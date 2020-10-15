ОФИЦИАЛЬНО. Коркишко вернулся в Днепр-1

«Днепр-1» объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Дмитрием Коркишко.

Контракт с 30-летним игроком подписан до конца сезона 2020/21. Дмитрий будет выступать под 5-м номером.

В прошлом сезоне на счету Коркишко 5 голов и 4 ассиста в 25 матчах за «Днепр-1». Он покинул клуб 5 августа и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

Напомним, недавно «Днепр-1» добыл крупную победу в контрольном матче.