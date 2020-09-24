Вольфсбург – Десна. Будковский выйдет на острие атаки. Стартовые составы

24 сентября в 21:15 начнется матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы

  • 24.09.2020 20:10
  • 4262 просмотра
  • 16 комментариев
Вольфсбург – Десна. Будковский выйдет на острие атаки. Стартовые составы
© ФК Десна Чернигов

В четверг, 24 сентября, пройдет матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

На поле в 21:15 выйдут немецкий «Вольфсбург» и черниговская «Десна».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Вольфсбург»: Кастелс – Штеффен, Лакруа, Гилавоги, Руссильон – Шлагер, Арнольд – Мармуш, Мехмеди, Виктор – Вегхорст.

Запас: Перван, Пауло Отавио, Юнус Малли, Клаус, Брукс, Герхардт, Гинчек.

«Десна»: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Будковский.

Запас: Литовка, Полегенько, Ермаков, Гуцуляк, Старенький, Шевцов, Хлебас.

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Источник — УЕФА

(9 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.09.2020 21:26
    0
    Sonnenaufgang, 24.09.2020 21:20
    Украинские имена в английском переводе - это просто ужас какой-то. Почему Гитченко написали Andriy, а Мостовой - Andrii ? Первый вариант смотрится более логично. Исходя из того, что правильно писать Walt Disney, а не Walt Disnei.
    Я как-то столкнулся с транслитерацией с итальянского на украинский так это жесть. Есть методичка официальная но в восточных областях ее не признают. Сначала транслитерируют с укранского на русский, а потом с русского на итальянский по книге еше 50-ых годов. В общем шопопало.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.09.2020 21:22
    0
    Sonnenaufgang, 24.09.2020 21:20
    Украинские имена в английском переводе - это просто ужас какой-то. Почему Гитченко написали Andriy, а Мостовой - Andrii ? Первый вариант смотрится более логично. Исходя из того, что правильно писать Walt Disney, а не Walt Disnei.
    Да это вопрос к нашим паспортистам. Пишут же как в загранпаспорте написано. А там спецы те еще. На западе Украины пишут Andriy, на востоке Andrii. В общем шопопало.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 24.09.2020 21:21
    0
    Ах фрицы долбанные, даже автобус "Десне" не предоставили с аэропорта. За это надо наказать по-любому.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 24.09.2020 21:20
    0
    Украинские имена в английском переводе - это просто ужас какой-то. Почему Гитченко написали Andriy, а Мостовой - Andrii ? Первый вариант смотрится более логично. Исходя из того, что правильно писать Walt Disney, а не Walt Disnei.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 21:11
    -2
    Сьогодні Вольсфбург в будку зажене Десну. Готуємось і запасаємось попкорном.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.09.2020 21:10
    +1
    Тем временем Ростов дома терпит от Маккаби. По ходу у наших северных соседей уже -2 команды в еврокубках.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 21:08
    0
    Вперед Десна. Шахта им полную авоську нагрузила, а вы при норм настрое с Шахтой достойно играете. Верю в проход. Любыми путями
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:02
    +1
    Вперёд мужики! Может мы сегодня увидим историю!
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 24.09.2020 20:55
    0
    Все клубы должны только побеждать или будет жопа с рейтингом! И клубов будет вообще мало в Евро Кубках.
    Ссылка
    Petro_ua
      Petro_ua, 24.09.2020 20:52
    0
    Нема каналу Футбол.(
    Дайте посилання на трансляцію.
    Ссылка
    johnDNK
      johnDNK, 24.09.2020 20:33
    +2
    Зачем ведётесь, он же явно тролит и провоцирует? Кормите троля...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 20:30
    +4
    Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Лапоть лыковый , ты из какого стада ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:27
    +4
    Десна, удачи!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 24.09.2020 20:27
    +8
    Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Какое же ты дерьмо
    Ссылка
    Arius
      Arius, 24.09.2020 20:26
    +7
    Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Куй тебе в рот!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    -10
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Ссылка
    Special2
      Special2, 24.09.2020 20:27
    +8
    Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Какое же ты дерьмо
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 24.09.2020 20:26
    +7
    Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Куй тебе в рот!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 20:30
    +4
    Cherevik22, 24.09.2020 20:20
    Вперёд, Вольсфбург. Тотал більше 5!
    Лапоть лыковый , ты из какого стада ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:27
    +4
    Десна, удачи!
    Ссылка
    johnDNK
    online
      johnDNK, 24.09.2020 20:33
    +2
    Зачем ведётесь, он же явно тролит и провоцирует? Кормите троля...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.09.2020 21:10
    +1
    Тем временем Ростов дома терпит от Маккаби. По ходу у наших северных соседей уже -2 команды в еврокубках.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:02
    +1
    Вперёд мужики! Может мы сегодня увидим историю!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.09.2020 21:26
    0
    Sonnenaufgang, 24.09.2020 21:20
    Украинские имена в английском переводе - это просто ужас какой-то. Почему Гитченко написали Andriy, а Мостовой - Andrii ? Первый вариант смотрится более логично. Исходя из того, что правильно писать Walt Disney, а не Walt Disnei.
    Я как-то столкнулся с транслитерацией с итальянского на украинский так это жесть. Есть методичка официальная но в восточных областях ее не признают. Сначала транслитерируют с укранского на русский, а потом с русского на итальянский по книге еше 50-ых годов. В общем шопопало.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.09.2020 21:22
    0
    Sonnenaufgang, 24.09.2020 21:20
    Украинские имена в английском переводе - это просто ужас какой-то. Почему Гитченко написали Andriy, а Мостовой - Andrii ? Первый вариант смотрится более логично. Исходя из того, что правильно писать Walt Disney, а не Walt Disnei.
    Да это вопрос к нашим паспортистам. Пишут же как в загранпаспорте написано. А там спецы те еще. На западе Украины пишут Andriy, на востоке Andrii. В общем шопопало.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 24.09.2020 21:21
    0
    Ах фрицы долбанные, даже автобус "Десне" не предоставили с аэропорта. За это надо наказать по-любому.
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 24.09.2020 21:20
    0
    Украинские имена в английском переводе - это просто ужас какой-то. Почему Гитченко написали Andriy, а Мостовой - Andrii ? Первый вариант смотрится более логично. Исходя из того, что правильно писать Walt Disney, а не Walt Disnei.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 24.09.2020 21:08
    0
    Вперед Десна. Шахта им полную авоську нагрузила, а вы при норм настрое с Шахтой достойно играете. Верю в проход. Любыми путями
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 24.09.2020 20:55
    0
    Все клубы должны только побеждать или будет жопа с рейтингом! И клубов будет вообще мало в Евро Кубках.
    Ссылка
    Petro_ua
      Petro_ua, 24.09.2020 20:52
    0
    Нема каналу Футбол.(
    Дайте посилання на трансляцію.
    Ссылка
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