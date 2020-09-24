Вольфсбург
2:0
Десна
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург – Десна – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА

  • 24.09.2020 21:10
  • 36852 просмотра
  • 152 комментария
Вольфсбург – Десна – 2:0. Текстовая трансляция матча

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд.

«Вольфсбург» – «Десна» - 2:0

 Гилавоги, 16, Гинчек, 90+2

Мармуш, 50 – Тамм, 57, Конопля, 66, Огиря, 71, Тотовицкий, 88

 Тамм, 61 (повторное предупреждение)

«Вольфсбург»: Кастеелс – Руссийон, Гилавоги, Лакруа (Брукс, 63), Штеффен – Арнольд, Шлагер – Жоао Виктор, Мехмеди, Мармуш (Отавио, 59) – Вегхорст (Гинчек, 78).

Запасные: Перван, Малли, Клаус, Герхардт.

«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Гитченко, Конопля – Домбровский (Ермаков, 65), Огиря – Картушов (Гуцуляк, 46), Тотовицкий, Калитвинцев – Будковский (Шевцов, 85).

Запасные: Литовка, Полегенько, Хлебас, Старенький.

Арбитр: Лоуренс Виссер (Ломмел, Бельгия).

Стадион: «АОК Арена» (Вольфсбург, Германия).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90+2 мин. ГОЛ! Пустые ворота расстреливал Гинчек после прострела Шлагера с левого фланга.

90 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, четыре минуты.

 88 мин. Тотовицкий подставил руку под мощный удар Арнольда со штрафного.

87 мин. Отправил на газон у своей штрафной Мехмеди Гитченко.

 85 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Вместо Будковского игру завершит Шевцов.

84 мин. МОМЕНТ! Будковский пробил над перекладиной в завершении подачи углового от Тотовицкого на дальнюю штангу!

82 мин. Десна пробует прессинг на чужой половине. Пусть и не сильно удается, но руки не опускают!

80 мин. Ужасный по исполнению, но это и хорошо, удар от Штеффена с подходов к штрафной.

 78 мин. ЗАМЕНА У ВОЛЬФСБУРГА. Гинчек заменил Вегхорста.

75 мин. Коноплю отправили на газон на правом фланге атаки.

73 мин. Тотовицкого сбили в центре поля.

71 мин. Сначала сбили Гуцуляка, арбитр промолчал, а Огиря решил устроить самосуд против Штеффена.

69 мин. В центре поля Калитвинцев получил по спине от Брукса при верховой борьбе за мяч.

 66 мин. Конопля в подкате догнал в центре поля Шлагера.

 65 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Ермаков вышел вместо Домбровского.

 63 мин. ЗАМЕНА У ВОЛЬФСБУРГА. Вместо травмированного Лакруа на поле вышел Брукс.

 61 мин. КРАСНАЯ! Тамм прыгнул в грубейший подкат против Арнольда, за что получил вторую желтую.

 59 мин. ЗАМЕНА У ВОЛЬФСБУРГА. Отавио вышел на замену Мармуша.

 57 мин. Тамм сфолил против Кастеелса при попытке завершить подачу углового с левого фланга.

55 мин. Гуцуляк на левом фланге атаки сумел заработать угловой.

53 мин. Гилавоги влетел в Гитченко в нашей штрафной при подаче углового с левого фланга.

 50 мин. Мармуш сбил с ног Коноплю у левого угла штрафной.

48 мин. МОМЕНТ! Вскрыла подача Гуцуляка с левого фланга оборону соперника. Конопля замыкал на дальней штанге, со с двух попыток защитников так и не пробил!

46 мин. ЗАМЕНА У ДЕСНЫ. Игру во втором тайме вместо Картушова продолжит Гуцуляк.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

43 мин. МОМЕНТ! С этими наигранными комбинациями надо что-то делать! Шлагер пробил головой над перекладиной уже из вратарской, замыкая подачу углового с левого фланга!

41 мин. Десне удалось немного зацепиться за контроль под конец тайма.

39 мин. ОПАСНО! Будковскому не дали в касание замкнуть прострел Мостового с левого фланга!

38 мин. В центре поля Виктор пошел в накладку против Конопли, а потом и против Будковского сфолил Шлагер.

35 мин. Лакруэ выцеливал подачу с правого фланга, но ее блокировал Мостовой.

32 мин. Тяжело удается продвижение у команды Рябоконя. Потери, потери, потери.

29 мин. Штеффен с правого фланга атаки выстрелил в сторону от дальней штанги.

26 мин. МОМЕНТ! Не нырнул мяч в дальний угол при попытке Гитченко замкнуть подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу!

25 мин. ОПАСНО! Калитвинцев хотел замкнуть прострел с левого фланга от Картушова, но его опередил на мяче Руссийон.

23 мин. Руссийон подавал с левого фланга, но Гитченко удачно сыграл головой.

21 мин. Будковский неудачно попытался ударом головой завершить подачу штрафного от Калитвинцева с правого фланга.

20 мин. Не смог Мехмеди добраться до мяча при забросе из глубины поля от Гилавоги.

