Личный интерес Луческу. Динамо подпишет румынского опорника из клуба АПЛ

Тудор Белуце будет играть в столичном клубе на правах аренды

  • 01.10.2020 12:45
  • 3973 просмотра
  • 3 комментария
Личный интерес Луческу. Динамо подпишет румынского опорника из клуба АПЛ
© transfermarkt. Тудор Белуце

Румынский полузащитник Тудор Белуце, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги «Брайтон», станет игроком киевского «Динамо».

Сообщается, что 21-летний опорник будет выступать в Киеве на правах аренды. В услугах игрока заинтересован лично Мирча Луческу, а переговоры вел его агент Аркадий Запорожану.

Белуце, рост которого составляет 191 см, подписал контракт с «Брайтоном» в конце 2019 года, но остался в «Виторуле», за который играл до этого, до конца сезона. 

За «Брайтон» румын в прошлом сезоне провел один матч в Кубке Английской лиги. В начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл четыре поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги».

Также отметим, что Белуце может сыграть и на позиции центрального защитника.

Источник: Динамо и Тенерифе договорились о переходе Соля

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Источник — Главком

(5 голосов)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 01.10.2020 13:12
    0
    Такую нарезку с пасами можно и с Бущаном сделать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 13:04
    0
    Пас есть, а вот есть ли опорник, пока не понятно.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.10.2020 12:56
    0
    Да, центрбек с хорошим первым пасом...
    Именно то чего не хватает ДК.
    Такие всегда были в командах Луча.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 01.10.2020 13:12
    0
    Такую нарезку с пасами можно и с Бущаном сделать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 13:04
    0
    Пас есть, а вот есть ли опорник, пока не понятно.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 01.10.2020 12:56
    0
    Да, центрбек с хорошим первым пасом...
    Именно то чего не хватает ДК.
    Такие всегда были в командах Луча.
    Ссылка
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