Лига Европы. Результаты 3-го квалификационного раунда. Как сыграли украинцы

70 команд определили 35 обладателей пропусков в 4-й раунд отбора

  • 25.09.2020 00:15
  • 6946 просмотров
  • 10 комментариев
Лига Европы. Результаты 3-го квалификационного раунда. Как сыграли украинцы
© УЕФА

24 сентября проходят матчи 4-го квалификационного раунда Лиги Европы. 70 команд определили 35 обладателей пропусков в 4-й раунд отбора.

Два украинских клуба неудачно провели матчи в гостях и выбыли из еврокубков. «Десна» проиграла «Вольфсбургу» (0:2), а «Колос» уступил хорватской «Риеке» (0:2 д.в.).

Гол украинца Сергея Вакуленко в овертайме принес победу «Арарату-Армении» над словенским «Целье» (1:0).

Австралиец, родом из Николаева, Никита Рукавица забил гол за «Маккаби» Хайфа и похоронил надежды российского «Ростова» (2:1).

Хавбек Иван Петряк сыграл 75 минут в матче за венгерский «Фехервар», и его команда победила французский «Реймс» по пенальти (0:0, пен. 4:1).

В Латвии «Рига» проиграла шотландскому «Селтику» (0:1). У хозяев поля в старте вышел украинец Роман Дебелко, он был заменен на 67-й минуте, а в запасе остался Вячеслав Шарпар. Также всю игру резервистом сидел на скамейке Евгений Ефремов в матче литовской «Судувы» против финского клуба КуПС (0:2).

Украинский защитник чешского «Слована» Тарас Качараба провел весь матч против румынского «Стяуа» и помог команде победить (2:0).

Украинец Андрей Близниченко провел первый тайм за «Шериф» из Тирасполя в игре против «Дандолка» (Ирландия), а в перерыве был заменен.

Защитник Евгений Селин вышел в старте за кипрский «Анортосис», но его команда неудачно провела гостевой поединок против «Базеля» в Швейцарии (2:3).

У словацкой команды «Дунайська Стреда» защитник Даниил Бескоровайный вышел на замену на 36-й минуте, его команда потерпела фиаско в игре против австрийского клуба ЛАСК (0:7).

За греческий АЕК в матче против швейцарского «Санкт-Галлена» (1:0) в основе вышел защитник Дмитрий Чигринский, а хавбек Евгений Шахов появился на поле на последние несколько минут матча.

Лига Европы 2020/21

3-й раунд квалификации, 24 сентября

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 25.09.2020 00:26
    +1
    такі голи потрібно забивати з одного дотику, а не з трьох
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 25.09.2020 00:14
    0
    Что там с АЕК и Копенгагеном , когда проходить будем ?
    Где те кто кричали что шансы равные ?
    Ссылка
    Empty
      Empty, 25.09.2020 00:01
    0
    У России - 2 тоже .. скоро будем догонять
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 24.09.2020 23:02
    +1
    и у Кипра уже -1, и может быть еще -1
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:57
    +1
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 24.09.2020 22:49
    +2
    olexyn, 24.09.2020 22:06
    користь вже є: турки від норвегів вилетіли... це окрім того, що касапи вже -2. ну, до касапів не дотягнутися...
    вслед за Аланияспором вылетел и Бешикташ
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:49
    +2
    ще одні турки вилетіли - бешик програ пеналя португалам
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:40
    +1
    VK-Sport, 24.09.2020 22:20
    у шотландцев (идут за нами в таблице) сегодня может быть полный провал...подождем
    повного не буде (хоча би тому, що Селтік пройшов Ригу), але, можливо, розполовиняться...
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 24.09.2020 22:20
    +1
    у шотландцев (идут за нами в таблице) сегодня может быть полный провал...подождем
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:06
    +3
    користь вже є: турки від норвегів вилетіли... це окрім того, що касапи вже -2. ну, до касапів не дотягнутися...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:06
    +3
    користь вже є: турки від норвегів вилетіли... це окрім того, що касапи вже -2. ну, до касапів не дотягнутися...
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 24.09.2020 22:49
    +2
    olexyn, 24.09.2020 22:06
    користь вже є: турки від норвегів вилетіли... це окрім того, що касапи вже -2. ну, до касапів не дотягнутися...
    вслед за Аланияспором вылетел и Бешикташ
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:49
    +2
    ще одні турки вилетіли - бешик програ пеналя португалам
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 25.09.2020 00:26
    +1
    такі голи потрібно забивати з одного дотику, а не з трьох
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 24.09.2020 23:02
    +1
    и у Кипра уже -1, и может быть еще -1
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 24.09.2020 22:57
    +1
    Бешикташ проиграл Риу Аве по пенальти!!!
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 22:40
    +1
    VK-Sport, 24.09.2020 22:20
    у шотландцев (идут за нами в таблице) сегодня может быть полный провал...подождем
    повного не буде (хоча би тому, що Селтік пройшов Ригу), але, можливо, розполовиняться...
    Ссылка
    VK-Sport
      VK-Sport, 24.09.2020 22:20
    +1
    у шотландцев (идут за нами в таблице) сегодня может быть полный провал...подождем
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 25.09.2020 00:14
    0
    Что там с АЕК и Копенгагеном , когда проходить будем ?
    Где те кто кричали что шансы равные ?
    Ссылка
    Empty
      Empty, 25.09.2020 00:01
    0
    У России - 2 тоже .. скоро будем догонять
    Ссылка
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