Известна сумма премиальных, которую получат игроки Динамо за выход в ЛЧ

Президент столичного клуба оказался щедрым человеком

  • 15.10.2020 21:52
  • 7897 просмотров
  • 78 комментариев
Известна сумма премиальных, которую получат игроки Динамо за выход в ЛЧ
© ФК Динамо Киев

Игроки, тренеры и персонал «Динамо» получат 3 млн долларов премиальных за выход в группу Лиги чемпионов. Об этом сообщает известный инсайдер телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас.
 
«За выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал «Динамо» команды получат 3 млн долларов премиальных. Со стороны руководства клуба выглядит щедро. С точки зрения игроков - осознание, что кропотливая работа летом того стоила», - написал в твиттере Бурбас.
 
Ранее сообщалось, что ФК «Динамо» заработает за выход в групповой этап Лиги чемпионов почти 32 млн евро.
 
Напомним, на пути к групповому турниру киевляне одолели АЗ и «Гент».

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(34 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:27
    0
    jekаfunny, 15.10.2020 23:20
    Эта Ололоша Макс 777, мне недели две назад рассказывала , что живёт на Хмельницкого , возле отеля Опера
    Сегодня уже Позняки , переехал наверное
    С Лесовой вообще проорал , сразу видно " коренного киевлянина"
    О кот нетрадиционный тебе уже выпустили с бара,я тебе не раказывальчто я живу возле оперы,я говорил что там шахтера игроков большенство живёт
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 23:24
    0
    helmsman, 15.10.2020 23:14
    Если ты про станцию метро, то по русски, она Лесная. На карте естественно по украински написано. Ты тупой крымский селюк, твой максимум, это экскурсия в Симферополь.
    Крымский селюк это Тимофеюк, этот с ДыРы
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 15.10.2020 23:23
    0
    Sty. 1e, 15.10.2020 22:28
    Нагадай мені як там диркачі з лугано і мальмо зіграли? Про єблонец і шкандербеу тоже не забудьте написати, бобри такі бобри, 4 роки смокчуть у чемпіона нашого), удачі тобі друг, мабуть треба вам багато сил, що цю кіпрську помойку підтримувати
    Ой как чемпион ваш смоктал у полудубля Динамо 1-3 и в кубке. И до этого в суперкубке. Из 4 последних трофеев в 3 просрал И в последних 20 очных встречах у Динамо на 2 победы больше
    P.S. А сегодня сказал, как Ахать Брагин 25 лет назад?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:20
    +2
    helmsman, 15.10.2020 23:14
    Если ты про станцию метро, то по русски, она Лесная. На карте естественно по украински написано. Ты тупой крымский селюк, твой максимум, это экскурсия в Симферополь.
    Эта Ололоша Макс 777, мне недели две назад рассказывала , что живёт на Хмельницкого , возле отеля Опера
    Сегодня уже Позняки , переехал наверное
    С Лесовой вообще проорал , сразу видно " коренного киевлянина"
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:16
    -2
    helmsman, 15.10.2020 23:14
    Если ты про станцию метро, то по русски, она Лесная. На карте естественно по украински написано. Ты тупой крымский селюк, твой максимум, это экскурсия в Симферополь.
    Да на русском больше в Киеве чем на украинском ,ну ты же с села или пгт наверно березани
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:15
    -1
    Lion, 15.10.2020 23:11
    Ну так иди ставь что имеешь.
    Или сам в то что написал не веришь?
    Что там ставить у него 5 гривен на проезд нет в нетрадиционый бар к жекифани
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:14
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 23:07
    А ты наверно на лесовой работаешь на трассе на бровары
    Если ты про станцию метро, то по русски, она Лесная. На карте естественно по украински написано. Ты тупой крымский селюк, твой максимум, это экскурсия в Симферополь.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 15.10.2020 23:14
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 22:02
    Скакун, над вами Юве и Барса эксперименты ставить будут.
    и экскременты тоже
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:14
    -2
    helmsman, 15.10.2020 23:09
    Все с тобой понятно, крымский педроло, можешь больше не писать.
    А ты цветной с какого района с троещины,наверно долго стоишь в пробках по мосту что бы в город попасть на Петровку, декомунизировану еб.....чу почайну...ну
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 15.10.2020 23:11
    -1
    J0e777, 15.10.2020 22:23
    Почему-то букмекеры думают по другому. Динамо-Ювентус 4.45-1.86 Реал - Шахтёр 1.25-11.00 Данные фаворита. Разницу чувствуешь?
    Ну так иди ставь что имеешь.
    Или сам в то что написал не веришь?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:10
    -1
    helmsman, 15.10.2020 23:09