18 мин. Немного поплыли психологически подопечные Рябоконя. Надо собраться!

 16 мин. ГОЛ! Пропустили домашнюю заготовку. Мехмеди подал углового с левого фланга на ближний угол вратарской, головой оттуда скинул Штеффен, а во вратарской замкнул Гилавоги.

14 мин. Тотовицкий попал в оффсайд при передаче на левый фланг от Конопли.

12 мин. ОПАСНО! Мехмеди подкрутил над правой девяткой из-за пределов штрафной!

10 мин. Картушов в борьбе на левом фланге заработал аут.

8 мин. Тотовицкий лежит в центре поля после эпизода борьбы.

7 мин. ОПАСНО! Будковский с левого фланга штрафной проталкивал мяч в дальний угол, но тот не пошел в створ!

6 мин. Подача с правого фланга от Мармуша оказалась неудачной.

4 мин. ОПАСНО! Прокатился мяч в сторону от дальней штанги после блокированного Таммом и Огирей удара Виктора со входа в правый фланг штрафной!

3 мин. Не пустил к мячу Вегхорста при простреле с правого фланга Тамм.

2 мин. Загрузка вперед верхом от центральной линии в исполнении от Руссийона оказалась неточной.

1 мин. Конопля остановил проход Виктора по левому флангу.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В четверг, 24-го сентября, состоится поединок поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся «Вольфсбург» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Вольфсбурге(Германия), на поле стадиона «АОК Арена», начало в 21:15.

Особенным недавно начавшийся сезон будет для подопечных Александра Рябоконя – вне всяких сомнений. Черниговская «Десна» в своем дебютном поединке в Лиге Европы УЕФА сразится против немецкого «Вольфсбурга», для которого матчи с украинскими командами уже становятся привычными в календаре. «Шахтер» сумел одолеть «волков» в минувшем сезоне, отомстив за «Александрию», с которой немцы играли в группе второго по значимости клубного турнира. Перед командой Рябоконя теперь стоит иная задача – есть шанс оставить «Вольфсбург» без еврокубков в этом сезоне, а самим сделать решительный шаг в сторону плей-офф. И на все про все дается лишь один поединок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Десна».

