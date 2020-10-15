У Шевченко появилась альтернатива Коноплянке – Александр Зубков

Полузащитник «Ференцвароша» заявил о себе с лучшей стороны

  • 15.10.2020 23:12
  • 577 просмотров
  • 3 комментария
У Шевченко появилась альтернатива Коноплянке – Александр Зубков
© Динамо от Шурика

Не было счастья, так несчастье помогло. Ведущие игроки «Шахтера», вызванные в сборную Украины на октябрьский цикл матчей, из-за вспыхнувшего в донецком клубе коронавируса так до нее и не доехали (за исключением троих). А еще из-за травм Андрей Шевченко не досчитался четырех кандидатов в сборную – Буяльского, Супряги, Коноплянки и Зинченко.

Выходом из сложнейшей ситуации стала дозаявка в первую сборную страны молодых и необстрелянных футболистов. Сыграть «с листа» такому варианту сборной Украины не удалось: все мы помним, чем закончился визит на «Стад де Франс». Матч против сборной Германии в исполнении «питомцев Шевченко» получился уже лучше (хотя нужно говорить и о прогрессе самого Андрея Николаевича, существенно изменившего тактический план на игру). А поединок против сборной Испании вообще стал триумфом этой сборной Украины. Получается, неопытные (в большинстве своем), а местами и забракованные футболисты доказали, что умеют играть в футбол. Хорошо играть. Причем показали это на фоне одной из самых сильных сборных мира. И теперь вопрос: что делать Андрею Шевченко накануне ноябрьских поединков сборной: снова вызывать тех, кто оказался по разным причинам в октябре «вне игры», или продолжать и дальше доверять Бущану, Забарному и компании?

***

Одним из тех, кто «вынужденно» оказался в тренировочном лагере «сине-желтой» команды накануне октябрьских матчей, был и полузащитник венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков. Андрей Шевченко вызывал новоиспеченного участника группового турнира Лиги чемпионов и чемпиона Венгрии на сентябрьские матчи сборной, но Зубков до сборной так и не доехал. Из-за травмы. Не повезло. Так бывает. Но, с другой стороны, весьма проблематично сейчас предполагать, дебютировала бы бывшая одна из надежд «Шахтера» в первой сборной страны, или нет, так как на то время кадровых проблем в коллективе практически не было. Поэтому в матчах против Швейцарии и Испании сыграли те, кому, по большому счету, и «положено». Да, в мадридском поединке была с нашей стороны одна неожиданность – в старте появился Харатин, но она объясняется весьма просто: травмой Степаненко.

Накануне матча с Францией, окромя коронавирусной ситуации с «Шахтером», как отмечено выше, была еще и проблема с травмой Зинченко. Вот вместо защитника/полузащитника «МанСити» Шевченко и довызвал Зубкова. И в этот раз Александру уже ничто не помешало откликнуться на вызов.


УАФ

«Кривая» выступлений Зубкова в трех матчах за сборную практически идентична итоговым результатам поединков. Против Франции была проба пера, далее, против немцев, притирка, и в матче с подопечными Луиса Энрике – настоящий прорыв. Позволяю себе подобные оценочные суждения по той простой причине, что у соперниках нашей команды были три последних чемпиона мира. Мне кажется, этого достаточно, чтобы служить лакмусом. Однако в конкретном случае с Зубковым позволю себе немного расширить рамки.

В матче против французов, фактически проваленном гостями, Александр не был худшим. Скорее даже наоборот, наряду с Малиновским. В следующей встрече Зубков существенно усилил игру наших со скамейки. В поединке против «Рохи» полузащитник «Ференцвароша» оказался в стартовом составе. И провел отменный поединок. Впрочем, как и все его партнеры, заслужив и на комплименты, и, по моему мнению, на вызов в сборную на ближайший игровой цикл.

Обратили внимание, как непросто наш тренерский штаб в прошедших трех играх определялся с позицией левого полузащитника? Приходилось не раз слышать мнение, что, мол, кроме травмированного на данный момент Коноплянки, на этой важной позиции у сборной играть некому. Дескать, нужно ждать возвращения Евгения, ведь без него никак. Позволю себе с таким расхожим мнением не согласиться. Причем не согласиться в корне.

