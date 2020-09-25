Бавария
2:1
Севилья
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Севилья – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Бавария» и «Севилья» играют за Суперкубок УЕФА

  • 25.09.2020 00:59
  • 4255 просмотров
  • 1 комментарий
Бавария – Севилья – 2:1. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/FCBayern

Сегодня в Будапеште «Бавария» в матче за Суперкубок УЕФА играет с «Севильей». Начало матча – 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Павар, Лукас Эрнандес, Зюле, Алаба, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич, Фернандо, Хордан, Окампос, Люк де Йонг, Сусо

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

ГОЛ! 0:1. Окампос, 13 мин (пенальти)

ГОЛ! 1:1. Горецка, 34 мин.

ГОЛ! 2:1. Хави Мартинес, 104 мин.

Церемония награждения.

Лучшие моменты матча Бавария - Севилья
104' ГОЛ ! Мяч забил Хави Мартинес (Бавария).
34' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:54
    0
    Кто придумал совместить Суперкубок с ЛЕ в один день?
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:54
    0
    Кто придумал совместить Суперкубок с ЛЕ в один день?
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    Ссылка
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