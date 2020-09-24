Вольфсбург
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Десна
24.09.2020 21:15   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Черниговская команда дебютирует в еврокубках матчем в «логове волков»

  • 24.09.2020 13:28
  • 7013 просмотров
  • 24 комментария
Вольфсбург – Десна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
© desna.football

Третий квалификационный раунд Лиги Европы позволит украинским болельщикам в третий раз за год наблюдать за игрой «Вольфсбурга». Чуть больше года назад, 19 сентября 2019-го, «волки» впервые принимали украинский клуб. Тогда на «Фольксваген-Арене» гостила «Александрия» в рамках группового этапа Лиги Европы. Затем была встреча этих команд в Украине, и оба раза победу праздновал немецкий клуб. 

А в 1/8 финала ЛЕ «Вольфсбург» встречался с донецким «Шахтером». Двухматчевое противостояние растянулось почти на 5 месяцев. В марте «горняки» одержали выездную победу (2:1), а в августе подкрепили ее домашним разгромом (3:0).

И вот новое рандеву «Вольфсбурга» с украинской командой. На сей раз в логово «волков» отправляется черниговская «Десна». 

Оба коллектива находятся примерно в равных условиях, если говорить об игровой практике. «Десна» провела три матча в чемпионате страны. Сперва «северяне» дома обыграли луганскую «Зарю» (3:1), а затем два выездных матча свели вничью: против киевского «Динамо» (0:0) и «Ингульца» (1:1). У «Вольфсбурга» календарь был другим: сначала команда в гостях разгромила в Кубке Германии «Унион Фюрстенвальде», представителя 4-го по силе немецкого дивизиона (4:1). После этого успешно прошла албанский «Кукеси» в поединке 2-го отборочного раунда ЛЕ (4:0 на выезде). И, наконец, в 1-м туре немецкой Бундеслиги дома скатала «нулёвку» с леверкузенским «Байером». В общем-то, по играм с такими соперниками тяжело сказать, в какой форме находятся подопечные Оливера Глазнера. 

Можно разве что предположить, что в команде проблема с правым защитником. Бразилец Виллиам и швейцарец Кевин Мбабу, которые выступают на этой позиции, травмированы и точно не сыграют (как и центрбек Марин Понграчич). В матчах главный тренер выпускал на это место разных исполнителей, а на тренировках наигрывал еще несколько вариантов. Зато все остальные футболисты «Вольфсбурга» в строю и рвутся в бой.

Есть потери и у «Десны». Главная, пожалуй – Александр Филиппов, который накануне перешел в бельгийский «Сент-Трюйден». Не взяли тренеры в Германию и арендованного в «Шахтере» Михаила Мудрика. В остальном же состав черниговской команды боевой. И, пожалуй, готов к исторической встрече. Впрочем, букмекеры уверены, что первая игра «Десны» в Лиге Европы станет и последней в нынешнем сезоне. Но мы уверены, что подопечные Александра Рябоконя не ударят в грязь лицом. И надеемся, что будут и исторические голы, и историческая победа.

Ориентировочные составы:
«Вольфсбург»: Кастельс – Штеффен, Лакруа, Брукс, Руссийон – Мехмеди, Арнольд, Шлагер, Брекало – Вегхорст, Жоао Виктор.
«Десна»: Паст – Картушов, Ермаков, Гитченко, Конопля – Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Калитвинцев – Тотовицкий – Будковский.
 

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 24 сентября, четверг

«Вольфсбург» – «Десна»
Вольфсбург. Стадион «Фольксваген-Арена». 21:15
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 ВОЛЬФСБУРГ - ДЕСНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА 
 Арбитр: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Клим Лавренюк, Sport.ua

(4 голоса)

