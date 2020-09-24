Вольфсбург
2:0
Десна
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Горький первый опыт. Десна в меньшинстве уступила Вольфсбургу

Коллектив Александра Рябоконя скоропостижно завершил свой дебютный евросезон

  • 24.09.2020 23:07
  • 5363 просмотра
  • 65 комментариев
Горький первый опыт. Десна в меньшинстве уступила Вольфсбургу
© twitter.com/VfLWolfsburg_US

Своим выступлением на внутренней арене в прошлом сезоне черниговская «Десна» заслужила право представлять Украину на международной арене. Вот только до непосредственного попадания на групповой этап Лиги Европы УЕФА коллектив Александра Рябоконя немного не дотянул, поэтому был вынужден довольствоваться лишь местом в третьем раунде квалификации. А дальше был неблагосклонный к «северянам» жребий, который предписал им не просто провести свой дебютный еврокубковый матч против хорошо известного украинскому болельщику по прошлому футбольному году немецкого «Вольфсбурга», но еще и сделать это на поле оппонента. На данном этапе состязаний была всего лишь одна игра, поэтому с «AOK Арена» черниговчане могли вернуться либо в качестве участника плей-офф квалификации, либо досрочно завершить свою международную часть сезона.

Достаточно много было расхожих мнений относительно сложности календаря на старте сезона для «Десны». Получить два матча против прямых конкурентов образца прошлого сезона уже в стартовых турах было нелегким испытанием, однако «северяне» из него вышли с четырьмя набранными очками. Вопросы вызвал лишь завершившийся ничьей матч против дебютанта УПЛ «Ингульца» (1:1), на фоне которого и проходил отчетный поединок. Впрочем, немецкий соперник коллектива Рябоконя также начал Бундеслигу с ничейного исхода домашней встречи против леверкузенского «Байера» (0:0), что давало украинской команде определенные надежды на успех.

Явный мандраж дебютного поединка испытывал украинский коллектив на старте отчетного поединка. Сказалось это на общем владении мячом, позиционной опеке соперников и игре при стандартных положениях. Во время первой попытке хозяев поля применить последнее из вышеперечисленных прошла домашняя заготовка немецкой команды, а удачно оказавшийся на входе во вратарской Гилавоги усложнил задачу «Десне».

Казалось бы, пропущенный на 16-й минуте мяч вряд ли мог серьезно повлиять на итоговый счет поединка. Однако в таких ситуациях на пользу команде играет опыт международных баталий, которого точно не было у коллектива Рябоконя как единой боевой единицы. Зрители увидели скомканные действия игроков «северян», которые изредка доходили до создания голевых моментов. Единственный шанс гостей был создан, как не странно, во время стандартного положения: Гитченко не сумел повторить подвиг Штеффена образца гола Гилавоги. Тяжелый первый тайм был, но надежда не умирала.

Второй тайм Рябоконь начал с выпускания на замену в левый фланг атаки скоростного Алексея Гуцляка. Этот шаг главного тренера имел все шансы себя оправдать, однако стартовая активность полузащитника сменилась удалением в составе его команды. Тамм, сначала, в чужой вратарской отмахнулся от Кастеелса при подаче углового, а через несколько минут прыгнул с двух ног в подкат против Арнольда практически в центре поля. Сдали нервы у защитника.

До конца матча оставалось около получаса игрового времени, однако совокупность ряда факторов и сложившихся обстоятельств играла явно против украинской команды. «Вольфсбург» выпустил игру из-под своего контроля в заключительной десятиминутке, но Будковскому не удалось завершить единственный серьезный момент «Десны» во втором тайме, который был создан подачей углового с левого фланга на дальнюю штангу. А уже в компенсированное время немецкая команда использовала численное преимущество: Гинчек в пустые ворота переправил прострел Шлагера с левого фланга. К сожалению, у Украины первый «-1» в еврокубках.

Финальный свисток бельгийского арбитра Лоуренса Виссера отправил немецкий «Вольфсбург» в плей-офф квалификации к Лиге Европы УЕФА, где им будет противостоять греческий «АЕК». Для черниговской «Десны» короткая еврокубковая кампания этого сезона подошла к концу.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.

«Вольфсбург» – «Десна» - 2:0

 Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2

Мармуш, 50 – Тамм, 57, Конопля, 66, Огиря, 71, Тотовицкий, 88

 Тамм, 61 (повторное предупреждение)

«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа (Брукс, 63), Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш (Отавио, 59) – Вегхорст (Гинчек, 78).

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский (Ермаков, 65), Огиря – Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский (Шевцов, 85).

Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).

Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).

Удары (в створ): 13 (3) – 6 (1)
Угловые: 5 – 8
Оффсайды: 0 – 1.

ВОЛЬФСБУРГ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Empty
      Empty, 25.09.2020 00:34
    0
    Cherevik22, 25.09.2020 00:02
    Вольсфбург якщо б грав не в пів ноги, то 10 голів бы точно відгрузив. Десна нехай скаже спасибі, що 2 обмежились
    А Динамо скільки б тоді получило 15 ? На пиши га..а
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 25.09.2020 00:18
    0
    Denmark1107, 24.09.2020 23:55
    Ти що є*онутий, а, чувак? Взялі Там в Дніпрі цього к0злочмойського років 6-7 взагалі не бачив. Всім керував Стеценко.
    Кастрюля ти макшано-дебільна.
    шахта кем керуеться? Парашкой твоей?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 00:18
    +1
    Denmark1107, 25.09.2020 00:14
    Альо, напівлаптеногий.., я взагалі не п'ю більше 3-х років...
    А от фейкову недоісторичну самоназву росія завжди потрібно писати з маленької літери, якщо ти не в курсі.
    Це як слово Бог, завжди з Великої, а божок - виключно з маленької.
    Йому не можна з малої писати. У них там фсбешна цензура.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 25.09.2020 00:14
    +2
    Cherevik22, 25.09.2020 00:09
    Закінчуйте, шановний, із водичкою з горя від вильоту Десни, а то вам Росія вважається всюди. Вольсфбург це сила!
    Альо, напівлаптеногий.., я взагалі не п'ю більше 3-х років...
    А от фейкову недоісторичну самоназву росія завжди потрібно писати з маленької літери, якщо ти не в курсі.
    Це як слово Бог, завжди з Великої, а божок - виключно з маленької.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 00:13
    +1
    Cherevik22, 25.09.2020 00:10
    Вокзал, валіза, Хорватія! Біжи, Форест, біжи
    Ще добав аби "черевікі" взув.
    Іди Пуйла з гімна ліпи.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 25.09.2020 00:10
    -3
    Denmark1107, 25.09.2020 00:09
    Ти що, по-дитячи інфантильний, чи надєбонькуватий??? У мене в Хорватії м.Карловац рідня живе, де їхня держава в НАТО і ЄС. Про рівень хорватського ЖИТТЯ розповісти? А поруч задрипана сербія, яка вась-вась з московицьким заліссям...
    Далі продовжувати?
    Вокзал, валіза, Хорватія! Біжи, Форест, біжи
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 25.09.2020 00:09
    -5
    Denmark1107, 25.09.2020 00:05
    керівник офісу НЕДОпрезидента 3е єрмак, теж з України, але у нього батяня випускник сучасної к0злорилої академії ефесбе Як гадаєш, йому потрібен рух України до ЄС і НАТО?
    Закінчуйте, шановний, із водичкою з горя від вильоту Десни, а то вам Росія вважається всюди. Вольсфбург це сила!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 25.09.2020 00:09
    +1
    Cherevik22, 25.09.2020 00:03
    Ну, націоналістів теж не варто допускати до виборів, а то не хочу черговий Рейх на наших землях!
    Ти що, по-дитячи інфантильний, чи надєбонькуватий??? У мене в Хорватії м.Карловац рідня живе, де їхня держава в НАТО і ЄС. Про рівень хорватського ЖИТТЯ розповісти? А поруч задрипана сербія, яка вась-вась з московицьким заліссям...
    Далі продовжувати?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 00:07
    +2
    Denmark1107, 25.09.2020 00:05
    керівник офісу НЕДОпрезидента 3е єрмак, теж з України, але у нього батяня випускник сучасної к0злорилої академії ефесбе Як гадаєш, йому потрібен рух України до ЄС і НАТО?
    Та який він з України? Срашистський бот.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 25.09.2020 00:05
    +3
    Cherevik22, 25.09.2020 00:00
    Я з України, якщо що
    керівник офісу НЕДОпрезидента 3е єрмак, теж з України, але у нього батяня випускник сучасної к0злорилої академії ефесбе Як гадаєш, йому потрібен рух України до ЄС і НАТО?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 25.09.2020 00:05
    -2
    Nikas, 25.09.2020 00:02
    Ни стадиона, ни фамилий на форме, ни спонсора и это представитель УПЛ, у немцев был от этой недокоманды культурный шок
    О, так, я й збув про це написати! Так злякались Вольсфбург, що навіть прізвища на футболках не понаписували.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 00:04
    +3
    Cherevik22, 25.09.2020 00:00
    Я з України, якщо що