    Все с тобой понятно, крымский педроло, можешь больше не писать.
    Педро у тебя в БОЯРКЕ ,или в фастове в городе контрастов,там как раз ковалевка не далеко она любит таких как ты петухов унижать
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:09
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 23:06
    Может цветной тебе СБУ направить сейчас в будку твою,т не знаю в какую забегаловку ты ходишь!Я скупляюсь в Сильпо или в новусе ,ну таких цветных точно нет там ,ты наверно с боярки выезжаешь раз в месяц и то к жеки фани нетрадиционый бар
    Все с тобой понятно, крымский педроло, можешь больше не писать.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:07
    -2
    helmsman, 15.10.2020 23:04
    Начал рыть гугл
    А ты наверно на лесовой работаешь на трассе на бровары
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 15.10.2020 23:07
    +3
    Sty. 1e, 15.10.2020 22:28
    Нагадай мені як там диркачі з лугано і мальмо зіграли? Про єблонец і шкандербеу тоже не забудьте написати, бобри такі бобри, 4 роки смокчуть у чемпіона нашого), удачі тобі друг, мабуть треба вам багато сил, що цю кіпрську помойку підтримувати
    Вам, БОМБАсятам, згадали як рижий вбивця став президентом шахти, а ти про Лугано. Що, гудок пайок не видасть, якщо не згадаєте про ДК?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:06
    -3
    helmsman, 15.10.2020 23:03
    В какие магазины ходишь?
    Может цветной тебе СБУ направить сейчас в будку твою,т не знаю в какую забегаловку ты ходишь!Я скупляюсь в Сильпо или в новусе ,ну таких цветных точно нет там ,ты наверно с боярки выезжаешь раз в месяц и то к жеки фани нетрадиционый бар
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:04
    +1
    Начал рыть гугл
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:03
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 23:01
    Дарницкий
    В какие магазины ходишь?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:02
    -3
    helmsman, 15.10.2020 23:02
    То твои эротические фантазии. На самом деле даже разгибаться не будете, сзади только будут меняться участники.
    Ну ты реально голубой,только о цветном в голове петух
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.10.2020 23:02
    -3
    helmsman, 15.10.2020 23:00
    В каком районе?
    Улица срибнокильска знаешь такую ,,метро Позняки,или ты с боярки не выезжал не когда
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:02
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 22:59
    Скоро на нашем нск будем нагибать Динамовский автобусс
    То твои эротические фантазии. На самом деле даже разгибаться не будете, сзади только будут меняться участники.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:56
    +4
    Maks7777, 15.10.2020 22:50
    Ты муравья своего с которым Жекафани балуешься,сынком называешь,ну ты и цветной на всю голову
    В крыму много идиотов, но ты наверное альфа-идиот.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 15.10.2020 22:40
    +4
    Олег Тимофеюк, 15.10.2020 22:02
    Скакун, над вами Юве и Барса эксперименты ставить будут.
    Мля.... невже тобі реально в кайф те що 99 відсотків читачів цього сайту (всі крім твоїх бойфрендів - форевки і макса7777) мають тебе тут за кусок лайна застояного... в тебе і в житті так?? Ти так самореалізовуєшся? Стукаючи по клаві? В тебе якась хоч гідність є?? Чи ти реально кусок вонючого лайна??? Мені от цікаво... як такі як ти живуть... чим вони живуть.... сенсом твого життя є те щоб якомога більше людей усвідомили що ти реально кусок лайна???
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:09
    +4
    Maks7777, 15.10.2020 22:05
    Шмоня ты ооооппу намазал, в нетрадиционой бар собрался уже ?автобууус помылл
    Мыть автобусы советские - это основная профессия на даунбассе.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 15.10.2020 23:07
    +3
    Sty. 1e, 15.10.2020 22:28
    Нагадай мені як там диркачі з лугано і мальмо зіграли? Про єблонец і шкандербеу тоже не забудьте написати, бобри такі бобри, 4 роки смокчуть у чемпіона нашого), удачі тобі друг, мабуть треба вам багато сил, що цю кіпрську помойку підтримувати
    Вам, БОМБАсятам, згадали як рижий вбивця став президентом шахти, а ти про Лугано. Що, гудок пайок не видасть, якщо не згадаєте про ДК?
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:57
    +3
    Maks7777, 15.10.2020 22:56
    Сссынок,,брёвна не нойте,юве нет Роналдо ну там пох изнасилуют вас по полной и дома,шахта на выезде 15 человек нет ,и мы не ноем .а вы нытики ставочники
    А чего вам ныть, вы привыкшие.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:48
    +3
    Maks7777, 15.10.2020 22:45
    Ссссынок может и не сыграют с реалом да,а вы каждой новости радуетесь кто там в Ювентусе заболел что бы вы меньше глатнули
