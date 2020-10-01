Киевляне увидят Месси и Роналду. Еврокубки в Укране будут со зрителями

По словам Павелко, болельщики вернутся на трибуны и в матчах сборной

  • 01.10.2020 22:15
  • 1936 просмотров
  • 3 комментария
Киевляне увидят Месси и Роналду. Еврокубки в Укране будут со зрителями
© Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил решение, что матчи сборной, Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине пройдут со зрителями. 

«Болельщики возвращаются на трибуны в международных матчах. Встречи сборной Украины против Германии и Испании на НСК «Олимпийский», как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители. Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках.

Это то, о чем уже полгода мечтают миллионы болельщиков Украины. Для реализации этой мечты команда УАФ приложила неимоверные усилия. Все эти полгода совместно с Минздравом и лично министром Максимом Степановым мы вели непрерывную работу, работали над медицинским протоколом и сумели уже в середине лета вернуть болельщиков на матчи плей-офф УПЛ. Позже нам удалось получить разрешение на проведение в Украине международных матчей с участием зрителей.

Параллельно велась непрерывная и кропотливая работа в УЕФА, в частности вопрос возвращения зрителей на трибуны мы обсуждали с коллегами на Исполкоме УЕФА, который состоялся недавно в Будапеште. И вот закономерное и такое важное решение! Поздравляю наших болельщиков и всю футбольную Украину с этой победой!».

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов «Динамо» киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 01.10.2020 22:34
    0
    bonv, 01.10.2020 22:29
    Не тільки кияни...
    А кто еще?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.10.2020 22:29
    0
    Не тільки кияни...
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 01.10.2020 22:24
    +1
    Лучше увидеть Месси и Роналду, чем Левандовски. Показатель 1,5 гола за игру просто убийственный для конкурентов.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 01.10.2020 22:24
    +1
    Лучше увидеть Месси и Роналду, чем Левандовски. Показатель 1,5 гола за игру просто убийственный для конкурентов.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 01.10.2020 22:34
    0
    bonv, 01.10.2020 22:29
    Не тільки кияни...
    А кто еще?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 01.10.2020 22:29
    0
    Не тільки кияни...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности