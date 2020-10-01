Киевляне увидят Месси и Роналду. Еврокубки в Укране будут со зрителями

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил решение, что матчи сборной, Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине пройдут со зрителями.

«Болельщики возвращаются на трибуны в международных матчах. Встречи сборной Украины против Германии и Испании на НСК «Олимпийский», как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители. Также со зрителями будут проходить и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках.

Это то, о чем уже полгода мечтают миллионы болельщиков Украины. Для реализации этой мечты команда УАФ приложила неимоверные усилия. Все эти полгода совместно с Минздравом и лично министром Максимом Степановым мы вели непрерывную работу, работали над медицинским протоколом и сумели уже в середине лета вернуть болельщиков на матчи плей-офф УПЛ. Позже нам удалось получить разрешение на проведение в Украине международных матчей с участием зрителей.

Параллельно велась непрерывная и кропотливая работа в УЕФА, в частности вопрос возвращения зрителей на трибуны мы обсуждали с коллегами на Исполкоме УЕФА, который состоялся недавно в Будапеште. И вот закономерное и такое важное решение! Поздравляю наших болельщиков и всю футбольную Украину с этой победой!».

По итогам жеребьевки Лиги чемпионов «Динамо» киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва.