Шевченко вызвал Забарного в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду 18-летнего центрального защитника киевского «Динамо» Илью Забарного.

Забарный сможет принять участие в товарищеском матче против Франции (7-е октября), а также в поединках Лиги наций против Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября).

В текущем сезоне Забарный провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах. Всего футболист сыграл 504 минуты.