Днепр-1 добыл крупную победу в контрольном матче

Заполняя паузу на матчи сборных, команда УПЛ «Днепр-1» провела спарринг с «Ярудом», который представляет Вторую лигу.
Команда Игора Йовичевича добыла уверенную победу, забив 5 голов.
Днепр-1 - Яруд 5:0
Голы: Хобленко, 10 (с пен), в свои ворота, 48, Ярмолюк, 76, Довбик, 79, Беляев, 87
Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 46), Адамюк, Логинов (Сваток, 46), Дуглас (Сафронов, 46), Цуриков, Ди Франко (Ярмолюк, 46), Игнатенко (Кравченко, 46), Когут (Беляев, 65), Пихаленок (Киреев, 67), Чичиков (Тяпкин, 67), Хобленко (Довбик, 46)
Источник — СК Днепр-1
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