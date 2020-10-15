Появился выбор. MEGOGO покажет все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Видеосервис MEGOGO покажет в прямом эфире абсолютно все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Сообщается, что самые популярные матчи будут сопровождаться комментариями украинских спортивных ведущих и известных обозревателей.

Матчи будут доступны для подписчиков пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная», а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.

Интересно, что зрители MEGOGO и Volia единственные в Украине смогут увидеть трансляцию некоторых событий в формате 4К.

Напомним, на групповом раунде Лиги чемпионов Украину представят киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», а в Лиге Европы выступит луганская «Заря».

Первые матчи группового раунда Лиги чемпионов состоятся уже 20 октября и начнутся в 19:55, а первый тур группового раунда Лиги Европы пройдет 22 октября.

Стоит отметить, что в прошлые годы еврокубковые матчи в Украине транслировали только телеканалы «Футбол 1/2», теперь у украинских любителей футбола появился выбор.

Ранее сообщалось, что Суркис обсудил с «Шахтером» цены билетов на матчи Лиги чемпионов.