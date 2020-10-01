Шевченко вызвал Забарного в сборную Украины

18-летний защитник «Динамо» сможет принять участие в ближайших поединках национальной команды

  • 01.10.2020 18:20
  • 2921 просмотр
  • 13 комментариев
Шевченко вызвал Забарного в сборную Украины
© УАФ. Илья Забарный (справа)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду 18-летнего центрального защитника киевского «Динамо» Илью Забарного.

Забарный сможет принять участие в товарищеском матче против Франции (7-е октября), а также в поединках Лиги наций против Германии (10-е октября) и Испании (13-е октября).

В текущем сезоне Забарный провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах. Всего футболист сыграл 504 минуты.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(18 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.10.2020 19:34
    0
    Александр Жаирс, 01.10.2020 19:27
    Забарный был основным игроком Динамо в играх за выход в группу ЛЧ,показал в этих играх уверенную, надёжную игру с крепкими соперниками. Кто из защитников других команд имеет такой опыт? В сборной должны играть лучшие,стабильно показывающие высокий уровень и как бы это не банально звучало, но сильнейшие игроки играют в сильнейших командах.
    А крепкий соперник это АЗ, скатавший в Эрэдивизии 2 ничьи с аутсайдерами, или Гент, который в чемпе Бельгии сейчас жестко сношают все, кому не лень?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 19:32
    0
    ZloyDeda, 01.10.2020 18:54
    Такое впечатление что Шева специально это делает, чтобы Динамо навредить! Играть парень не будет, а вот из клуба дернуть парня нужно, чтобы сорвать подготовку, капец пля...
    Да
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    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 01.10.2020 19:30
    +1
    Александр Жаирс, 01.10.2020 19:27
    Забарный был основным игроком Динамо в играх за выход в группу ЛЧ,показал в этих играх уверенную, надёжную игру с крепкими соперниками. Кто из защитников других команд имеет такой опыт? В сборной должны играть лучшие,стабильно показывающие высокий уровень и как бы это не банально звучало, но сильнейшие игроки играют в сильнейших командах.
    да-да-да, особенно Коваленко, Болбат и Коноплянка, они ж так сильно играют в клубе
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 01.10.2020 19:27
    -2
    Alehandro, 01.10.2020 18:28
    Може Шеве уже наконец-то сказать, что кроме легионеров и игроков Шахты и Динамо у нас ещё есть игроки?)
    Забарный был основным игроком Динамо в играх за выход в группу ЛЧ,показал в этих играх уверенную, надёжную игру с крепкими соперниками. Кто из защитников других команд имеет такой опыт? В сборной должны играть лучшие,стабильно показывающие высокий уровень и как бы это не банально звучало, но сильнейшие игроки играют в сильнейших командах.
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 01.10.2020 19:23
    -2
    Вернидуба вообще не замечают? Или мы не смотрим команды кроме ДК и ШД в чемпионате? Может это намек, что все игроки должны туда переходить и хоть на лавке сидеть как треть сборной??? Что за бред???
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    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.10.2020 19:13
    +3
    Брєд
    Ссылка
    Saar
      Saar, 01.10.2020 18:56
    0
    Забарни разом з Сиротою в ДК порадували. Такі молоді! Наша надія в ДК і в збірній.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 01.10.2020 18:56
    +3
    Забарни разом з Сиротою в ДК порадували. Такі молоді! Наша надія в ДК і в збірній.
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 01.10.2020 18:54
    +5
    Такое впечатление что Шева специально это делает, чтобы Динамо навредить! Играть парень не будет, а вот из клуба дернуть парня нужно, чтобы сорвать подготовку, капец пля...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 18:43
    -4
    Странное решение, почему не Бондаря, у него ДНК другое))))
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.10.2020 18:41
    +5
    Бля, ну зачем Забарного отвлекать сейчас?
    Пусть в клубе больше тренируется...
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 01.10.2020 18:39
    +2
    Да в любом случае посадит на банку, как и все дк кроме миколенка
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.10.2020 18:28
    +9
    Може Шеве уже наконец-то сказать, что кроме легионеров и игроков Шахты и Динамо у нас ещё есть игроки?)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.10.2020 18:28
    +9
    Може Шеве уже наконец-то сказать, что кроме легионеров и игроков Шахты и Динамо у нас ещё есть игроки?)
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 01.10.2020 18:54
    +5
    Такое впечатление что Шева специально это делает, чтобы Динамо навредить! Играть парень не будет, а вот из клуба дернуть парня нужно, чтобы сорвать подготовку, капец пля...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.10.2020 18:41
    +5
    Бля, ну зачем Забарного отвлекать сейчас?
    Пусть в клубе больше тренируется...
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.10.2020 19:13
    +3
    Брєд
    Ссылка
    Saar
      Saar, 01.10.2020 18:56
    +3
    Забарни разом з Сиротою в ДК порадували. Такі молоді! Наша надія в ДК і в збірній.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 01.10.2020 18:39
    +2
    Да в любом случае посадит на банку, как и все дк кроме миколенка
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
      Konstantin Osipenko, 01.10.2020 19:30
    +1
    Александр Жаирс, 01.10.2020 19:27
    Забарный был основным игроком Динамо в играх за выход в группу ЛЧ,показал в этих играх уверенную, надёжную игру с крепкими соперниками. Кто из защитников других команд имеет такой опыт? В сборной должны играть лучшие,стабильно показывающие высокий уровень и как бы это не банально звучало, но сильнейшие игроки играют в сильнейших командах.
    да-да-да, особенно Коваленко, Болбат и Коноплянка, они ж так сильно играют в клубе
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 01.10.2020 19:34
    0
    Александр Жаирс, 01.10.2020 19:27
    Забарный был основным игроком Динамо в играх за выход в группу ЛЧ,показал в этих играх уверенную, надёжную игру с крепкими соперниками. Кто из защитников других команд имеет такой опыт? В сборной должны играть лучшие,стабильно показывающие высокий уровень и как бы это не банально звучало, но сильнейшие игроки играют в сильнейших командах.
    А крепкий соперник это АЗ, скатавший в Эрэдивизии 2 ничьи с аутсайдерами, или Гент, который в чемпе Бельгии сейчас жестко сношают все, кому не лень?)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 19:32
    0
    ZloyDeda, 01.10.2020 18:54
    Такое впечатление что Шева специально это делает, чтобы Динамо навредить! Играть парень не будет, а вот из клуба дернуть парня нужно, чтобы сорвать подготовку, капец пля...
    Да
    Ссылка
    Saar
      Saar, 01.10.2020 18:56
    0
    Забарни разом з Сиротою в ДК порадували. Такі молоді! Наша надія в ДК і в збірній.
    Ссылка
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