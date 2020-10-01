ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов продлил контракт с Ворсклой

«Ворскла» официально объявила о продлении контракта с наставником Юрием Максимовым, чей договор завершался летом 2021 года.
Новый контракт рассчитан до середины 2022 года.
В минувшем сезоне «Ворскла» под руководством Максимова спаслась от вылета из УПЛ, а также добралась до финала Кубка Украины, где уступила «Динамо».
В текущем сезоне УПЛ команда набрала 10 очков в 4-х турах.
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Источник — ФК Ворскла
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А я не знав, що у нього був контракт на півроку.
А я не знав, що у нього був контракт на півроку.
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