Суперкубок УЕФА

Бавария - Севилья - 2:1

Горецка (34), Хави Мартинес (114) - Окампос (13, пен.)

Алаба (12), Лукас Эрнандес (90) - Жордан (45+1) Кунде (56), Фернандо (70), Эскудеро (119)

Бавария: Нойер, Павар, Лукас Эрнандес (Дэвис, 99), Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Горецка (Хави Мартинес, 99), Киммих, Сане (Толиссо, 70), Гнабри, Мюллер, Левандовски

Запас: Нюбель, Кюизанс, Зиркзее, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала

Севилья: Буну, Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Фернандо, Жордан (Васкес, 94), Окампос, де Йонг, (Эн-Несири, 56), Сусо (Гудель, 73)

Запас: Вацлик, Хави Диас, Серхи Ромес, Мунир, Оскар Родригес, Акунья, Фернандес, Хиль

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Стадион: «Пушкаш Арена», Будапешт

Бавария обладатель Суперкубка УЕФА!

МАТЧ ОКОНЧЕН

120 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени второго дополнительного тайма.

119 мин. Предупрежден за грубую игру Эскудеро.

118 мин. Бавария подолгу держит мяч, пытаясь убить время.

115 мин. Левандовски пробил над перекладиной.

114 мин. Севилья пытается идти вперед, но сил у футболистов уже мало, много ошибок, часто теряют мяч.

112 мин. Замена у Баварии. Вместо Алабы на поле вышел Боатенг.

110 мин. Бавария заработала угловой.

107 мин. Мюллер пробил неточно по воротам.

106 мин. Момент! Эскудеро завершал быструю атаку команды, но пробил мимо ворот.

ВТОРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

105+1 мин. Момент! Зюле бил с близкого расстояния, но защитник севильцев Диего Карлос отбил мяч в поле.

105 мин. Арбитр компнесировал 1 минуту ко времени второго дополнительного тайма.

104 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Хави Мартинес - 2:1! После розыгрыша углового Алаба пробил по воротам, Буну отбил мяч перед собой и Хави Мартинес головой направил круглого в сетку ворот.

102 мин. Толиссо пробил в ближний угол, но Буну легко справился с этим ударом.

99 мин. Две замены у Баварии. Вместо Лукаса Эрнандеса и Горецка на поле вышли Дэвис и Хави Мартинес.

97 мин. Игра немного успокоилась, без моментов.

94 мин. Замена у Севильи. Вместо Жордана на поле вышел Васкес.

93 мин. Момент! Эн-Несири снова выбежал к воротам немецкой команды и пробил из-под защитника - от ноги Нойера мяч попал в штангу и отскочил в поле.

91 мин. Жордан ворвался в штрафную площадь Баварии, однако от Зюле мяч вылетел на угловой.

ПЕРВЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

Ждем дополнительное время

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

90+3 мин. Обе команды стремятся вырвать победу в основное время, но пока безрезультатно.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты к основному времени второго тайма.

90 мин. Предупрежден Лукас Эрнандес

89 мин. Еще одна контратака Севильи. Эн-Несири издали ударил во воротам Баварии, хотел перебросить мяч через Нойера, но вратарь забрал мяч в руки.

87 мин. Момент! Эн-Несири выбежал один на один с Нойером, однако немецкий вратарь отбил мяч на угловой.

86 мин. Угловой у ворот Севильи - Буну кулаком отбил мяч в поле

85 мин. Видно, что обе команды устали, у кого останется больше сил.

82 мин. Бавария больше атакует в последние минуты второго тайма, но и Севилья старается убегать в контратаки.

79 мин. Мюллер бил в ближний угол - Буну на месте.

77 мин. Лукас Эрнандес пробил по воротам, но неточно.

76 мин. Гнабри заработал угловой у ворот Севильи.

74 мин. Севильцы неудачно разыграли штрафной удар.

73 мин. Замена у Севильи. Вместо Сусо на поле вышел Гудель.

70 мин. Замена у Баварии. Вместо Сане на поле вышел Толиссо.

70 мин. Предупрежден за грубую игру Фернандо.

66 мин. Алаба со штрафного пробил над перекладиной.

65 мин. Еще один опасный штрафной может быть у ворот Севильи. Правила нарушили против Мюллера.

63 мин. Второй раз во втором тайме Бавария забивает гол, теперь уже Сане, однако арбитр Тэйлор и на этот раз мяч не засчитывает, определяя нарушение правил со стороны Левандовски.

61 мин. Киммих разыграл мяч с Гнабри, тот пробил, но мяч задел ногу защитника и вылетел на угловой.

60 мин. Немцы зароаботали опасный штрафной у ворот соперников.

58 мин. Могла получиться хорошая атака у Севильи, но Сусо потерял мяч.

