Источник: Динамо и Тенерифе договорились о переходе Соля

Вскоре о трансфере будет объявлено официально

  • 01.10.2020 12:29
  • 3287 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Динамо и Тенерифе договорились о переходе Соля
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Форвард «Динамо» Фран Соль станет игроком испанского «Тенерифе». В скором времени киевский клуб официально объявит о трансфере. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
 
Ранее стало известно, что киевский клуб готов отпустить Соля в «Тенерифе» только в аренду с обязательным выкупом
 
Контракт испанца с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость испанского форварда оценивается в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Фран провел 3 матча, забил 1 гол.

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Источник — Telegram

(14 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 12:35
    -6
    Бревно оно и в Африке бревно. Ой, на Кипре.
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    u6464u
    online
      u6464u, 01.10.2020 12:32
    +1
    за такую зарплату заберите кто может, какая ещё трансферная стоимость может кто обьяснить?
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 01.10.2020 12:32
    +1
    за такую зарплату заберите кто может, какая ещё трансферная стоимость может кто обьяснить?
    Ссылка
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