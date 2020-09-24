Свитолина вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире международной серии в Страсбурге.
В матче 1/4 финала украинка переиграла Жиль Тайхман из Швейцарии (№54 WTA).
Страсбург. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:4, 6:3
Вторая встреча на соревнованиях в Страсбурге снова вышла не самой простой, но победа была добыта легче, чем в предыдущем раунде.
В первом сете все началось с брейка швейцарки, которая довольно долго лидировала в счете, показывая неплохой уровень игры. Элине удалось отыграться только в шестом гейме, после чего ее преимущество до конца партии не вызывало сомнений. Свитолина добавила в самый нужный момент, как она это умеет.
Во втором сете было ожидаемо больше брейков, девушки с переменным успехом сражались до счета 3:3. Но дальше случилась развязка, во время которой украинка вырвала два затяжных гейма и уже без особых проблем подала на матч.
Сегодня одержана победа над теннисисткой, которая прекрасно чувствует себя на грунте и в прошлом году выиграла два титула такой же категории. Это должно добавить Элине уверенности в себе перед более важными матчами. Вечером ждем результаты жеребьевки Ролан Гаррос, а дальше можно уже разрабатывать стратегию на ближайшие недели.
Отметим, что это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Свитолина сразится против Катерины Синяковой из Чехии (№62 WTA) или Арины Соболенко из Беларуси (№12 WTA).
Источник — Sport.ua
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Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
Проблема Еліни продовжує полягати у тому, що вона майже не підлаштовується ані під різні покриття, ані під суперниць. Тренерське питання. На грунті потрібно більше обертати м'яч, і Еліна це непогано вміє. А вона здебільшого грає плоско. Якщо на більш швидкому грунті, як у Страсбурзі, це може проходити, то у повільному Римі класна грунтовичка Маркета Еліні просто провела майстер-клас. І проти шульги явно не найкраща ідея грати улюбленими комбінаціями "зліва наліво". Але ніяких тактичних напрацювань та змін під шульгу немає.
Сьогодні, коли багато що вдавалося, мінуси в грі відступили на другий план. Далі по курсу вірогідний Термінатор, який не дуже-то в формі після рестарту. Цікаво буде подивитися, як проти Сабаленки Еліна спробує атакувати. Пробувати точно буде. А разом з тим - намагатися заощадити сили перед наступним тижнем.
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