***

Коноплянка, нынешний запасной «Шахтера», свой пик в сборной (да и не только там) прошел. Его золотой шанс был на Евро-2016, но чем все закончилось, мы прекрасно помним. Безумно талантливый футболист в итоге как-то резко превратился на «старослужащего», такого себе «дедушку», которого вызывать на «дело» положено за старые заслуги и «лычки», но былой отдачи от него уже нет: человек явно потерял и мотивацию, и эксклюзивность (со смещениями с фланга в центр). Его заграничная карьера явно не заладилась, и винить в этом нужно не только обстоятельства и травмы, но и самого игрока, который не рвал жилы, чтобы доказывать, а плыл по течению. Увы, оно его привело в тихую заводь, где есть все необходимое для финиша, и даже больше, но уже виден потолок притязаний. Тут не летать нужно, а идти из ярмарки. По всей видимости, Коноплянка уже не вернется на былой, достаточно высокий, уровень. Для того, чтобы это сделать, нужны сверхусилия. А Женя нас не балует просто обычными усилиями. В отличие, например, от Андрея Ярмоленко – такого же ветерана сборной, только не такого: Андрей, как и раньше, «пашет», чего у Евгения давно не наблюдается.

Три октябрьских матча сборной Украины наглядно продемонстрировали – уж для меня точно, что позиция левого вингера не является самой проблемной и одновременно «эксклюзивной». Александр Зубков может ее «закрыть». У него для этого есть все предпосылки: и скорость, и видение поля, и дриблинг. Да и с мотивацией у него полный порядок. В принципе, позиция для него не чужая, хотя он может играть и в роли разыгрывающего (в этом амплуа его чаще используют в «Ференцвароше», да и в «Мариуполе» он мог сыграть на этом участке).


ФК Шахтер

А начинал парень нападающим – еще в «Шахтере», в клубной академии. Впервые громко заявил о себе в лигочемпионской кампании-2014/2015 (правда, для 17-летних), когда его «Шахтер» пробился в финал Юношеской лиги УЕФА, где уступил «Челси». В той команде Валерия Кривенцова было немало талантливых пацанов: Кирюханцев, Сагуткин, Пихаленок, Борячук, хотя в итоге в первую команду посчастливилось пробиться лишь двоим – Коваленко и Матвиенко. Был в той команде и Зубков, и хотя пацан провел аж десять поединков, включительно с финалом, и забил три мяча, попасть в список «счастливчиков» не сумел: только в перечень талантливых. Своего шанса в первой команде «горняков» Саша так и не получил. Ну, чтобы по-настоящему. И был отправлен в проторенную годами и уже поколениями аренду в Мариуполь. Там стал однозначно лучшим футболистом команды, которого Сергей Ребров ангажировал к себе в «Ференцварош». Сначала на правах аренды, а затем клуб выкупил его контракт у дончан, подписав с игроком долгоиграющее соглашение.

Зубков в минувшем сезоне был одним из лучших в составе «Ференцвароша». Не зря ведь он считается самым дорогим игроком команды, у него есть предложения из серии А и Бундеслиги. Этот игрок – однозначно один из лучших и в команде Реброва, и в целом в чемпионате Венгрии. Но это только начало: он еще будет прогрессировать, ведь все предпосылки для роста у него имеются. Видится, что «Шахтер» снова прогадал, отпустив квалифицированного футболиста за небольшие деньги (как в случае с Малиновским и Зинченко). Сейчас эта троица могла бы составить ударный кулак «Шахтера» в центре поля. Могла, но уже вряд ли не составит.

А вот в сборной Украины – составить должна. Шевченко увидел возможности Зубкова не только «со слов» Реброва, но и в боевых условиях. А теперь увидит еще и в матчах Лиги чемпионов, ведь «Ференцварош» стал соперником «Динамо». И вот есть какая-то внутренняя уверенность, что и дальнейшие «смотрины» Александр пройдет, а значит, снова заслужит вызов в сборную, где может раскрыться еще круче. Не хуже своего предшественника по амплуа.

Вот и чудно: большому кораблю – большое плавание.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:27
    +1
    Абсолютно верно . Парень классно себя проявил , и пока что смотрится намного более боевой единицей чем Жека
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 15.10.2020 23:27
    -1
    Зубков и близко не альтернатива былому Коноплянке
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    con clusion
    online
      con clusion, 15.10.2020 23:21
    -1
    Ааааа. Не надо таких резких заявлений! Пожалейте самолюбие Евгения.
    А то запьёт с горя.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.10.2020 23:27
    +1
    Абсолютно верно . Парень классно себя проявил , и пока что смотрится намного более боевой единицей чем Жека
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