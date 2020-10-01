ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов продлил контракт с Ворсклой

Наставник подписал новый контракт

  • 01.10.2020 19:00
  • 1177 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов продлил контракт с Ворсклой
© vorskla.com.ua

«Ворскла» официально объявила о продлении контракта с наставником Юрием Максимовым, чей договор завершался летом 2021 года.

Новый контракт рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем сезоне «Ворскла» под руководством Максимова спаслась от вылета из УПЛ, а также добралась до финала Кубка Украины, где уступила «Динамо».

В текущем сезоне УПЛ команда набрала 10 очков в 4-х турах.

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Источник — ФК Ворскла

(9 голосов)

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Комментарии
    bolelschik
      bolelschik, 01.10.2020 19:29
    0
    Логично, но Максимо, наверное не захотел больший срок
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 01.10.2020 19:19
    +2
    Гарна новина.
    А я не знав, що у нього був контракт на півроку.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 19:10
    +5
    Максимов заслужил, правда нельзя расслабляться. Воспитывать молодежь, завоевывать 3-е место надо (путевку в Лигу Европы). Успехов Максимову.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.10.2020 19:10
    +5
    Максимов заслужил, правда нельзя расслабляться. Воспитывать молодежь, завоевывать 3-е место надо (путевку в Лигу Европы). Успехов Максимову.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 01.10.2020 19:19
    +2
    Гарна новина.
    А я не знав, що у нього був контракт на півроку.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 01.10.2020 19:29
    0
    Логично, но Максимо, наверное не захотел больший срок
    Ссылка
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