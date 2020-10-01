ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко и Шапаренко продлили контракты с Динамо

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о новых контрактах защитника Виталия Миколенко и полузащитника Николая Шапаренко.
Договор Миколенко рассчитан на 5 лет. Соглашение Шапаренко теперь истекает в середине 2025 года.
21-летний Миколенко является основным левым защитником киевлян, а также постоянным объектом трансферных слухов и интереса со стороны итальянских клубов.
21-летний Шапаренко с приходом в «Динамо» тренера Мирчи Луческу стал игроком основного состава.
Миколенко является воспитанником академии клуба, в системе которой находился с 2012 года. За первую команду «бело-синих» выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.
Шапаренко - воспитанник футбольной академии мариупольского «Ильичевца», дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в «Динамо» в 2015 году, а за первую команду «бело-синих» выступает с 2017 года. Провел 80 официальных матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.
Источник — ФК Динамо Киев
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Слушая а ты в Киеве был на марше ЛГБТ 🏳️🌈 правильно ?
Не , ну в ж о я поверю конечно ....
Киевлянином ты не стал конечно от этого , но хоть город посмотрел , в моментах когда не смотрел в чью то ширинку
Слушая а ты в Киеве был на марше ЛГБТ 🏳️🌈 правильно ?
Не , ну в ж о я поверю конечно ....
Киевлянином ты не стал конечно от этого , но хоть город посмотрел , в моментах когда не смотрел в чью то ширинку
Что ты с ним заладил?
Динамо проигрывало по 3:0 шахте и стало чемпионом.
Я действительно вам желаю построить стадион, выбрать место где будут много ходить допустим тот же Марик.
Просто я реалист вряд ли вернётесь в Донецк
Что ты с ним заладил?
Динамо проигрывало по 3:0 шахте и стало чемпионом.
Я действительно вам желаю построить стадион, выбрать место где будут много ходить допустим тот же Марик.
Просто я реалист вряд ли вернётесь в Донецк
Приоритет у Динамо.
Приедь на стадион увидишь фото фасада.
И надпись "Київ наше місто".
Мне ваш клуб жаль ведь я с Донбасса.
Но ведите себя нормально, и будут вам везде рады
Хорошо хоть не в джинсах а на поле
Молодцы, это прежде уважение к клубу
Слушая а ты в Киеве был на марше ЛГБТ 🏳️🌈 правильно ?
Не , ну в ж о я поверю конечно ....
Киевлянином ты не стал конечно от этого , но хоть город посмотрел , в моментах когда не смотрел в чью то ширинку
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