Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче 1/4 финала украинка переиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№54 WTA).



Страсбург. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:4, 6:3

Вторая встреча на соревнованиях в Страсбурге снова вышла не самой простой, но победа была добыта легче, чем в предыдущем раунде.



В первом сете все началось с брейка швейцарки, которая довольно долго лидировала в счете, показывая неплохой уровень игры. Элине удалось отыграться только в шестом гейме, после чего ее преимущество до конца партии не вызывало сомнений. Свитолина добавила в самый нужный момент, как она это умеет.





Во втором сете было ожидаемо больше брейков, девушки с переменным успехом сражались до счета 3:3. Но дальше случилась развязка, во время которой украинка вырвала два затяжных гейма и уже без особых проблем подала на матч.



Сегодня одержана победа над теннисисткой, которая прекрасно чувствует себя на грунте и в прошлом году выиграла два титула такой же категории. Это должно добавить Элине уверенности в себе перед более важными матчами. Вечером ждем результаты жеребьевки Ролан Гаррос, а дальше можно уже разрабатывать стратегию на ближайшие недели.



Отметим, что это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Свитолина сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№62 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№12 WTA).