормально это что хоккей или тенисс большёй
    А 0-6 или 0-7???
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:35
    +1
    Сеча йому в голову ударила,
    марить уже.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.10.2020 15:35
    +1
    Офигеть, уже целый портал ссыт в рот форева тимовафлеючке и дауну7777
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 15.10.2020 15:34
    +3
    справедливо!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:34
    -5
    Alex323, 15.10.2020 15:33
    Захист з молодими захисниками відіграв на відмінно
    назло таким сикунам , як Maks7777 .
    Да прыгун 7-1 это нормально это что хоккей или тенисс большёй
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:33
    +6
    Захист з молодими захисниками відіграв на відмінно
    назло таким сикунам , як Maks7777 .
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:33
    -3
    Alex323, 15.10.2020 15:30
    Maks7777 досі воює.
    Ха-ха.
    Турчинов ,ты Петю Петрушку праведай поедь ,то что то сильно изхудал после ковида и почернел,попрыгайте с ним
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:30
    +4
    Maks7777 досі воює.
    Ха-ха.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:25
    -9
    onco-clown, 15.10.2020 15:23
    Я смотрел матч с Испанией в повторе с русским комментатором и даже этот комментатор неоднократно хвалил молодых центральных защитников Украины, раза три минимум повторил, что им 18 и 21 и что против таких соперников смогли удержать ворота сухими, конечно же не без Бущана.
    Не спорю молодцы,а с французами что они могли удержать ,
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 15.10.2020 15:23
    +9
    Maks7777, 15.10.2020 15:11
    А защита сссынков киевских ,которая давала колотить по нашим воротам как по Берлину в 45 на последнем?
    Я смотрел матч с Испанией в повторе с русским комментатором и даже этот комментатор неоднократно хвалил молодых центральных защитников Украины, раза три минимум повторил, что им 18 и 21 и что против таких соперников смогли удержать ворота сухими, конечно же не без Бущана.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:17
    -11
    Александр Федько, 15.10.2020 15:16
    Как бы у Бущана оценочка то больше будет чем у Левандовски, Ериксена и Хаверца
    А где супер защита сссынков киевских ,
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 15.10.2020 15:07
    +13
    Жора в цьому матчі вніс дуже вагомий вклад в нашу перемогу. Не буду співати йому дифирамби, хай прогресує і ще довго радує нас такою якісною і впевненою грою.
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    onco-clown
      onco-clown, 15.10.2020 15:23
    +9
    Maks7777, 15.10.2020 15:11
    А защита сссынков киевских ,которая давала колотить по нашим воротам как по Берлину в 45 на последнем?
    Я смотрел матч с Испанией в повторе с русским комментатором и даже этот комментатор неоднократно хвалил молодых центральных защитников Украины, раза три минимум повторил, что им 18 и 21 и что против таких соперников смогли удержать ворота сухими, конечно же не без Бущана.
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 15.10.2020 15:09
    +9
    Приємно бачити такий розклад...)))
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 15.10.2020 15:16
    +7
    Как бы у Бущана оценочка то больше будет чем у Левандовски, Ериксена и Хаверца
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:33
    +6
    Захист з молодими захисниками відіграв на відмінно
    назло таким сикунам , як Maks7777 .
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:30
    +4
    Maks7777 досі воює.
    Ха-ха.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 15.10.2020 15:34
    +3
    справедливо!
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:38
    +1
    Ніяк не може забути, ображений майданом ,перший матч.
    З того часу вони додали в грі а ти гівном був і гівном залишився.
    ПАПРІГАЙ!
    ХА-ха
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 15.10.2020 15:35
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 15:34
    Да прыгун 7-1 это нормально это что хоккей или тенисс большёй
    А 0-6 или 0-7???
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 15.10.2020 15:35
    +1
    Сеча йому в голову ударила,
    марить уже.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.10.2020 15:35
    +1
    Офигеть, уже целый портал ссыт в рот форева тимовафлеючке и дауну7777
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 15:44
    0
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:40
    Макаки - опять отвязались ? В клетку - срочно ! Бананы сегодня дают.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.10.2020 15:43
    0
    Maks7777, 15.10.2020 15:11
    А защита сссынков киевских ,которая давала колотить по нашим воротам как по Берлину в 45 на последнем?
    Да , первый матч при донецкой защите - это мрак -4:0 ... А вратарь - вообще... Представляю , что с ними было бы в Киеве!
    Ссылка
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