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги Европы между командами Вольфсбург и Десна, который пройдет 24 сентября в Германии.
    • 19.15% (9)
      1. Крупная победа Вольфсбурга
    • 29.79% (14)
      2. Минимальная победа Вольфсбурга
    • 4.26% (2)
      3. Победа Вольфсбурга по пенальти
    • 23.4% (11)
      4. Победа Десны по пенальти
    • 21.28% (10)
      5. Минимальная победа Десны
    • 2.13% (1)
      6. Крупная победа Десны
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Комментарии
    bassofon
      bassofon, 24.09.2020 15:29
    0
    Шахтер без труда разобрался с Вольфсбургом, может и Десна совершит подвиг.
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 24.09.2020 15:19
    0
    ffff, 24.09.2020 14:34
    Проснись. Везде один матч.
    Не везде. Динамо с Гентом 2 матча
    Ссылка
    Саня Бах
    online
      Саня Бах, 24.09.2020 15:07
    -1
    Cherevik22, 24.09.2020 13:07
    Може, на матч краще не виходити? Так хоч 3:0 буде)
    .... а може краще б тебе мама не народжувала такого осла...
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    Husgvarna
      Husgvarna, 24.09.2020 14:53
    0
    George Abuladze, 24.09.2020 12:21
    Десне нужно ставить автобус в первом тайме, чтоб Вольсбург подсел во втором, а далее пробовать играть в свою игру, а если в первом тайме будут качели, то накидают нашим 4 или 5
    Писдуй в свой грузио-сити с автобусом и с оптимизмом своим, грузын йопаный.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:49
    +1
    В это время в 43-м немцы тонули в Десне ( при освобождении Чернигова), Повторим.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:37
    -1
    Cherevik22, 24.09.2020 13:07
    Може, на матч краще не виходити? Так хоч 3:0 буде)
    Может лучше пиши о своих срусских командах.
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    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 14:36
    -1
    Manticora, 24.09.2020 12:32
    Видела Футбол нью на канале футбол сегодня.. Офигела од того как они приняли Десну!! Прес конференсии не было.. Так как Немецкие журналисты посчитало что это не нужно .. Команда типа плохая(( Дверь в роздевалку была закрыта.. мало того угощения там фрукты . водичку Они вынесле комане Десны в коридор!! Никакого уважения к нашему клубу!! Я считаю что за такое ДЕСНА должна наказать этих Немцов!! теперь стало больше желания смотреть этот матч!! ВПЕРЕД ДЕСНА!! накажите их за токое не уважение к себе!!
    Грамматика хромает.
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:34
    -1
    Oleg Bondar, 24.09.2020 11:41
    А кто в курсе причины почему квалифай ЛЧ из 2х матчей, а квалифай ЛЕ 1 матч? Как-то не логично
    Проснись. Везде один матч.
    Ссылка
    Senator
    online
      Senator, 24.09.2020 14:15
    -1
    Oleg Bondar, 24.09.2020 11:41
    А кто в курсе причины почему квалифай ЛЧ из 2х матчей, а квалифай ЛЕ 1 матч? Как-то не логично
    Потому что это не последний раунд квалы. Ещё один будет...
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 13:07
    -5
    Може, на матч краще не виходити? Так хоч 3:0 буде)
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 24.09.2020 13:03
    +4
    Если наши парни, выйдут не на дрожащих ногах, - возможно битва будет. Недооценка соперника, тоже карается. Десна удачи вам, сотворите праздник!!!!!
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 24.09.2020 12:32
    +7
    Видела Футбол нью на канале футбол сегодня.. Офигела од того как они приняли Десну!! Прес конференсии не было.. Так как Немецкие журналисты посчитало что это не нужно .. Команда типа плохая(( Дверь в роздевалку была закрыта.. мало того угощения там фрукты . водичку Они вынесле комане Десны в коридор!! Никакого уважения к нашему клубу!! Я считаю что за такое ДЕСНА должна наказать этих Немцов!! теперь стало больше желания смотреть этот матч!! ВПЕРЕД ДЕСНА!! накажите их за токое не уважение к себе!!
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 24.09.2020 12:25
    +1
    Рябоконь если что-то этакое выдумает, то вполне могут и пройти.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 12:22
    +3
    Как-раз матч стартует на пол часа раньше Риека-Колос
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 24.09.2020 12:21
    -3
    Десне нужно ставить автобус в первом тайме, чтоб Вольсбург подсел во втором, а далее пробовать играть в свою игру, а если в первом тайме будут качели, то накидают нашим 4 или 5
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 12:21
    -3
    Думаю по первым 10-15 минутам матча можно будет сказать, есть ли шансы у Десны или скорее всего будет разгром.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 12:20
    -4
    Если откинуть патриотизм: 3-0
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 24.09.2020 11:41
    -4
    А кто в курсе причины почему квалифай ЛЧ из 2х матчей, а квалифай ЛЕ 1 матч? Как-то не логично
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 24.09.2020 10:40
    -2
    В 21:00 транслируют Десну, а в 22:00 Бавария??? Они что 2 по 20 играть будут?!?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 10:10
    -3
    Битва стандартов будет.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 24.09.2020 12:32
    +7
    Видела Футбол нью на канале футбол сегодня.. Офигела од того как они приняли Десну!! Прес конференсии не было.. Так как Немецкие журналисты посчитало что это не нужно .. Команда типа плохая(( Дверь в роздевалку была закрыта.. мало того угощения там фрукты . водичку Они вынесле комане Десны в коридор!! Никакого уважения к нашему клубу!! Я считаю что за такое ДЕСНА должна наказать этих Немцов!! теперь стало больше желания смотреть этот матч!! ВПЕРЕД ДЕСНА!! накажите их за токое не уважение к себе!!
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 24.09.2020 13:03
    +4
    Если наши парни, выйдут не на дрожащих ногах, - возможно битва будет. Недооценка соперника, тоже карается. Десна удачи вам, сотворите праздник!!!!!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 12:22
    +3
    Как-раз матч стартует на пол часа раньше Риека-Колос
    Ссылка
    ffff
      ffff, 24.09.2020 14:49
    +1
    В это время в 43-м немцы тонули в Десне ( при освобождении Чернигова), Повторим.
    Ссылка
    onco-clown
    online
      onco-clown, 24.09.2020 12:25
    +1
    Рябоконь если что-то этакое выдумает, то вполне могут и пройти.
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 23.09.2020 20:39
    +1
    Волки мертвые! Вообще слабо смотрелись в прошлом сезоне! Шансы50/50
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 24.09.2020 15:29
    0
    Шахтер без труда разобрался с Вольфсбургом, может и Десна совершит подвиг.
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 24.09.2020 15:19
    0
    ffff, 24.09.2020 14:34
    Проснись. Везде один матч.
    Не везде. Динамо с Гентом 2 матча
    Ссылка
    Husgvarna
      Husgvarna, 24.09.2020 14:53
    0
    George Abuladze, 24.09.2020 12:21
    Десне нужно ставить автобус в первом тайме, чтоб Вольсбург подсел во втором, а далее пробовать играть в свою игру, а если в первом тайме будут качели, то накидают нашим 4 или 5
    Писдуй в свой грузио-сити с автобусом и с оптимизмом своим, грузын йопаный.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 23.09.2020 21:02
    0
    Почему спорт.юа не верит в Десну?
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