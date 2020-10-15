ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус смогут посетить более 20 тысяч фанов

Минздрав разрешил заполнить НСК «Олимпийский» до 30%

  • 15.10.2020 14:18
  • 2823 просмотра
  • 31 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Динамо – Ювентус смогут посетить более 20 тысяч фанов
© ФК Динамо Киев

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и туринским «Ювентусом» пройдет со зрителями.

Министерство здравоохранения Украины удовлетворило просьбу украинского клуба разрешить реализовать билеты на поединок.

Отмечается, что НСК «Олимпийский» сможет быть заполнен на 30% от общего числа болельщиков (70050), которых способна вместить арена. Таким образом, поединок смогут посетить 21015 болельщиков.

Кроме того, решение по допуску зрителей на домашние матчи с «Барселоной» и «Ференцварошем» будет принято Минздравом не ранее чем за 15 дней до проведения. Поединки пройдут 24 ноября и 8 декабря соответственно.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится 20 октября, начало в 19:55.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.10.2020 15:45
    0
    Форева тимовафлеючка смотрю годовую норму по коментам решила выполнить, хорошо хоть не вижу эти тупые высеры с юморком днонецкого дауна
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.10.2020 15:24
    0
    APOCALYPSE APOCALYPSE, 15.10.2020 15:02
    Во Франции комендантский час ввели, чтобы уменьшить заражение, а у нас по 5к в день заражается и гуляй душа - заражайся, где хочешь. Всем насрать на жизни свои и чужие. А про жизни медиков вообще не нужно беспокоиться, пусть мрут, как мухи и условия им еще жоще и больных еще больше. Что с нашей страной не так??? не пойму...
    Мало того что у нас медицина в полной ЖОПЕ, так ещё и чиновники дебилы. Уверен после матчей будет ахеренный скачок заболевших,.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:24
    -10
    Maks7777, 15.10.2020 15:23
    Ну что бы позора не видеть с юве и барсой ,лучше и правда запретить всем на стадион да на время матча попросить Ахметова что бы свет выключил во всей украине
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:23
    -9
    Valera35, 15.10.2020 15:21
    Давно пора заканчивать этот карантин. Не пойму визгов. Веришь в вирус сиди дома, не веришь делай что хочешь. С хера кто-то там решает куда мне ходить и что мне делать?
    +
    От обычного гриппа каждый год умирает больше людей, но никто об этом не говорит, потому что все к этому привыкли.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:23
    -18
    Valera35, 15.10.2020 15:21
    Давно пора заканчивать этот карантин. Не пойму визгов. Веришь в вирус сиди дома, не веришь делай что хочешь. С хера кто-то там решает куда мне ходить и что мне делать?
    Ну что бы позора не видеть с юве и барсой ,лучше и правда запретить всем на стадион да на время матча попросить Ахметова что бы свет выключил во всей украине
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 15:21
    +3
    Давно пора заканчивать этот карантин. Не пойму визгов. Веришь в вирус сиди дома, не веришь делай что хочешь. С хера кто-то там решает куда мне ходить и что мне делать?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:21
    -9
    AdvocatusDei, 15.10.2020 15:00
    30% не увидят Роналду, жаль
    Пожалей дырку, им и без Кришти тяжко будет, над ними Юве эксперименты ставить будут.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 15.10.2020 15:20
    -14
    Это хорошо для нашего футбола. Но больницы загружены больными почти на 70%,почему-то мне кажется что оставшиеся 30%резко догрузят после матчей Л. Ч. На Испании показали болельщиков, то каждый 3-й без масок.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:18
    -9
    На Лунина тоже.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:18
    -17
    Trasher311987, 15.10.2020 15:16
    30%, будут болеть за Динамо Киев, какой Роналду.
    Это может потом когда приедет Лунин в Киев тогда в матче с Шахтером приедут на Лунина смотреть.
    Да 30 процентов ,придет на Реброва посмотреть а не на сссынков с венграми ты прав да
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 15.10.2020 15:18
    0
    Ага, а умовним 2 тисячам глядачів на матч Першої ліги не можна. ЦИРК!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:18
    -10
    Trasher311987, 15.10.2020 15:16
    30%, будут болеть за Динамо Киев, какой Роналду.
    Это может потом когда приедет Лунин в Киев тогда в матче с Шахтером приедут на Лунина смотреть.
    На Ленина всем срать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.10.2020 15:16
    0
    AdvocatusDei, 15.10.2020 15:00
    30% не увидят Роналду, жаль
    30%, будут болеть за Динамо Киев, какой Роналду.
    Это может потом когда приедет Лунин в Киев тогда в матче с Шахтером приедут на Лунина смотреть.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.10.2020 15:13
    +2
    APOCALYPSE APOCALYPSE, 15.10.2020 15:02
    Во Франции комендантский час ввели, чтобы уменьшить заражение, а у нас по 5к в день заражается и гуляй душа - заражайся, где хочешь. Всем насрать на жизни свои и чужие. А про жизни медиков вообще не нужно беспокоиться, пусть мрут, как мухи и условия им еще жоще и больных еще больше. Что с нашей страной не так??? не пойму...
