Личный интерес Луческу. Динамо подпишет румынского опорника из клуба АПЛ

Румынский полузащитник Тудор Белуце, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги «Брайтон», станет игроком киевского «Динамо».

Сообщается, что 21-летний опорник будет выступать в Киеве на правах аренды. В услугах игрока заинтересован лично Мирча Луческу, а переговоры вел его агент Аркадий Запорожану.

Белуце, рост которого составляет 191 см, подписал контракт с «Брайтоном» в конце 2019 года, но остался в «Виторуле», за который играл до этого, до конца сезона.

За «Брайтон» румын в прошлом сезоне провел один матч в Кубке Английской лиги. В начале нового чемпионата на правах аренды Тудор сыграл четыре поединка в нидерландской Эредивизии в составе «Гааги».

Также отметим, что Белуце может сыграть и на позиции центрального защитника.

Источник: Динамо и Тенерифе договорились о переходе Соля