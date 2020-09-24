Вольфсбург – Десна – 2:0. Видео голов и обзор матча

В четверг, 24 сентября, проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
На поле в 21:15 вышли немецкий «Вольфсбург» и черниговская «Десна».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Гилавоги, 16 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Тамм (Десна), 60 мин.
ГОЛ! 2:0. Гинчек, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Вольфсбург - Десна
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Гинцзек (Вольфсбург).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Жозуа Гилавоги (Вольфсбург).
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Источник — Футбол 1/2/3
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