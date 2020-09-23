В четверг, 24-го сентября, состоится поединок за Суперкубок УЕФА, в котором мюнхенская «Бавария» в ранге победителя Лиги чемпионов сразится с испанской «Севильей», выигравшей Лигу Европы.

Минувший сезон очень растянулся из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Лигу чемпионов и Лигу Европы доигрывали в августе, а до Суперкубка УЕФА руки дошли только в конце сентября.

Итак, «Бавария», легко и непринужденно выигравшая Лигу чемпионов. Мюнхенцы уверенно заняли первое место в группе B, куда также входили «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда». Немецкая команда набрала 18 очков из 18 возможных при разнице забитых и пропущенных мячей 24-5. В первом матче 1/8 финала, который состоялся 25-го февраля, «Бавария» на выезде разбила «Челси» со счетом 3:0. Ответного поединка из-за пандемии и карантина пришлось ждать более пяти месяцев. Но на результат это не повлияло почти никак — 8-го августа «Бавария» разгромила «Челси» со счетом 4:1 и вышла в следующий раунд плей-офф.

Дальше бенефис «Баварии» продолжился. В 1/4 финала немцы растоптали каталонскую «Барселону» со счетом 8:2 (похоже, «блаугранас» до сих пор окончательно не оправились от шока), в полуфинале со счетом 3:0 был повержен «Лион», а в финале «Бавария» взяла верх над парижским ПСЖ со скромным счетом 1:0. Но пусть это никого не обманывает — несмотря на все преграды, «Бавария» действительно была сильнейшей команды Европы в минувшем сезоне. Трофей она добыла по праву.

Тем временем, «Севилья» зажигала в столь милой ее сердцу Лиге Европы. Испанский клуб не пробился в Лигу чемпионов, но во втором по рангу европейском клубном турнире чувствовал себя весьма вольготно. Стартовав прямиком с группового этапа, «Севилья» легко заняла первое место в группе A, набрав 15 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-3. Противостояли испанцам АПОЭЛ, «Карабах» и «Дюделанж».

В 1/16 финала «Севилья» неожиданно едва не споткнулась о «Клуж» (1:1, 0:0). Только гол, забитый на выезде, позволил испанской команде выйти в следующий раунд плей-офф. Дальше началась пандемия, и матчи 1/8 финала с «Ромой», которые должны были пройти 12-го и 19-го марта, не состоялись. В итоге, 1/8 финала уложилась в один поединок — 6-го августа «Севилья» победила итальянцев со счетом 2:0. В 1/4 финала испанцы со скромным счетом 1:0 обыграли английский «Вулверхэмптон», а в полуфинале одолели еще одну известную английскую команду — «Манчестер Юнайтед» (2:1). Все могло бы сложиться иначе, реализуй «МЮ» свои моменты… В финале Лиги Европы «Севилье» противостоял обидчик донецкого «Шахтера» — миланский «Интер». И удача «Севильи» в этом турнире осталась при ней, испанцы обыграли итальянцев со счетом 3:2, завоевав трофей в шестой раз в своей истории. Примечательно, что решающий гол в пользу «Севильи» забил… форвард «Интера» Ромелу Лукаку, тащивший свою команду весь сезон, но неудачно подставивший ногу под мяч в своей штрафной.

В общем, разница между «Баварией» и «Севильей» видна невооруженным глазом. Пока немцы в блестящем стиле уничтожали лучшие команды Европы, испанцы с трудом добывали свои победы. Конечно, это не значит, что «Севилья» — слабая команда. Просто «Бавария» сейчас на голову выше едва ли не любого соперника. К слову, «Севилья» еще не провела ни одного матча в чемпионате Испании. Зато «Бавария» в первом туре Бундеслиги вдоволь покуражилась над «Шальке», сделав из гельзенкирхенцев вторую «Барселону» (8:0).

Букмекеры единодушны — «Бавария» возьмет очередной трофей. Коэффициент на победу немецкой команды составляет примерно 1,3. На победу «Севильи» дают около 8.

Зрителей же ждет очередной зрелищный матч. «Бавария» попросту не умеет играть некрасиво, «Севилья» закрываться тоже не будет. Поэтому открытый футбол с забитыми мячами болельщикам гарантирован.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер — Павар, Зуле, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

«Севилья»: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Де Йонг, Окампос.

Не сыграют: Ньянзу.

24 сентября, четверг