ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко и Шапаренко продлили контракты с Динамо

«Динамо» Киев на официальном сайте объявило о новых контрактах защитника Виталия Миколенко и полузащитника Николая Шапаренко.

Договор Миколенко рассчитан на 5 лет. Соглашение Шапаренко теперь истекает в середине 2025 года.

21-летний Миколенко является основным левым защитником киевлян, а также постоянным объектом трансферных слухов и интереса со стороны итальянских клубов.

21-летний Шапаренко с приходом в «Динамо» тренера Мирчи Луческу стал игроком основного состава.

Миколенко является воспитанником академии клуба, в системе которой находился с 2012 года. За первую команду «бело-синих» выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

Шапаренко - воспитанник футбольной академии мариупольского «Ильичевца», дебютировал во взрослом футболе именно в этой команде. Перешел в «Динамо» в 2015 году, а за первую команду «бело-синих» выступает с 2017 года. Провел 80 официальных матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.