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Илья Береза, Sport.ua

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      1. Крупная победа Вольфсбурга
    • 25.97% (20)
      2. Минимальная победа Вольфсбурга
    • 2.6% (2)
      3. Победа Вольфсбурга по пенальти
    • 23.38% (18)
      4. Победа Десны по пенальти
    • 22.08% (17)
      5. Минимальная победа Десны
    • 2.6% (2)
      6. Крупная победа Десны
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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.09.2020 23:09
    -1
    Вова Писаренко, 24.09.2020 23:04
    Мда подставил Там команду(
    Да при чем тут Тамм, если все равно свои моменты не использовали?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 23:08
    0
    dd dent, 24.09.2020 23:02
    Были б ща металл и Днепр то брали бы огого очки и играли, максимум 1 команда бы сливалась, а так - никак (
    Саме так. Нічого, потрібно чекати кращих часів. Ми і так на почесних позиціях, враховуючи усіляку перманентну лажу з-за такого монголоїдного недосусіда
    Це ж ця гидота знищила і Кривбас, і МеталургЗ з Говерлою... Ще пі-д0-ри затягували в об'єднаний козло-чемп.
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 24.09.2020 23:07
    +1
    Вовки нульові, Десні б трохи фарту і Філіпова не продати і можна було їх бити.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 24.09.2020 23:07
    0
    Вот зачем команде эстонец ? Свои пацаны команды ищут так тащат шлак в Украину а продают за орехи лучших игроков.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 23:06
    0
    DK1961, 24.09.2020 23:05
    Металл уничтожил Курченко, Днепр - Беня. Политика уничтожает футбол....
    ... и спонсирует в тоже время
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.09.2020 23:06
    0
    Недодивились, перебзділи, шо поробиш то футбол
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 23:05
    0
    Игорь Нестеренко, 24.09.2020 23:01
    Десна лузеры!!!! Проиграть вообще разобраному Вольфсбургу хорошо, что эти ушлепки третье место не заняли
    Если бы Десна играла бы без удаления и с Филипповым и Фаворовым в составе, то могли бы теоретически пройти
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 24.09.2020 23:05
    +1
    dd dent, 24.09.2020 23:02
    Были б ща металл и Днепр то брали бы огого очки и играли, максимум 1 команда бы сливалась, а так - никак (
    Металл уничтожил Курченко, Днепр - Беня. Политика уничтожает футбол....
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 24.09.2020 23:05
    +1
    В принципе неплохо Десна играла.. Не намного хуже Вольцбурга
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 24.09.2020 23:04
    +1
    Як на мене більш ніж гідний дебют
    Тамм звичайно зруйнував гру, але видно, що можуть грати на рівні і думаю, що вихід до групового етапу для Десни, це питання одного сезону
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 24.09.2020 23:04
    +1
    Мда подставил Там команду(
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 24.09.2020 23:03
    0
    гвоздь забили нм-молодцычерниговцы за старание
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 23:03
    0
    Последний гвоздь (
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 23:02
    +1
    Denmark1107, 24.09.2020 23:00
    Так потрібно окрім коффу Федерації ще мати власний високий рейтинг. А для такого потрібні декілька ігр в групі.
    А хто не зливається? Всі летять. От тому я і написав про втрати. Хех... а щоб було без ганьби, потрібні НОВІ Металісти, Чорноморці, Дніпро...
    Были б ща металл и Днепр то брали бы огого очки и играли, максимум 1 команда бы сливалась, а так - никак (
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 24.09.2020 23:01
    -4
    Десна лузеры!!!! Проиграть вообще разобраному Вольфсбургу хорошо, что эти ушлепки третье место не заняли
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 23:01
    0
    У турков максимум 3 команды будет, это при условии что Галатасарай в группу пробьется.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 24.09.2020 23:01
    0
    fifadinamo, 24.09.2020 22:56
    Турки -1, Сарай виграв, Бешик пеналі будуть з португалами
    Аланьяспор вылет от русенборга -2
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 23:00
    +1
    dd dent, 24.09.2020 22:56
    А что толку набирать если наши клубы все кто за дк и шахтой сливаются ещё в квалифаях, при чем зачастую от какого то шлака? Дк с шахтой и через сито пройдут если достойны будут
    Так потрібно окрім коффу Федерації ще мати власний високий рейтинг. А для такого потрібні декілька ігр в групі.
    А хто не зливається? Всі летять. От тому я і написав про втрати. Хех... а щоб було без ганьби, потрібні НОВІ Металісти, Чорноморці, Дніпро...
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.09.2020 22:57
    0
    euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:52
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    ну хоть что то хаорошее
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 22:56
    +1
    polesse2000, 24.09.2020 22:40
    Да мля у нас минус один и пока у Турции тоже минус 1. В таблице коефициентов. и две пока вничью катают.
    +
    І будемо сподіватись на прохід Динамо в групу. А це ще +4ок. до коффу.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 24.09.2020 21:20
    +9
    Десна не фаворит. Но она очень хорошо играет в гостях. Десна удачи!!! Мы в тебя верим!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:52
    +7
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 24.09.2020 21:21
    +7
    Там ростов радует..а десна думаю дёрнуть немцев сможет.. удачи!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 24.09.2020 21:25
    +6
    У России уже -2
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.09.2020 21:41
    +5
    Товарищи эхсперты, не хороните Десну, моменты есть, атакуют, верим в Десну!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 24.09.2020 22:33
    +4
    Вот дыбил , в центре поля так играть . Всю команду подставил.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 22:31
    +4
    Что я вам скажу пацаны. Мы тут ноет что упл слабая, а у нас очень даже чемпионат. Колосята рубятся, Десна с командой Бундеслиги на равных играет.
    Несмотря на счет очень айс
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 24.09.2020 21:45
    +4
    Denmark1107, 24.09.2020 21:43
    Тобто..? Шановний, ви дуже завеливої думки про Вольф. Увімкніть для початку ТБ і дивіться гру. Там грає звичайний клуб у салатовій формі.
    У нас такой менталитет, перед матчем всех хоронить, а тем более после пропущенного мяча
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 24.09.2020 22:52
    +3
    Хмм... Шкода буде трохи, якщо не заб'ють Цей -блдЬ- Вольфсбург ну ніяк не заслуговує на статус бездоганного виконавця. Клубік - звичайний середняк.
    Хоча там і конкуренти вже втратили. Турки -2. Шотландія теж майже -2. Нідерланди втрачають Віллем. Кіпр - втрата...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.09.2020 22:33
    +3
    фак, ну з червоною то все, шансів нема (( на рівному місті привіз, от же ж йолоп
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 24.09.2020 22:30
    +3
    Десне не хватает чуточку.Не много активней и наглей.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 24.09.2020 21:39
    +3
    Al Zolo, 24.09.2020 21:37
    у нас тож будет минус 2 и шо?
    у вас уже минус два
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 24.09.2020 21:35
    +3
    Igor Krasnenko, 24.09.2020 21:34
    да якось пох.. на них, у нас сьогодні теж буде -2 і шо?
    ну вроді пох... але всеодно трохи приємно
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 24.09.2020 21:33
    +3
    Мля так легко. Печально
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 24.09.2020 21:25
    +3
    Andrey Glory, 24.09.2020 21:22
    Подскажите одна игра или две в противостоянии?
    Одна
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 21:25
    +3
    ще одні касапи вилетіли, продули ізраїльтянам; овощ ростовкий - в печалі
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 24.09.2020 22:50
    +2
    КИ Клаксвик (фарерские острова) - Динамо Тбилиси 6-1 (ШЕСТЬ!!!)
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 24.09.2020 22:38
    +2
    Эх, единственный легионер, и то подставил(
    Ссылка
    Slunkoo
    online
      Slunkoo, 24.09.2020 22:33
    +2
    The end...
    Ссылка
    y-grec
    online
      y-grec, 24.09.2020 22:32
    +2
    Ну як так?
    А все так добре було, і на тобі вилучення...
    Ссылка
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