    Звичайно з України. Вас тут, срашистських троляк, з Гугл-перекладачем, дох...і ще трошки.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 25.09.2020 00:03
    -3
    Denmark1107, 24.09.2020 23:52
    Ну-ну... вільна країна, але ж не для амебоголових дегенератів. В Україні 2/3 населення взагалі до виборів не можна допускати. Тут напередодні виборів потрібно робити такий контроль, котрий був в часи Августо Піночета в Чілі, де кожна потвора, яка хоч як висловила повагу до відомого всім сусіда, назавтра неслась вперед ногами під музику Фредеріка Шопена.
    І кожному президенту потрібно в першу чергу не реформами займатись, а випхати з Країни усіляку сепарську сволоту, як це чудово зробили на початку 90-хх в Азербайджані. Там зараз ніхто навіть на кАзлітоні не розмовляє. Теж саме в Естонії і Литві.
    Ну, націоналістів теж не варто допускати до виборів, а то не хочу черговий Рейх на наших землях!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.09.2020 00:02
    +2
    Срашистики исправно срут на спорт.юа. Одни и те же. 24/7. Вам хоть хорошо платят?
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 25.09.2020 00:02
    0
    Ни стадиона, ни фамилий на форме, ни спонсора и это представитель УПЛ, у немцев был от этой недокоманды культурный шок
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 25.09.2020 00:02
    -6
    Mac_Gyver, 24.09.2020 23:57
    "Силу" Вольфсбурга мы прекрасно видели по играм с ШД. Та же Десна с ШД играла лучше.
    Вольсфбург якщо б грав не в пів ноги, то 10 голів бы точно відгрузив. Десна нехай скаже спасибі, що 2 обмежились
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 25.09.2020 00:00
    -5
    DKTheBest2, 24.09.2020 23:54
    У вас? Вільна? Ти троляка срашистська. У вас виборів ніколи не було. 146% за Пуйла .
    Я з України, якщо що
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 23:58
    0
    Mac_Gyver, 24.09.2020 23:57
    "Силу" Вольфсбурга мы прекрасно видели по играм с ШД. Та же Десна с ШД играла лучше.
    Мандраж зробив своє діло.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.09.2020 23:57
    +1
    Andrey Glory, 24.09.2020 23:50
    - Писаки, Десна могла, да вот если бы, да вот а бы, Десне показал Вольсбург как он к ней относится, немецкая команда играла как на тренировке в режиме раслаблености и принебрежении. Десна пусть скажет спасибо что 5ть не получили. Читать дурно, о том что, что-то там Десна могла.
    "Силу" Вольфсбурга мы прекрасно видели по играм с ШД. Та же Десна с ШД играла лучше.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 23:55
    0
    Al Zolo, 24.09.2020 23:50
    блин тупизм радует-при ком ЛЕ взяли и доходили до полуфиналов -ЛЕ -причем тут политика-сними уже кастрюлю
    Ти що є*онутий, а, чувак? Взялі Там в Дніпрі цього к0злочмойського років 6-7 взагалі не бачив. Всім керував Стеценко.
    Кастрюля ти макшано-дебільна.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 23:13
    +10
    За вылет обидно. Уровень УПЛ над которым мы так смеемся на самом деле очень даже. Равная игра весь матч. Но мелкие ошибки и глупейшее удаление сказались на счете. Десна молодцы.
    Ссылка
    Special2
      Special2, 24.09.2020 23:38
    +8
    Cherevik22, 24.09.2020 23:34
    Я хочу бачити на такій стадії клуб по силі як Металіст чи Дніпро, а не жалюгідну неміч у вигляді Десни. Жаль, що Вольсфбург не постарайся на тотал більше 5...
    А мы не хотим видеть на сайте такое убогое дерьмо как ты
    Ссылка
    uge-madrid
      uge-madrid, 24.09.2020 23:16
    +6
    Вот так целый сезон бьёшься за место в еврокубки...потом жеребьёвка и всё...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 23:14
    +6
    Хоч дива не сталося, але Десна зіграла дуже солідно. Може якби грали в Украіні, то змогли би видряпати перемогу. Зовсім не соромно за Десну, а якраз навпаки.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 23:41
    +5
    Cherevik22, 24.09.2020 23:34
    Я хочу бачити на такій стадії клуб по силі як Металіст чи Дніпро, а не жалюгідну неміч у вигляді Десни. Жаль, що Вольсфбург не постарайся на тотал більше 5...
