Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Лучшая украинская теннисистка обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии

  • 24.09.2020 15:45
  • 5457 просмотров
  • 6 комментариев
Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире международной серии в Страсбурге.
 
В матче 1/4 финала украинка переиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№54 WTA).
 
Страсбург. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:4, 6:3

Вторая встреча на соревнованиях в Страсбурге снова вышла не самой простой, но победа была добыта легче, чем в предыдущем раунде. 
 
В первом сете все началось с брейка швейцарки, которая довольно долго лидировала в счете, показывая неплохой уровень игры. Элине удалось отыграться только в шестом гейме, после чего ее преимущество до конца партии не вызывало сомнений. Свитолина добавила в самый нужный момент, как она это умеет.


 
Во втором сете было ожидаемо больше брейков, девушки с переменным успехом сражались до счета 3:3. Но дальше случилась развязка, во время которой украинка вырвала два затяжных гейма и уже без особых проблем подала на матч. 
 
Сегодня одержана победа над теннисисткой, которая прекрасно чувствует себя на грунте и в прошлом году выиграла два титула такой же категории. Это должно добавить Элине уверенности в себе перед более важными матчами. Вечером ждем результаты жеребьевки Ролан Гаррос, а дальше можно уже разрабатывать стратегию на ближайшие недели.
 
Отметим, что это была первая встреча теннисисток. 
 
В следующем раунде Свитолина сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№62 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№12 WTA).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Nikas
    online
      Nikas, 24.09.2020 16:11
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.09.2020 16:02
    Цікавий матч, бо Тайхманн зараз на ходу, а Еліні потрібно здобувати впевненість у собі перед РГ. Сьогодні явно завданням було грати активно: затягувати ігри на передмейджорному тижні не варто. І загалом такий теніс вдавався. А ще покращилась подача. Стабільності б тепер у подібній грі.
    Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
    Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
    На этом турнире Элина может проиграть ток сама себе, вся суть в том что она постоянно дает фору соперницам в виде первого брейка такое бывает чуть ли не каждую игру потому что она недооценивает соперниц а тренер этот не может ее должным образом настроить на матч поэтому ты прав победы на маленьких турнирах важны даже для такой топовой теннисистке как Свитолина которая уже пятый сезон в топ 10
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.09.2020 16:02
    +1
    Цікавий матч, бо Тайхманн зараз на ходу, а Еліні потрібно здобувати впевненість у собі перед РГ. Сьогодні явно завданням було грати активно: затягувати ігри на передмейджорному тижні не варто. І загалом такий теніс вдавався. А ще покращилась подача. Стабільності б тепер у подібній грі.
    Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
    Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 24.09.2020 15:56
    +5
    Cупер.Правильна підготовка до Шолому.Краще готуватись через такі матчі ніж через тренування.Плюс щей гроші капають.))!!!
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 24.09.2020 15:55
    -1
    Хотелось бы в финале класику с Осакой Барти или Халеп, сейчас даже не совсем понятно кто может Элине навязать борьбу одни темные лошадки, жаль Бертенс вылетела
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 24.09.2020 15:50
    +1
    Особенно хочу отметить подачу на матч!!! В сухую, без вопросов. Вообще не свойственно нашим девочкам )))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.09.2020 15:48
    +3
    Свитолина молодчинка,выиграла на классе,что касается игры,там больше вопросов,чем ответов
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 24.09.2020 15:56
    +5
    Cупер.Правильна підготовка до Шолому.Краще готуватись через такі матчі ніж через тренування.Плюс щей гроші капають.))!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.09.2020 15:48
    +3
    Свитолина молодчинка,выиграла на классе,что касается игры,там больше вопросов,чем ответов
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 24.09.2020 16:11
    +1
    Stanislav Matusevych, 24.09.2020 16:02
    Цікавий матч, бо Тайхманн зараз на ходу, а Еліні потрібно здобувати впевненість у собі перед РГ. Сьогодні явно завданням було грати активно: затягувати ігри на передмейджорному тижні не варто. І загалом такий теніс вдавався. А ще покращилась подача. Стабільності б тепер у подібній грі.
    Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
    Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
    На этом турнире Элина может проиграть ток сама себе, вся суть в том что она постоянно дает фору соперницам в виде первого брейка такое бывает чуть ли не каждую игру потому что она недооценивает соперниц а тренер этот не может ее должным образом настроить на матч поэтому ты прав победы на маленьких турнирах важны даже для такой топовой теннисистке как Свитолина которая уже пятый сезон в топ 10
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.09.2020 16:02
    +1
    Цікавий матч, бо Тайхманн зараз на ходу, а Еліні потрібно здобувати впевненість у собі перед РГ. Сьогодні явно завданням було грати активно: затягувати ігри на передмейджорному тижні не варто. І загалом такий теніс вдавався. А ще покращилась подача. Стабільності б тепер у подібній грі.
    Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
    Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 24.09.2020 15:50
    +1
    Особенно хочу отметить подачу на матч!!! В сухую, без вопросов. Вообще не свойственно нашим девочкам )))
    Ссылка
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