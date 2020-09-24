Горький первый опыт. Десна в меньшинстве уступила Вольфсбургу

Своим выступлением на внутренней арене в прошлом сезоне черниговская «Десна» заслужила право представлять Украину на международной арене. Вот только до непосредственного попадания на групповой этап Лиги Европы УЕФА коллектив Александра Рябоконя немного не дотянул, поэтому был вынужден довольствоваться лишь местом в третьем раунде квалификации. А дальше был неблагосклонный к «северянам» жребий, который предписал им не просто провести свой дебютный еврокубковый матч против хорошо известного украинскому болельщику по прошлому футбольному году немецкого «Вольфсбурга», но еще и сделать это на поле оппонента. На данном этапе состязаний была всего лишь одна игра, поэтому с «AOK Арена» черниговчане могли вернуться либо в качестве участника плей-офф квалификации, либо досрочно завершить свою международную часть сезона.



Достаточно много было расхожих мнений относительно сложности календаря на старте сезона для «Десны». Получить два матча против прямых конкурентов образца прошлого сезона уже в стартовых турах было нелегким испытанием, однако «северяне» из него вышли с четырьмя набранными очками. Вопросы вызвал лишь завершившийся ничьей матч против дебютанта УПЛ «Ингульца» (1:1), на фоне которого и проходил отчетный поединок. Впрочем, немецкий соперник коллектива Рябоконя также начал Бундеслигу с ничейного исхода домашней встречи против леверкузенского «Байера» (0:0), что давало украинской команде определенные надежды на успех.



Явный мандраж дебютного поединка испытывал украинский коллектив на старте отчетного поединка. Сказалось это на общем владении мячом, позиционной опеке соперников и игре при стандартных положениях. Во время первой попытке хозяев поля применить последнее из вышеперечисленных прошла домашняя заготовка немецкой команды, а удачно оказавшийся на входе во вратарской Гилавоги усложнил задачу «Десне».



Казалось бы, пропущенный на 16-й минуте мяч вряд ли мог серьезно повлиять на итоговый счет поединка. Однако в таких ситуациях на пользу команде играет опыт международных баталий, которого точно не было у коллектива Рябоконя как единой боевой единицы. Зрители увидели скомканные действия игроков «северян», которые изредка доходили до создания голевых моментов. Единственный шанс гостей был создан, как не странно, во время стандартного положения: Гитченко не сумел повторить подвиг Штеффена образца гола Гилавоги. Тяжелый первый тайм был, но надежда не умирала.



Второй тайм Рябоконь начал с выпускания на замену в левый фланг атаки скоростного Алексея Гуцляка. Этот шаг главного тренера имел все шансы себя оправдать, однако стартовая активность полузащитника сменилась удалением в составе его команды. Тамм, сначала, в чужой вратарской отмахнулся от Кастеелса при подаче углового, а через несколько минут прыгнул с двух ног в подкат против Арнольда практически в центре поля. Сдали нервы у защитника.



До конца матча оставалось около получаса игрового времени, однако совокупность ряда факторов и сложившихся обстоятельств играла явно против украинской команды. «Вольфсбург» выпустил игру из-под своего контроля в заключительной десятиминутке, но Будковскому не удалось завершить единственный серьезный момент «Десны» во втором тайме, который был создан подачей углового с левого фланга на дальнюю штангу. А уже в компенсированное время немецкая команда использовала численное преимущество: Гинчек в пустые ворота переправил прострел Шлагера с левого фланга. К сожалению, у Украины первый «-1» в еврокубках.



Финальный свисток бельгийского арбитра Лоуренса Виссера отправил немецкий «Вольфсбург» в плей-офф квалификации к Лиге Европы УЕФА, где им будет противостоять греческий «АЕК». Для черниговской «Десны» короткая еврокубковая кампания этого сезона подошла к концу.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.

«Вольфсбург» – «Десна» - 2:0



Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2



Мармуш, 50 – Тамм, 57, Конопля, 66, Огиря, 71, Тотовицкий, 88

Тамм, 61 (повторное предупреждение)

«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа (Брукс, 63), Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш (Отавио, 59) – Вегхорст (Гинчек, 78).

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский (Ермаков, 65), Огиря – Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский (Шевцов, 85).

Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).

Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).



Удары (в створ): 13 (3) – 6 (1)

Угловые: 5 – 8

Оффсайды: 0 – 1.

ВОЛЬФСБУРГ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C