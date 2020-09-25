Вольфсбург
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Десна
24.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Александр РЯБОКОНЬ: «Впечатления негативные. Тамм подвел команду»

Наставник недоволен игрой с «Вольфсбургом»

  • 25.09.2020 02:05
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Александр РЯБОКОНЬ: «Впечатления негативные. Тамм подвел команду»
© footballua.tv

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от «Вольфсбурга» (0:2) в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

«Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта. Проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца.

С «Вольфсбургом» можно было сыграть лучше. Вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться.

Тамм? Да, подвел команду. На ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бестолковый подкат - буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду», - сказал Рябоконь.

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Источник — Футбол 1/2/3

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