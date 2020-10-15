Появился выбор. MEGOGO покажет все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Первые матчи состоятся уже 20 октября

  • 15.10.2020 12:31
  • 344 просмотра
  • 1 комментарий
Появился выбор. MEGOGO покажет все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
© broadcast.net.ua

Видеосервис MEGOGO покажет в прямом эфире абсолютно все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21.

Сообщается, что самые популярные матчи будут сопровождаться комментариями украинских спортивных ведущих и известных обозревателей.

Матчи будут доступны для подписчиков пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная», а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.

Интересно, что зрители MEGOGO и Volia единственные в Украине смогут увидеть трансляцию некоторых событий в формате 4К.

Напомним, на групповом раунде Лиги чемпионов Украину представят киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», а в Лиге Европы выступит луганская «Заря».

Первые матчи группового раунда Лиги чемпионов состоятся уже 20 октября и начнутся в 19:55, а первый тур группового раунда Лиги Европы пройдет 22 октября.

Стоит отметить, что в прошлые годы еврокубковые матчи в Украине транслировали только телеканалы «Футбол 1/2», теперь у украинских любителей футбола появился выбор.

Ранее сообщалось, что Суркис обсудил с «Шахтером» цены билетов на матчи Лиги чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — MEGOGO

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.10.2020 12:44
    0
    Наконец-то, дождались.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 15.10.2020 12:44
    0
    Наконец-то, дождались.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности