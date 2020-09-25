Вылет Десны и Колоса из Лиги Европы, Бавария выиграла Суперкубок УЕФА

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24-е сентября.

1. Горький первый опыт. Десна в меньшинстве уступила Вольфсбургу. Коллектив Александра Рябоконя скоропостижно завершил свой дебютный евросезон.

2. Дождь не на удачу. Колос в дополнительное время проиграл Риеке. Команда Руслана Костышина выбыла из Лиги Европы.

3. Бавария в овертайме победила Севилью и завоевала Суперкубок УЕФА. Победный гол забил вышедший на замену Хави Мартинес.

4. Таблица коэффициентов. Черный четверг: Украину обогнала Шотландия. При таком раскладе Украина будет представлена в ЛЧ только одной командой.

5. Болонья подняла предложение по Супряге уже до 12 миллионов. «Динамо» по-прежнему требует 15 миллионов.

6. Свитолина и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос. Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису.

7. Рукавица решает. Бывший украинец похоронил надежды российского Ростова. У России уже второй клуб выбывает из Лиги Европы, первым было «Динамо» М.

8. Джошуа готов отдать пояс Усику, чтобы драться с Фьюри. Эдди Хирн рассказал о сложных раскладах в супертяжелом дивизионе.

9. Полузащитник киевского Динамо ушел в аренду в российский клуб. Ахмед Алибеков продолжит карьеру в «Уфе».

10. Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге. Лучшая украинская теннисистка обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии.