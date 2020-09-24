Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.

«Вольфсбург» – «Десна» - 2:0



Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2



Мармуш, 50 – Тамм, 57, Конопля, 66, Огиря, 71, Тотовицкий, 88

Тамм, 61 (повторное предупреждение)

«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа (Брукс, 63), Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш (Отавио, 59) – Вегхорст (Гинчек, 78).

Запасные: Перван, Малли, Клаус, Герхардт.

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский (Ермаков, 65), Огиря – Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский (Шевцов, 85).

Запасные: Литовка, Полегенько, Хлебас, Старенький.

Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).

Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+2 мин. ГОЛ! Пустые ворота расстреливал Гинчек после прострела Шлагера с левого фланга.



90 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, четыре минуты.



88 мин. Тотовицкий подставил руку под мощный удар Арнольда со штрафного.



87 мин. Отправил на газон у своей штрафной Мехмеди Гитченко.



85 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Вместо Будковского игру завершит Шевцов.



84 мин. МОМЕНТ! Будковский пробил над перекладиной в завершении подачи углового от Тотовицкого на дальнюю штангу!



82 мин. Десна пробует прессинг на чужой половине. Пусть и не сильно удается, но руки не опускают!



80 мин. Ужасный по исполнению, но это и хорошо, удар от Штеффена с подходов к штрафной.



78 мин. ЗАМЕНА У ВОЛЬФСБУРГА. Гинчек заменил Вегхорста.



75 мин. Коноплю отправили на газон на правом фланге атаки.



73 мин. Тотовицкого сбили в центре поля.



71 мин. Сначала сбили Гуцуляка, арбитр промолчал, а Огиря решил устроить самосуд против Штеффена.



69 мин. В центре поля Калитвинцев получил по спине от Брукса при верховой борьбе за мяч.



66 мин. Конопля в подкате догнал в центре поля Шлагера.



65 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Ермаков вышел вместо Домбровского.



63 мин. ЗАМЕНА У ВОЛЬФСБУРГА. Вместо травмированного Лакруа на поле вышел Брукс.



61 мин. КРАСНАЯ! Тамм прыгнул в грубейший подкат против Арнольда, за что получил вторую желтую.



59 мин. ЗАМЕНА У ВОЛЬФСБУРГА. Отавио вышел на замену Мармуша.



57 мин. Тамм сфолил против Кастеелса при попытке завершить подачу углового с левого фланга.



55 мин. Гуцуляк на левом фланге атаки сумел заработать угловой.



53 мин. Гилавоги влетел в Гитченко в нашей штрафной при подаче углового с левого фланга.



50 мин. Мармуш сбил с ног Коноплю у левого угла штрафной.



48 мин. МОМЕНТ! Вскрыла подача Гуцуляка с левого фланга оборону соперника. Конопля замыкал на дальней штанге, со с двух попыток защитников так и не пробил!



46 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Игру во втором тайме вместо Картушова продолжит Гуцуляк.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. МОМЕНТ! С этими наигранными комбинациями надо что-то делать! Шлагер пробил головой над перекладиной уже из вратарской, замыкая подачу углового с левого фланга!



41 мин. Десне удалось немного зацепиться за контроль под конец тайма.



39 мин. ОПАСНО! Будковскому не дали в касание замкнуть прострел Мостового с левого фланга!



38 мин. В центре поля Виктор пошел в накладку против Конопли, а потом и против Будковского сфолил Шлагер.



35 мин. Лакруэ выцеливал подачу с правого фланга, но ее блокировал Мостовой.



32 мин. Тяжело удается продвижение у команды Рябоконя. Потери, потери, потери.



29 мин. Штеффен с правого фланга атаки выстрелил в сторону от дальней штанги.



26 мин. МОМЕНТ! Не нырнул мяч в дальний угол при попытке Гитченко замкнуть подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу!



25 мин. ОПАСНО! Калитвинцев хотел замкнуть прострел с левого фланга от Картушова, но его опередил на мяче Руссийон.



23 мин. Руссийон подавал с левого фланга, но Гитченко удачно сыграл головой.



21 мин. Будковский неудачно попытался ударом головой завершить подачу штрафного от Калитвинцева с правого фланга.



20 мин. Не смог Мехмеди добраться до мяча при забросе из глубины поля от Гилавоги.



18 мин. Немного поплыли психологически подопечные Рябоконя. Надо собраться!



16 мин. ГОЛ! Пропустили домашнюю заготовку. Мехмеди подал углового с левого фланга на ближний угол вратарской, головой оттуда скинул Штеффен, а во вратарской замкнул Гилавоги.



14 мин. Тотовицкий попал в оффсайд при передаче на левый фланг от Конопли.



12 мин. ОПАСНО! Мехмеди подкрутил над правой девяткой из-за пределов штрафной!



10 мин. Картушов в борьбе на левом фланге заработал аут.



8 мин. Тотовицкий лежит в центре поля после эпизода борьбы.



7 мин. ОПАСНО! Будковский с левого фланга штрафной проталкивал мяч в дальний угол, но тот не пошел в створ!



6 мин. Подача с правого фланга от Мармуша оказалась неудачной.



4 мин. ОПАСНО! Прокатился мяч в сторону от дальней штанги после блокированного Таммом и Огирей удара Виктора со входа в правый фланг штрафной!



3 мин. Не пустил к мячу Вегхорста при простреле с правого фланга Тамм.



2 мин. Загрузка вперед верхом от центральной линии в исполнении от Руссийона оказалась неточной.



1 мин. Конопля остановил проход Виктора по левому флангу.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!





В четверг, 24-го сентября, состоится поединок поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Вольфсбург» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Вольфсбурге(Германия), на поле стадиона «АОК Арена», начало в 21:15.

Особенным недавно начавшийся сезон будет для подопечных Александра Рябоконя – вне всяких сомнений. Черниговская «Десна» в своем дебютном поединке в Лиге Европы УЕФА сразится против немецкого «Вольфсбурга», для которого матчи с украинскими командами уже становятся привычными в календаре. «Шахтер» сумел одолеть «волков» в минувшем сезоне, отомстив за «Александрию», с которой немцы играли в группе второго по значимости клубного турнира. Перед командой Рябоконя теперь стоит иная задача – есть шанс оставить «Вольфсбург» без еврокубков в этом сезоне, а самим сделать решительный шаг в сторону плей-офф. И на все про все дается лишь один поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Десна».