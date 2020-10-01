Шевченко вызвал Забарного в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду 18-летнего центрального защитника киевского «Динамо» Илью Забарного.
Забарный сможет принять участие в товарищеском матче против Франции (7-е октября), а также в поединках Лиги наций против Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября).
В текущем сезоне Забарный провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах. Всего футболист сыграл 504 минуты.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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