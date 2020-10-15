Известна сумма премиальных, которую получат игроки Динамо за выход в ЛЧ

Игроки, тренеры и персонал «Динамо» получат 3 млн долларов премиальных за выход в группу Лиги чемпионов. Об этом сообщает известный инсайдер телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас.
«За выход в группу ЛЧ игроки, тренеры и персонал «Динамо» команды получат 3 млн долларов премиальных. Со стороны руководства клуба выглядит щедро. С точки зрения игроков - осознание, что кропотливая работа летом того стоила», - написал в твиттере Бурбас.
Ранее сообщалось, что ФК «Динамо» заработает за выход в групповой этап Лиги чемпионов почти 32 млн евро.
Напомним, на пути к групповому турниру киевляне одолели АЗ и «Гент».
Источник — Twitter
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Сегодня уже Позняки , переехал наверное
С Лесовой вообще проорал , сразу видно " коренного киевлянина"
P.S. А сегодня сказал, как Ахать Брагин 25 лет назад?
Сегодня уже Позняки , переехал наверное
С Лесовой вообще проорал , сразу видно " коренного киевлянина"
Или сам в то что написал не веришь?
Или сам в то что написал не веришь?
Сегодня уже Позняки , переехал наверное
С Лесовой вообще проорал , сразу видно " коренного киевлянина"
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