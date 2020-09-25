Бавария в овертайме победила Севилью и завоевала Суперкубок УЕФА

Фаворитом этого матча считалась «Бавария», которая достаточно уверенно месяц назад выиграла Лигу чемпионов. Но и от «Севильи» можно было ожидать хорошей игры, что испанская команда не раз демонстрировала в подобных решающих поединках.

Соперники начали встречу осторожно и не спешили форсировать события на поле. А первая опасная ситуация у ворот «Баварии» на 11-й минуте привела к пенальти. Это Алаба в своей штрафной площади нарушил правила против Ракитича и арбитр матча англичанин Энтони Тэйлор указал на одинадцатиметровую отметку. После консультации с арбитрами VAR судья своего мнения не изменил. Окампос пробил уверено и «Севилья» несколько неожиданно повела в счете.

Мюнхенские футболисты даже после пропущенного гола не сразу бросились вперед, а постепенно стали нагнетать напряжение у ворот испанцев. Первый острый момент у них возник на 22-й минуте, когда Мюллер не сумел замкнуть передачу справа и с линии вратарской площадки пробил мимо цели. Через четыре минуты Павар с хорошей позиции пробил рядом со штангой. А на 34-й минуте после трехходовки, в которой участвовали Мюллер, Левандовски и Горецка, последний точным ударом восстановил в матче равновесие.

Второй тайм начался с того, что де Йонг выбежал к воротам «Баварии», однако не сумел переиграть Нойера. Испанцы тут же выполнили три уголовых подряд, но так ничего и не добились. А затем были два незасчитанные мячи в ворота «Севильи». В первом случае на 51-й минуте небольшой офсайд был зафиксирован у Левандовски. А затем на 63-й минуте, когда забивал Сане, арбитр увидел нарушение правил в атаке у того же Левандовски.

В конце второго тайма супершанс принести победу испанцам не использовал Эн-Несири, который выбежал один на один с Нойером, но вратарь мяч отбил на угловой.

Пришлось командам играть еще два дополнительных тайма и на 93-й минуте снова Эн-Несири не использовал отличный момент - мяч после его удара попал в Нойера и затем в штангу. А развязка в матче наступила на 114-й минуте, когда после розыгрыша углового вышедший на замену Хави Мартинес принес победу «Баварии».

Суперкубок УЕФА

Бавария - Севилья - 2:1

Горецка (34), Хави Мартинес (114) - Окампос (13, пен.)

Алаба (12), Лукас Эрнандес (90) - Жордан (45+1) Кунде (56), Фернандо (70), Эскудеро (119)

Бавария: Нойер, Павар, Лукас Эрнандес (Дэвис, 99), Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Горецка (Хави Мартинес, 99), Киммих, Сане (Толиссо, 70), Гнабри, Мюллер, Левандовски

Севилья: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Фернандо, Жордан (Васкес, 94), Окампос, де Йонг, (Эн-Несири, 56), Сусо (Гудель, 73)

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Пушкаш Арена», Будапешт

БАВАРИЯ - СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА