Группы смерти для Динамо и Шахтера, киевляне смогут увидеть Месси и Роналду

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 1 октября.

1. Привет, Ребров! Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов. 1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда ЛЧ.

2. Лига Европы. Результаты 4-го квалификационного раунда. Как сыграли украинцы. 42 команды определили 21 обладателя пропусков в групповой раунд ЛЕ.

3. Киевляне увидят Месси и Роналду. Еврокубки в Укране будут со зрителями. По словам Павелко, болельщики вернутся на трибуны и в матчах сборной.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко и Шапаренко продлили контракты с Динамо. Защитник и хавбек продлили соглашения.

5. Личный интерес Луческу. Динамо подпишет румынского опорника из клуба АПЛ. Тудор Белуце будет играть в столичном клубе на правах аренды.

6. Умер Сергей Ателькин. Легендарному экс-форварду «Шахтера» было всего 48 лет…

7. Вы не узнаете биатлон зимой. IBU существенно изменил регламент Кубка мира. Вычет четырех худших результатов, синяя майка лидера, новые критерии отбора и не только.

8. Шевченко вызвал Забарного в сборную Украины. 18-летний защитник «Динамо» сможет принять участие в ближайших поединках национальной команды.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов продлил контракт с Ворсклой. Наставник подписал новый контракт.

10. УХЛ. Донбасс разгромил Днепр и повел в серии полуфинала. Матч без овертайма.