    Поддерживаю. В Нидерландах умер первый пациент с повторным ковидом. У нас же какая-то кампания по истреблению медиков, ведь они переболеют все до единого, какая бы защита не применялась.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:10
    -11
    Maks7777, 15.10.2020 15:09
    Сссынки сурки ,уже смазаны
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:09
    -18
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:04
    Тем и лучше, 20 тысяч увидят унижение кипрского позорного клюба вживую.
    Сссынки сурки ,уже смазаны
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 15:08
    -18
    Frank Piter, 15.10.2020 14:58
    Ковалевки, которая выше Копанки в чемпе
    Опасайтесь село в этом сезоне ещё с вами не играло,смазывайте дырки сссынкии
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:08
    -11
    alefteev77, 15.10.2020 14:37
    Все что нужно знать про этот коронавирус. Бумажка есть ... и вирус уже не так и страшен.
    -
    Бумажка скажет, что у вас есть вирус. Эта же бумажка через день скажет, что вируса нет.
    Обычный грипп, не более того.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.10.2020 15:04
    -11
    Тем и лучше, 20 тысяч увидят унижение кипрского позорного клюба вживую.
    Ссылка
    APOCALYPSE APOCALYPSE
      APOCALYPSE APOCALYPSE, 15.10.2020 15:02
    +1
    Во Франции комендантский час ввели, чтобы уменьшить заражение, а у нас по 5к в день заражается и гуляй душа - заражайся, где хочешь. Всем насрать на жизни свои и чужие. А про жизни медиков вообще не нужно беспокоиться, пусть мрут, как мухи и условия им еще жоще и больных еще больше. Что с нашей страной не так??? не пойму...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.10.2020 14:47
    +6
    serge_kr, 15.10.2020 14:24
    Конечно разрешил, ведь на кону бабло для Суркиса за билеты!
    Таке ж як через 2 тижні буде для Ахметова. У нас же немає корупції. Баскетбольні змагання до кінця року без глядачів, а на футбол ходять лише вболівальники стійки до Коронавірусу.
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    Valera35
      Valera35, 15.10.2020 15:21
    +3
    Давно пора заканчивать этот карантин. Не пойму визгов. Веришь в вирус сиди дома, не веришь делай что хочешь. С хера кто-то там решает куда мне ходить и что мне делать?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 15.10.2020 15:13
    +2
    APOCALYPSE APOCALYPSE, 15.10.2020 15:02
    Во Франции комендантский час ввели, чтобы уменьшить заражение, а у нас по 5к в день заражается и гуляй душа - заражайся, где хочешь. Всем насрать на жизни свои и чужие. А про жизни медиков вообще не нужно беспокоиться, пусть мрут, как мухи и условия им еще жоще и больных еще больше. Что с нашей страной не так??? не пойму...
    Поддерживаю. В Нидерландах умер первый пациент с повторным ковидом. У нас же какая-то кампания по истреблению медиков, ведь они переболеют все до единого, какая бы защита не применялась.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 15.10.2020 14:29
    +2
    Завидуй молча 🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    APOCALYPSE APOCALYPSE
      APOCALYPSE APOCALYPSE, 15.10.2020 15:02
    +1
    Во Франции комендантский час ввели, чтобы уменьшить заражение, а у нас по 5к в день заражается и гуляй душа - заражайся, где хочешь. Всем насрать на жизни свои и чужие. А про жизни медиков вообще не нужно беспокоиться, пусть мрут, как мухи и условия им еще жоще и больных еще больше. Что с нашей страной не так??? не пойму...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 15.10.2020 14:49
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 14:44
    Работники книги рекордов Гиннесса ,тоже уже забронировали билеты ,юве рекорды будет ставить
    Та вони купили абонемент одразу ж на 2 матчі ЛЧ поспіль на НСК Олімпійський.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.10.2020 15:45
    0
    Форева тимовафлеючка смотрю годовую норму по коментам решила выполнить, хорошо хоть не вижу эти тупые высеры с юморком днонецкого дауна
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.10.2020 15:24
    0
    APOCALYPSE APOCALYPSE, 15.10.2020 15:02
    Во Франции комендантский час ввели, чтобы уменьшить заражение, а у нас по 5к в день заражается и гуляй душа - заражайся, где хочешь. Всем насрать на жизни свои и чужие. А про жизни медиков вообще не нужно беспокоиться, пусть мрут, как мухи и условия им еще жоще и больных еще больше. Что с нашей страной не так??? не пойму...
    Мало того что у нас медицина в полной ЖОПЕ, так ещё и чиновники дебилы. Уверен после матчей будет ахеренный скачок заболевших,.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 15.10.2020 15:18
    0
    Ага, а умовним 2 тисячам глядачів на матч Першої ліги не можна. ЦИРК!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.10.2020 15:16
    0
    AdvocatusDei, 15.10.2020 15:00
    30% не увидят Роналду, жаль
    30%, будут болеть за Динамо Киев, какой Роналду.
    Это может потом когда приедет Лунин в Киев тогда в матче с Шахтером приедут на Лунина смотреть.
    Ссылка
    Kolejchuk
      Kolejchuk, 15.10.2020 14:47
    0
    Так Юве що другим складом буде грати?
    "Ювентус" у повному складі вирушив на ізоляцію через коронавірус.
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