Таблица коэффициентов. Черный четверг: Украину обогнала Шотландия

При таком раскладе Украина будет представлена в ЛЧ только одной командой

  • 25.09.2020 03:30
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  • 2 комментария
Таблица коэффициентов. Черный четверг: Украину обогнала Шотландия
© ФК Риека

Неприятные для Украины изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Два украинских клуба неудачно провели выездные поединки Q3 и выбыли из еврокубков. «Десна» проиграла немецкому «Вольфсбургу» (0:2), а «Колос» уступил хорватской «Риеке» (0:2 в доп. время). Правда, оба клуба принесли стране по 0.5 пункта (в одноматчевых противостояниях действует схема начисления очков 3–2–1, кроме того, достижения в квалификации делятся на 2).

Суммарно у Украины 9 очков в евросезоне (4 бонусных от «Шахтера», 2.5 от «Динамо», 2 от «Колоса», 0.5 от «Десны»), что при делении на 5 команд-участниц дает 1.800 балла.

После неудачного четверга в рейтинге УЕФА за 5 лет Украина потеряла 12-е место.

Смотревшая до того в спину Шотландия взяла и обошла неудачников четверга (правда, лишь на микроскопические 0.025 балла). Отставание от Турции увеличилось (с 0.300) до 0.700 балла. Разрыв от Австрии превысил 2.000.

Правда, есть потери и у конкурентов. У Турции прошел дальше «Галатасарай», а вот «Бешикташ» и «Аланияспор» выбыли. У Австрии в четверг играл только ЛАСК и поиздевался над командой «Дунайська Стреда» из Словакии (7:0). У Шотландии зажигают «Селтик» и «Рейнджерс», а вот «Абердин» и «Мазервелл» могут забыть о еврокубках на целый год.

13-е место рейтинга будет представлено только одной командой в Лиге чемпионов спустя сезон (причем со стартом с квалификации Q2). Поэтому крайне важно отыграть упущенные позиции.

Отмечаем вылет второго клуба у России: «Ростов» дома проиграл израильскому «Маккаби» из Хайфы. Среди топ-5 грандов только Франция потеряла одну команду: «Реймс» по пенальти уступил венгерскому «Фехервару» с Иваном Петряком.

Распределение команд и очков (в борьбе за 10–13 места рейтинга)

Напомним, что федерация, которая окажется на 11-м месте (или ниже), потеряет прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона (кроме особого случая, когда возникнет вакансия, оставленная для победителя предыдущего сезона ЛЧ). Поэтому важно побороться именно за 10-ю строчку рейтинга.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Распределение мест в Лиге чемпионов (в сезонах 2021/22, 2022/23, 2023/24)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 25.09.2020 04:41
    0
    Так и дальше продавайте лучших игроков при чем за копейки, совсем к 15 месту опустимся. Вместо того что бы поднимать уровень хотя бы за счет своих игров и зарабатывать деньги играя в лиге Европы и чемпионов.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 03:41
    +1
    Мда... снова ...Шахтер будет тянуть кофы,ну может заря подкинет пару очков а может и больше ,ну если пройдёт ДК в лч,то жопа там хотябы гол забить ради приличия им ,,а не очи зарабатывать,,,группа лч это не матчи с Лугано!!!!не они конечно могут пару очей взять если у соперников все заболеют включая стюардов)))))ну конечно хотелось что бы они в копилку коэфицеэнтов хоть что то подкинули!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 03:41
    +1
    Мда... снова ...Шахтер будет тянуть кофы,ну может заря подкинет пару очков а может и больше ,ну если пройдёт ДК в лч,то жопа там хотябы гол забить ради приличия им ,,а не очи зарабатывать,,,группа лч это не матчи с Лугано!!!!не они конечно могут пару очей взять если у соперников все заболеют включая стюардов)))))ну конечно хотелось что бы они в копилку коэфицеэнтов хоть что то подкинули!!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 25.09.2020 04:41
    0
    Так и дальше продавайте лучших игроков при чем за копейки, совсем к 15 месту опустимся. Вместо того что бы поднимать уровень хотя бы за счет своих игров и зарабатывать деньги играя в лиге Европы и чемпионов.
    Ссылка
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