    Металіст чи Дніпро..? Ну, так частіше голосуйте за прок0злорилих гнид, на кшталт шуфричів, бойків, мертветчуків, і... котрі руйнують все УКРАЇНСЬКЕ. Яка сволота притягла в Металіст курченка, а? Не знаєш? То я тобі відповім: саша-стоматолог, син яндук0воча. Був Ярославський, був Метал. А Дніпро винувате у тому, що довірило тотальне керівництво відмивачу бабла бені коЗЛ0чмойському.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 24.09.2020 23:12
    +5
    Почти равная игра.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 23:54
    +4
    Cherevik22, 24.09.2020 23:43
    І проголосую! У нас вільна країна!
    У вас? Вільна? Ти троляка срашистська. У вас виборів ніколи не було. 146% за Пуйла .
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 23:33
    +4
    Denmark1107, 24.09.2020 23:30
    А кого ти там хочеш бачити, Нафтовик(Ахтирка) чи Горняк-Спорт??? ПЗДЦь Десна на рівних грала з Динамо, Шахтарем, Зорею, Олександрією...
    Чи тобі в самому місті Чернігів якусь лажу зробили???
    та він хєр моржовий, не зважай, тільки дауни-українці вболівають проти українських клубів у єврокубках
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 23:30
    +4
    Cherevik22, 24.09.2020 23:17
    Що і варто було говорити. Радий за Вольсфбург, зіграли на класі та принизили Десну в улюбленій позі. Сподіваюсь, що Десну більше в єврокубках не побачу з таким рівнем гри.
    А кого ти там хочеш бачити, Нафтовик(Ахтирка) чи Горняк-Спорт??? ПЗДЦь Десна на рівних грала з Динамо, Шахтарем, Зорею, Олександрією...
    Чи тобі в самому місті Чернігів якусь лажу зробили???
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 25.09.2020 00:05
    +3
    Cherevik22, 25.09.2020 00:00
    Я з України, якщо що
    керівник офісу НЕДОпрезидента 3е єрмак, теж з України, але у нього батяня випускник сучасної к0злорилої академії ефесбе Як гадаєш, йому потрібен рух України до ЄС і НАТО?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 00:04
    +3
    Cherevik22, 25.09.2020 00:00
    Я з України, якщо що
    Звичайно з України. Вас тут, срашистських троляк, з Гугл-перекладачем, дох...і ще трошки.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 24.09.2020 23:46
    +3
    Могли проходить фольбург, не надо было за неделю до игры продавать лидера в левый клуб за орешки по сегодняшним ценам. Амбиции и уверенность отсутствует. Обидно это.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 23:32
    +3
    якби не червона, могли б зіграти значно краще. червона по суті перекреслила всі надії на кращий результат
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 24.09.2020 23:29
    +3
    Andrey Glory, 24.09.2020 23:18
    - Не о чем... Вспоминая героические игры Зари, с соперниками подобного класса за Десну стыдно становится. Фу, брезгую даже писать о ней...
    Заря показала достойную игру
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 24.09.2020 23:13
    +3
    Скучная игра, результат закономерный, пока не перестанем бояться так и будет. Немцы сегодня игру тоже не показали
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
      Ukraine Donetsk, 24.09.2020 23:12
    +3
    До удаления гол Десны напрашивался... Могла преподнести нежданчик для немцев, но не срослось. Молодцы. Оч красиво играли, особенно на левом фланге в атаке.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 25.09.2020 00:14
    +2
    Cherevik22, 25.09.2020 00:09
    Закінчуйте, шановний, із водичкою з горя від вильоту Десни, а то вам Росія вважається всюди. Вольсфбург це сила!
    Альо, напівлаптеногий.., я взагалі не п'ю більше 3-х років...
    А от фейкову недоісторичну самоназву росія завжди потрібно писати з маленької літери, якщо ти не в курсі.
    Це як слово Бог, завжди з Великої, а божок - виключно з маленької.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 00:07
    +2
    Denmark1107, 25.09.2020 00:05
    керівник офісу НЕДОпрезидента 3е єрмак, теж з України, але у нього батяня випускник сучасної к0злорилої академії ефесбе Як гадаєш, йому потрібен рух України до ЄС і НАТО?
    Та який він з України? Срашистський бот.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 25.09.2020 00:02
    +2
    Срашистики исправно срут на спорт.юа. Одни и те же. 24/7. Вам хоть хорошо платят?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 23:43
    +2
    німці, до речі, нічого особливого не показали, в рівних складах Десна могла б у другому таймі забити
    Ссылка
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