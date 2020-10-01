ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов продлил контракт с Ворсклой

«Ворскла» официально объявила о продлении контракта с наставником Юрием Максимовым, чей договор завершался летом 2021 года.

Новый контракт рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем сезоне «Ворскла» под руководством Максимова спаслась от вылета из УПЛ, а также добралась до финала Кубка Украины, где уступила «Динамо».

В текущем сезоне УПЛ команда набрала 10 очков в 4-х турах.