56 мин. Двойная замена у Севильи. Всесто де Йонга и Ракитича на поле вышли Эн-Несири и Оливер Торрес.

56 мин. Предупреждени за грубую игру Кунде.

54 мин. Команды провели по одной острой атаке, однако завершить их ударом по воротам не удалось.

51 мин. Бавария провела атаку, которая завершилась взятием ворот. С передачи Мюллера мяч забил Левандовски. Сперва арбитр Тэйлор показал на центр поля, но затем с помощью VAR принял решение отменить гол.

50 мин. Испанцы лучше начали вторую половину встречи, Баварии приходится обороняться.

48 мин. Севилья выполнила три угловых у ворот соперников, но немецкие футболисты трижды отбились.

46 мин. Момент! Быстрая атака Севилья завершилась ударом де Йонга в борьбе с защитниками. Нойер отбил мяч на угловой.

46 мин. Замен в составах команд нет.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. Предупрежден Жордан

45 мин. Арбитр компенсировал 2 минуты к основному времени первого тайма.

45 мин. Навас справа делал опасный простел в штрафную площадь, но партнеры мяч не сумели как следует принять.

43 мин. Теперь Павар грубо сыграл против Окампоса и снова арбитр не достает из кармана желтую карточку.

41 мин. Испанцам удалось на некоторое время отодвинуть игру от своих ворот.

38 мин. Бавария снова идет вперед большими силами, Севилья обороняется.

35 мин. Де Йонг забил мяч в ответной атаке, но боковой судья поднял флажок и мяч не засчитан.

34 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Горецка - 1:1! Быстрая атака Баварии закончилась тем, что Мюллер выполнил передачу на Левандовски, котрый скинул мяч под удар Горецка и тот примерно с одиннадцатиметровой отметки поразил цель.

32 мин. Гнабри в центре поля грубо сыграл против Окампоса, но арбитр Тэйлор пока обходится без предупреждений.

30 мин. Опасно! Левандовски прорвался по правому флангу и с близкого расстояния пробил по воротам - голкипер Севильи на месте.

26 мин. Момент! Наконец Баварии удалось провести хорошую атаку. Мюллер отдал передачу на Павара и тот, уже находясь в штрафной площади соперников, пробил мимо ворот.

24 мин. Большое преимущество во владении мячом у Баварии, однако кроме момента Мюллера, немцам ничего создать не удается.

22 мин. Момент! После прострела справа Мюллер с линии вратарской площади пробил мимо ворот и схватился за голову.

20 мин. Ракитич нарушил правила близи своей штрафной площади против Левандовски. Киммих навесил мяч на Зюле, но соперники выбили круглого на угловой.

16 мин. Бавария пока не спешит отыгрываться и подолгу разыгрывает мяч.

13 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! Гол забил Окампос - 0:1! Испанский игрок технично выполнил одиннадцатиметровый удар и переиграл Нойера.

12 мин. VAR просматривает эпизод, но не меняет решения арбитра.

12 мин. Предупрежден Алаба

11 мин. Атака Севильи завершилась тем, что в штрафной площади Баварии защитники сбили Ракитича. ПЕНАЛЬТИ!

9 мин. Пока игра идет в невысоком темпе и без опасных моментов.

6 мин. Испанцы заработали штрафной удар у ворот соперников, однако разыграли его неудачно.

4 мин. Немецкий клуб сразу пытается завладеть мячом и игровым преимуществом

2 мин. Бавария провела две атаки, но они ничем опасным для Севильи не завершились.

Бавария играет в красной форме, Севилья - в белой.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В четверг 24 сентября в Будапеште состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов сезона 2019-2020 годов мюнхенская «Бавария» и обладатель Кубка УЕФА испанская «Севилья».

Немецкий клуб за всю историю розыгрыша этого трофея четыре раза участвовал в решающем поединке и только один раз добился победы. Было это в 2013 году, когда «Бавария» по пенальти обыграла английский «Челси» (основное и дополнительное время завершились вничью 2:2). Также одна победа, но в пяти финалах у испанского клуба. Успеха севильцы добились, выиграв со счетом 3:0 у своих соотечественников из «Барселоны» в 2006 году. А вот в период с 2014 по 2016 года трижды испанцы проигрывали в матчах за Суперкубок победителям Лиги чемпионов, соответственно «Реалу» 0:2, «Барселоне» в дополнительное время 4:5 и снова «Реалу», причем опять в овертайме 2:3.

Матч Бавария - Севилья пройдет в столице Венгрии на стадионе «Ференца Пушкаша». Начало игры в 22.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

ПРОГНОЗ И АНОНС МАТЧА БАВАРИЯ - СЕВИЛЬЯ