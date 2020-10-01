Источник: Динамо и Тенерифе договорились о переходе Соля

Форвард «Динамо» Фран Соль станет игроком испанского «Тенерифе». В скором времени киевский клуб официально объявит о трансфере. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



Ранее стало известно, что киевский клуб готов отпустить Соля в «Тенерифе» только в аренду с обязательным выкупом.



Контракт испанца с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость испанского форварда оценивается в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Фран провел 3 матча, забил 1 гол.