    Мой сссынок тебе в рот не влезет, даже глотнуть не сможешь.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:46
    +3
    yuryan, 15.10.2020 22:40
    Мля.... невже тобі реально в кайф те що 99 відсотків читачів цього сайту (всі крім твоїх бойфрендів - форевки і макса7777) мають тебе тут за кусок лайна застояного... в тебе і в житті так?? Ти так самореалізовуєшся? Стукаючи по клаві? В тебе якась хоч гідність є?? Чи ти реально кусок вонючого лайна??? Мені от цікаво... як такі як ти живуть... чим вони живуть.... сенсом твого життя є те щоб якомога більше людей усвідомили що ти реально кусок лайна???
    Это одно больное животное, которое засело на этом сайте. У него штук семь аккаунтов, с них оно и пишет создавая массовость.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:44
    +3
    yuryan, 15.10.2020 22:40
    Мля.... невже тобі реально в кайф те що 99 відсотків читачів цього сайту (всі крім твоїх бойфрендів - форевки і макса7777) мають тебе тут за кусок лайна застояного... в тебе і в житті так?? Ти так самореалізовуєшся? Стукаючи по клаві? В тебе якась хоч гідність є?? Чи ти реально кусок вонючого лайна??? Мені от цікаво... як такі як ти живуть... чим вони живуть.... сенсом твого життя є те щоб якомога більше людей усвідомили що ти реально кусок лайна???
    форевка и макс, это тоже он
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 15.10.2020 22:38
    +3
    Burbas_King, 15.10.2020 22:05
    Сколько раз сегодня скакал? Прикинь как скоро твой недоклуб будет страдать, это же круто!
    На бутилку мразь какоцапская бігом
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 15.10.2020 22:23
    +3
    Lion, 15.10.2020 22:19
    Тоже самое что Ювентус с вашими!
    Почему-то букмекеры думают по другому. Динамо-Ювентус 4.45-1.86 Реал - Шахтёр 1.25-11.00 Данные фаворита. Разницу чувствуешь?
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:15
    +3
    Maks7777, 15.10.2020 22:14
    Сурок ссынок уже смазаны,книга рекордов на нск
    Будет ждать ответной игры с Реалом, чтобы в нее внесли запись.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:20
    +2
    helmsman, 15.10.2020 23:14
    Если ты про станцию метро, то по русски, она Лесная. На карте естественно по украински написано. Ты тупой крымский селюк, твой максимум, это экскурсия в Симферополь.
    Эта Ололоша Макс 777, мне недели две назад рассказывала , что живёт на Хмельницкого , возле отеля Опера
    Сегодня уже Позняки , переехал наверное
    С Лесовой вообще проорал , сразу видно " коренного киевлянина"
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:02
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 22:59
    Скоро на нашем нск будем нагибать Динамовский автобусс
    То твои эротические фантазии. На самом деле даже разгибаться не будете, сзади только будут меняться участники.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:00
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 22:58
    Как то ты не ко мне,я с Донецка живу в Киеве!!Про Крым не ко мне цветной
    В каком районе?
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:59
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 22:57
    Цветной,"Потребляешь "ты своего муравья или еще что то
    Да ладно, петух, чего шифруешься, про твои анальные похождения все уже наслышаны здесь.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:54
    +2
    Maks7777, 15.10.2020 22:50
    Ты муравья своего с которым Жекафани балуешься,сынком называешь,ну ты и цветной на всю голову
    Мало того, что ты пассивный гомосексуалист, так ты еще и наркотики потребляешь.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 22:11
    +2
    You ok?, 15.10.2020 22:07
    Скорее бы самый позорный футбольный клуб начали унижать!!!
    Потерпи чуть, Реал забьет не меньше 10.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:14
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 23:07
    А ты наверно на лесовой работаешь на трассе на бровары
    Если ты про станцию метро, то по русски, она Лесная. На карте естественно по украински написано. Ты тупой крымский селюк, твой максимум, это экскурсия в Симферополь.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:09
    +1
    Maks7777, 15.10.2020 23:06
    Может цветной тебе СБУ направить сейчас в будку твою,т не знаю в какую забегаловку ты ходишь!Я скупляюсь в Сильпо или в новусе ,ну таких цветных точно нет там ,ты наверно с боярки выезжаешь раз в месяц и то к жеки фани нетрадиционый бар
    Все с тобой понятно, крымский педроло, можешь больше не писать.
    Ссылка
    helmsman
      helmsman, 15.10.2020 23:04
    +1
    Начал рыть гугл
    Ссылка
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