ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко и Шапаренко продлили контракты с Динамо

Защитник и хавбек продлили соглашения

  • 01.10.2020 15:23
  • 4041 просмотр
  • 27 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко и Шапаренко продлили контракты с Динамо
© fcdynamo.kiev.ua. Виталий Миколенко

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о новых контрактах защитника Виталия Миколенко и полузащитника Николая Шапаренко.

Договор Миколенко рассчитан на 5 лет. Соглашение Шапаренко теперь истекает в середине 2025 года.

21-летний Миколенко является основным левым защитником киевлян, а также постоянным объектом трансферных слухов и интереса со стороны итальянских клубов.

21-летний Шапаренко с приходом в «Динамо» тренера Мирчи Луческу стал игроком основного состава.

Миколенко является воспитанником академии клуба, в системе которой находился с 2012 года. За первую команду «бело-синих» выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

Шапаренко - воспитанник футбольной академии мариупольского «Ильичевца», дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в «Динамо» в 2015 году, а за первую команду «бело-синих» выступает с 2017 года. Провел 80 официальных матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:35
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:06
    Чеши прыгать кастрюляголовый.
    Олег пошли и мы по куям прыгать а? У меня очело чешиться.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 16:35
    0
    Maks7777, 01.10.2020 16:16
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Повезёт кротам , Руха-то - нету !!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:34
    0
    Я самый завербованный голубок днр - когда я меня завербовали у меня очень округлилось мировозрение
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 16:29
    0
    Ну, очікувано. Ні Миколенко, ні Супряга не вырваться із Динамо. Бо об'єктивно в Європі вони нікому не цікаві.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:28
    -1
    Maks7777, 01.10.2020 16:26
    Это ваши с шмоней лгбетшн...ые игры голубки,,вербуй кого небудь другого
    Я же говорил, гейфанни опять за своё, опять подкаты включил, осторожнее с ним.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:26
    -3
    jekаfunny, 01.10.2020 16:24
    Хотя конечно вопрос риторический .
    Слушая а ты в Киеве был на марше ЛГБТ 🏳️‍🌈 правильно ?
    Не , ну в ж о я поверю конечно ....
    Киевлянином ты не стал конечно от этого , но хоть город посмотрел , в моментах когда не смотрел в чью то ширинку
    Это ваши с шмоней лгбетшн...ые игры голубки,,вербуй кого небудь другого
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:24
    0
    Maks7777, 01.10.2020 16:16
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Хотя конечно вопрос риторический .
    Слушая а ты в Киеве был на марше ЛГБТ 🏳️‍🌈 правильно ?
    Не , ну в ж о я поверю конечно ....
    Киевлянином ты не стал конечно от этого , но хоть город посмотрел , в моментах когда не смотрел в чью то ширинку
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 16:24
    +1
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:06
    Чеши прыгать кастрюляголовый.
    Только микроволновка , кастрюля - это у тебя в дурке.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:22
    +1
    Maks7777, 01.10.2020 16:16
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Та долпоеп?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:16
    -2
    jekаfunny, 01.10.2020 16:08
    Интересно есть хоть одна ветка о Динамо , которую проигнорировали любовники Тимофеюк и МакС 77777?
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:09
    +5
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:00
    Очень обидно за Миколку, самый толковый из днонамы, в этом позорном болоте ничего хорошего не будет.
    Ну соснул же, признайся
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:08
    +6
    Интересно есть хоть одна ветка о Динамо , которую проигнорировали любовники Тимофеюк и МакС 77777?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:06
    -8
    stopor2016, 01.10.2020 16:04
    А шо , соснул ?
    Чеши прыгать кастрюляголовый.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 16:04
    +6
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:00
    Очень обидно за Миколку, самый толковый из днонамы, в этом позорном болоте ничего хорошего не будет.
    А шо , соснул ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:00
    -11
    Очень обидно за Миколку, самый толковый из днонамы, в этом позорном болоте ничего хорошего не будет.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 01.10.2020 15:56
    -10
    Ещё на 5 лет в рабство
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.10.2020 15:56
    +6
    А при Михе Миколенко продали бы, а Шапаренко отправили бы в аренду в Пердив. А так будут полноценными игроками ЛЧ, и будут борьбу с Шахтой за чемпионство вести.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 15:55
    -11
    bullyUA, 01.10.2020 15:53
    Через год на стадион пустят болел и Шахтар сдрыснет из Киева как ошпаренный.
