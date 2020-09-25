Александр РЯБОКОНЬ: «Впечатления негативные. Тамм подвел команду»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал поражение от «Вольфсбурга» (0:2) в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.
«Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта. Проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца.
С «Вольфсбургом» можно было сыграть лучше. Вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться.
Тамм? Да, подвел команду. На ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бестолковый подкат - буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду», - сказал Рябоконь.
Источник — Футбол 1/2/3
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