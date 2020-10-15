ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус смогут посетить более 20 тысяч фанов

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и туринским «Ювентусом» пройдет со зрителями.

Министерство здравоохранения Украины удовлетворило просьбу украинского клуба разрешить реализовать билеты на поединок.

Отмечается, что НСК «Олимпийский» сможет быть заполнен на 30% от общего числа болельщиков (70050), которых способна вместить арена. Таким образом, поединок смогут посетить 21015 болельщиков.

Кроме того, решение по допуску зрителей на домашние матчи с «Барселоной» и «Ференцварошем» будет принято Минздравом не ранее чем за 15 дней до проведения. Поединки пройдут 24 ноября и 8 декабря соответственно.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится 20 октября, начало в 19:55.