    Закрой хавало упоротый попрыгунн
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 15:55
    -5
    Trasher311987, 01.10.2020 15:52
    Ну проиграли колосу)))).
    Что ты с ним заладил?
    Динамо проигрывало по 3:0 шахте и стало чемпионом.
    Я действительно вам желаю построить стадион, выбрать место где будут много ходить допустим тот же Марик.
    Просто я реалист вряд ли вернётесь в Донецк
    Ну надо быть не много и оптимистом вернёмся!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:53
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 15:38
    Лучше бы с нск олимпийским продлили ,а то через годок Шахтер полностью его заберет
    Через год на стадион пустят болел и Шахтар сдрыснет из Киева как ошпаренный.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 15:52
    +7
    Maks7777, 01.10.2020 15:48
    Молодец что с Донбасса!Фасад молодцы что бы не пришлось перед матчами шахтера его срывать!!Хорошо что не обклеели ещё фооотоочетом с матча колос2-0 динамо!!
    Ну проиграли колосу)))).
    Что ты с ним заладил?
    Динамо проигрывало по 3:0 шахте и стало чемпионом.
    Я действительно вам желаю построить стадион, выбрать место где будут много ходить допустим тот же Марик.
    Просто я реалист вряд ли вернётесь в Донецк
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:08
    +6
    Интересно есть хоть одна ветка о Динамо , которую проигнорировали любовники Тимофеюк и МакС 77777?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 16:04
    +6
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:00
    Очень обидно за Миколку, самый толковый из днонамы, в этом позорном болоте ничего хорошего не будет.
    А шо , соснул ?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.10.2020 15:56
    +6
    А при Михе Миколенко продали бы, а Шапаренко отправили бы в аренду в Пердив. А так будут полноценными игроками ЛЧ, и будут борьбу с Шахтой за чемпионство вести.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:09
    +5
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:00
    Очень обидно за Миколку, самый толковый из днонамы, в этом позорном болоте ничего хорошего не будет.
    Ну соснул же, признайся
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.10.2020 15:28
    +5
    Нормас. Хоите Мыколу, давайте 30 лямов.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:53
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 15:38
    Лучше бы с нск олимпийским продлили ,а то через годок Шахтер полностью его заберет
    Через год на стадион пустят болел и Шахтар сдрыснет из Киева как ошпаренный.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 15:43
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 15:38
    Лучше бы с нск олимпийским продлили ,а то через годок Шахтер полностью его заберет
    Как?))), Если вам нельзя играть на нем, если у Динамо будет домашняя игра.
    Приоритет у Динамо.
    Приедь на стадион увидишь фото фасада.
    И надпись "Київ наше місто".
    Мне ваш клуб жаль ведь я с Донбасса.
    Но ведите себя нормально, и будут вам везде рады
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 15:29
    +4
    Александр Шевченко, 01.10.2020 15:28
    Нормас. Хоите Мыколу, давайте 30 лямов.
    и без всяких аренд на 10 лет , как некоторые любят
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 16:24
    +1
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:06
    Чеши прыгать кастрюляголовый.
    Только микроволновка , кастрюля - это у тебя в дурке.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:22
    +1
    Maks7777, 01.10.2020 16:16
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Та долпоеп?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 15:44
    +1
    Веталь как всегда.
    Хорошо хоть не в джинсах а на поле
    Молодцы, это прежде уважение к клубу
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:35
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 16:06
    Чеши прыгать кастрюляголовый.
    Олег пошли и мы по куям прыгать а? У меня очело чешиться.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 16:35
    0
    Maks7777, 01.10.2020 16:16
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Повезёт кротам , Руха-то - нету !!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 16:34
    0
    Я самый завербованный голубок днр - когда я меня завербовали у меня очень округлилось мировозрение
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 16:29
    0
    Ну, очікувано. Ні Миколенко, ні Супряга не вырваться із Динамо. Бо об'єктивно в Європі вони нікому не цікаві.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 16:24
    0
    Maks7777, 01.10.2020 16:16
    прыгаете на жеребьевкуу с шмоней голубки ?Оно вам не поможет прыгуны жопы разорваные ваши по полной разорвут!!жаль что не слились Аз ваша любимая жеребьевка завтра
    Хотя конечно вопрос риторический .
    Слушая а ты в Киеве был на марше ЛГБТ 🏳️‍🌈 правильно ?
    Не , ну в ж о я поверю конечно ....
    Киевлянином ты не стал конечно от этого , но хоть город посмотрел , в моментах когда не смотрел в чью то ширинку
    Ссылка
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