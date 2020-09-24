Вольфсбург – Десна. Будковский выйдет на острие атаки. Стартовые составы

В четверг, 24 сентября, пройдет матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
На поле в 21:15 выйдут немецкий «Вольфсбург» и черниговская «Десна».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Вольфсбург»: Кастелс – Штеффен, Лакруа, Гилавоги, Руссильон – Шлагер, Арнольд – Мармуш, Мехмеди, Виктор – Вегхорст.
Запас: Перван, Пауло Отавио, Юнус Малли, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек.
«Десна»: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Будковский.
Запас: Литовка, Полегенько, Ермаков, Гуцуляк, Старенький, Шевцов, Хлебас.
Источник — УЕФА
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