Сегодня в Будапеште «Бавария» в матче за Суперкубок УЕФА играет с «Севильей». Начало матча – 22:00 по Киеву.
Составы команд:
«Бавария»: Нойер, Павар, Лукас Эрнандес, Зюле, Алаба, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Левандовски
«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич, Фернандо, Хордан, Окампос, Люк де Йонг, Сусо
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
ГОЛ! 0:1. Окампос, 13 мин (пенальти)
ГОЛ! 1:1. Горецка, 34 мин.
ГОЛ! 2:1. Хави Мартинес, 104 мин.
Церемония награждения.
|104'
|ГОЛ ! Мяч забил Хави Мартинес (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Окампос (Севилья).
Источник — Sport.ua
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